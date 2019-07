Gemeinsam mit dem Vokalensemble Cinquecento huldigt das Posauenenensemble Oltremontano um seinen Gründer Wim Becu (vorn, Mitte) am Sonntag, 1. September, in der St. Cyprian- und Corneliuskirche noch einmal dem legendären Orgelbauer Arp Schnitger. (Miel Pieters)

Seit rund zehn Jahren fiebert die Orgelwelt dem kommenden Sonntag entgegen. Denn an diesem 28. Juli jährt sich zum 300. Mal der Tag, an dem der legendäre, aus Golzwarden stammende Orgelbauer Arp Schnitger, der bekanntlich auch in der St. Cyprian- und Corneliuskirche in Ganderkesee ein unschätzbar wertvolles Instrument hinterlassen hat, in der St.-Pankratius-Kirche in Hamburg-Neuenfelde beigesetzt worden ist.

Mit einem riesigen Kraftakt haben Kirchenmusiker und Orgel-Enthusiasten in den vergangenen zehn Jahren nicht nur den Namen Arp Schnitger wieder ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gerückt, auch die Aufmerksamkeit für seine Instrumente ist in dieser Zeit erheblich gestiegen. Und während der örtliche Kreiskantor Thorsten Ahlrichs den Tag nutzt, um die Reihe seiner „Meisterkonzerte“ zu beschließen (siehe Ankündigung unten), macht am Sonntag, 1. September, um 19 Uhr auch das Musikfest Bremen im Rahmen seines Arp-Schnitger-Festivals noch einmal mit „großer Besetzung“ in Ganderkesee Station. Beim Abschlusskonzert des Festivals werden unter der Leitung von Wim Becu das Bläserensemble Oltremontano, das Arp-Schnitger-Ensemble sowie das Vokalensemble Cinquecento zusammen mit der Orgel (gespielt von Edoardo Bellotti) als Continuo-Instrument in großer mehrchöriger Aufstellung im Kirchenraum musizieren.

Musikalisch spannt das Konzert einen Bogen von 1619 bis zum Todesjahr des Orgelbauers 100 Jahre später. Unter dem Titel „Dulcis Jesu“ erklingen unter anderem Kompositionen von Heinrich Schütz, Giovanni Gabrieli, Samuel Scheidt, Michael Praetorius sowie Johann Sebastian Bach: „Hier wird erlebbar, wie ausgehend von der venezianischen Praxis der Mehrchörigkeit in der deutschen Kirchenmusik jener Zeit die polyphone Tradition des protestantischen Chorals mit den neuesten Tendenzen der expressiven, affektreichen italienischen Manier verknüpft wurde“, heißt es in der Ankündigung. Da versteht es sich von selbst, dass neben Orgel-Solowerken das prächtige Instrument in St. Cyprian und Cornelius erneut auch als begleitendes Continuo-Instrument eingesetzt wird, ganz so, wie es zu Zeiten Arp Schnitgers gängige musikalische Praxis war.

Der belgische Posaunist Wim Becu gründete 1993 ein Bläserensemble mit eng mensurierten Posaunen und Zinken nach dem Vorbild alter Stadtpfeifergruppen. Der Name des Ensembles bezieht sich auf die seinerzeit in ganz Europa bewunderten flämischen Komponisten der Renaissance, die in Italien als „oltremontani“ bekannt waren – wörtlich „die von der anderen Seite der Berge“. In den vergangenen Jahren hat das Ensemble auch Werke des 17. Jahrhunderts in sein Repertoire aufgenommen. Es ist seit seiner Gründung regelmäßig bei den Festivals von Brügge, Antwerpen, Utrecht, Regensburg oder Miami zu Gast und kooperiert projektbezogen mit Vokalensembles wie dem Gesualdo Consort Amsterdam oder der Camerata Trajectina.

Oder wie in diesem Fall mit dem international besetzten Vokalensemble Cinquecento. Sechs Sänger aus fünf Nationen bilden seit 2004 das nach dem italienischen Epochenbegriff »cinquecento« (16. Jahrhundert) benannte Ensemble. Sein Vorbild sind die kaiserlichen Hofkapellen der Zeit von 1450 bis 1610 mit ihrem glanzvollen Vokalrepertoire, das heute trotz höchster musikalischer Qualität nur wenig Beachtung findet. So hat sich Cinquecento der Wiederentdeckung von Komponisten wie Philipp de Monte, Jacobus Vaet, Jean Richafort und Adrian Willaert verschrieben und dafür bereits mehrere Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Förderpreis des Deutschlandfunks im Jahr 2009.

