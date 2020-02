Delmenhorst. Nur kurz hielt die Stille an. Sie kehrte ein, als das Licht ausging. Vorher war geschäftiges Gemurmel zu hören, Plaudereien im Theatersessel, wie es eben so klingt, wenn rund 440 Menschen ihren Platz suchen. Doch dann zerriss dramatische Musik diese Stille im dunklen Saal. Ein Mord hat sich ereignet. Das Opfer: Schwester Dorothea, Pflegerin in der Nervenheilanstalt Les Cerisiers. Sie wurde erdrosselt mit dem Kabel einer Stehlampe. Der Mörder ist niemand geringeres als Albert Einstein. Für den zumindest hält sich der Patient Ernesti. Oder etwa doch nicht? Ist alles etwa ganz anders?

Dürrenmatts dramatische Komödie „Die Physiker“ dürfte vielen als Schullektüre bekannt sein. Uraufgeführt 1962 in Zürich, besticht das Stück auch heute noch mit einer erschreckenden Aktualität und erfreut sich sechzig Jahre später einer ungebrochenen Beliebtheit. Dürrenmatt erzählt die Geschichte dreier Physiker, die gemeinsam in einer Heilanstalt leben. Jeder der drei gibt vor, verrückt zu sein: Herbert Georg Beutler (André Vetters) hält sich für niemand Geringeres als Sir Isaac Newton, Ernst Heinrich Ernesti (Stephan Bürgi) glaubt Albert Einstein zu sein und der dritte im Bunde, Johann Wilhelm Möbius (Peter Bause), ist tatsächlich Physiker, allerdings einer, dem angeblich der Geist des König Salomo erscheint. Doch verrückt ist Möbius bei Weitem nicht – im Gegenteil. Er ist der genialste Physiker seiner Zeit und hat mit seiner Forschung die „Weltformel“ entdeckt. Ob der grausigen Gewissheit, was sein Wissen in den falschen Händen für katastrophale Folgen für die Welt haben würde, versteckt er sich im Sanatorium und spielt den Irren, zum Schutze der Menschheit.

Falsche Idenditäten und Intrigen

„Die Physiker“, das ist ein einziges Wirrwarr gespielter Identitäten, Intrigen und Geheimnissen, das schließlich seinen Höhepunkt erreicht, als Beutler und Ernesti sich als Geheimdienstspione zu erkennen geben. Sie wollen hinter die Geheimnisse von Möbius gelangen und sie an ihre Dienstherren liefern. Womit sie auch keine Skrupel haben, denn als Genie sei Möbius schließlich Allgemeingut. Es folgt eine ethische Debatte über das Für und Wider des Teilens großer wissenschaftlicher Erkenntnisse mit der Welt. Für Möbius ist die Antwort klar: „Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden. Wir müssen unser Wissen zurücknehmen. In der Freiheit sind unsere Gedanken Sprengstoff.“ Am Ende gewinnt Möbius die Debatte mit dem Argument, dass jeder der drei Männer seine Krankenschwester ermordet hat, um ihr Geheimnis zu bewahren. Diese Morde sollen nicht umsonst gewesen sein. Die Spione sehen ein, dass sie eine ethische Verantwortung der Menschheit gegenüber haben und stimmen zu, gemeinsam mit Möbius in der Anstalt zu bleiben.

Doch es ist zu spät, denn eine Verrückte hat Les Cerisiers schließlich doch zu bieten. Oberärztin der Heilanstalt Dr. Mathilde von Zahnd (Hellena Büttner) glaubt tatsächlich, die Ausgewählte von König Salomo zu sein. Sie stiehlt Möbius Geheimnisse und missbraucht sie für ihre Zwecke. „Mein Trust wird herrschen, die Länder, die Kontinente erobern, das Sonnensystem ausbeuten, nach dem Andromedanebel fahren,“ brüllt sie dem Publikum entgegen.

Es ist dieses Paradoxon zwischen nie endenden Wissensdurst und Streben nach Entwicklung und der Angst vor den unbekannten Folgen, die Dürrenmatts Stück eine ungebrochene Aktualität verleiht. Es geht letztlich um keine geringere Frage als diese: Sollte die Wissenschaft sich selbst Grenzen auferlegen? Diese im höchsten Maße ethische Grundsatzfrage beschäftigt Dürrenmatt damals vor dem Hintergrund des kalten Krieges und dem Aufkommen der atomaren Kriegsführung, die Albert Einsteins Genie erst ermöglicht hat. Somit steht die Frage im Raum, welche Verantwortung die großen Denker ihrer Zeit der Menschheit gegenüber tragen. Hätte Einstein sich mit dem Wissen um Atomkraft nicht besser zum Schutze der Menschheit in einer Irrenanstalt versteckt, wie Möbius es fordert? Heute ist diese Frage vor dem Hintergrund von Biowaffen und Cyberkriegen so aktuell wie nie. So liegt in der Komik, die die Inszenierung beizeiten entwickelte, ein bitterer Ernst – wie so oft in Dürrenmatts Werken.

Was darf Wissenschaft?

Als Dr. von Zahnd mit der Weltformel das Sanatorium verlässt, bleiben die drei Physiker machtlos zurück. „Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden.“ Mit dem Wissen, dass die Menschheit der Willkür der Mächtigen ausgesetzt und somit für immer verloren ist, ziehen sich die drei in ihre Kammern zurück und lassen den Zuschauer mit einem bedrückendem Gefühl zurück und mit der Frage: Was darf Wissenschaft?