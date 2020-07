Die Polizei versucht mithilfe des Spezialeinsatzkommandos die Lage in Hoykenkamp zu klären. (Ingo Möllers)

Es hätte weitaus schlimmer kommen können. Ein 43-jähriger zweifacher Familienvater bedrohte am Donnerstagmorgen im Laufe einer Streiterei seine Frau und die beiden jugendlichen Kinder mit einem Messer. Doch erst konnte die bedrohte Ehefrau die Polizei verständigen und anschließend mit den Kindern aus der Wohnung an der Modersohnstraße flüchten. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, denn zunächst war die Lage noch unklar. „Wir wurden um 8.30 Uhr verständigt und haben uns sofort auf den Weg gemacht“, sagt Lorena Lemke, die Sprecherin der Delmenhorster Polizeiinspektion. Gemeinsam mit einer speziell für solche Bedrohungssituationen geschulten Verhandlungsgruppe versuchte der Trupp den Mann, der sich unterdessen ganz allein in der Wohnung verbarrikadiert hatte, zur Aufgabe zu bewegen. Doch ans Aufgeben dachte der Mann nicht.

Die Modersohnstraße ist eine beschauliche Wohnstraße, durch die nur höchst selten ein Polizeiwagen fährt, sagt eine Anwohnerin. „Ich habe dann die Sirene gehört, aber erst gedacht, dass der Wagen weiter in Richtung Norden fährt, aber dann war hier richtig Alarm“, erzählt sie weiter. Die Schierbroker Straße war vollgestellt mit geparkten Polizeiwagen, außerdem standen Rettungswagen bereit. Und weil in dem Haus des Tatgeschehens noch eine Wohnung im Obergeschoss lag und sich die Bewohnerin zur Tatzeit noch in dem Haus aufhielt, musste zusätzlich die Feuerwehr mit einer Drehleiter anrücken, um die Frau in Sicherheit zu bringen. Danach war der Mann allein, aber er war „höchst aggressiv, hat mit Steinen geworfen und Kollegen mit einem Messer bedroht“, sagt Lemke weiter.

Die Polizei hatte nun Zeit. Zwar war der Mann noch immer aggressiv und zertrümmerte auch Fensterscheiben, doch er war allein, hatte niemanden mehr in seiner Gewalt. Das kam der Polizei zugute, denn für den Zugriff ins Haus brauchte sie Verstärkung. Nur sitzt das Sondereinsatzkommando (SEK) in Hannover und selbst mit Blaulicht dauert die Anfahrt. In der Zeit versuchte die Verhandlungsgruppe weiterhin das Gespräch mit dem Mann aufzunehmen, während sie gleichzeitig die Frau und die beiden Kinder betreute.

„In der Familie gab es schon häufiger laute Streitereien, aber dass es dann so eskaliert, das hätte ich nicht gedacht“, heißt es aus der Nachbarschaft. Dort heißt es auch, die Frau hätte sich bereits seit einiger Zeit nach einer Wohnung für sich und die beiden Kinder umgeguckt, das Zusammenleben mit dem Mann muss schwierig gewesen sein. Wohl auch deshalb, weil er psychisch erkrankt ist, wie sich im Laufe des Vormittages herausstellte.

Das SEK kam mit Einheiten aus Hannover und Oldenburg, mehrere schwarze VW-Busse standen nun auf der schmalen Straße, als die schwer uniformierten Spezial-Polizisten aus den Transportern stiegen. In der Zwischenzeit hatte die Verhandlungsgruppe den Mann an ein Dachfenster im Obergeschoss des Zweifamilienhauses bekommen und konnte ihn in ein Gespräch verwickeln. Das gab den SEK-Einheiten die Gelegenheit, in das Haus einzudringen und den Mann zu überlisten. Weil er noch immer aggressiv und gewalttätig auftrat, wurde er zunächst mit einer Elektroschockpistole aus der Distanz für den kurzen Moment der Überlistung handlungsunfähig gemacht und konnte dann in einen bereitstehenden Rettungswagen gebracht werden. Anschließend wurde er mit jenem Wagen in eine – so formuliert es die Polizeisprecherin – „psychiatrische Einrichtung“ gebracht.

Der traumatisierten Familie eilten recht bald Bekannte herbei. Die Verhandlungsgruppe, die eigens für solche Lagen aus- und fortgebildet wird, stand ebenfalls betreuend zur Seite. Dass der Spuk gegen die Mittagszeit ein Ende hatte, war letztlich allen Beteiligten zu verdanken. Die Frau kehrte mit ihren beiden Kindern bereits am Mittag in Begleitung einer Angehörigen in die Wohnung zurück. Die Polizei war am Ende einigermaßen zufrieden: „Es kam niemand zu schaden, weder die tatsächlichen Opfer noch Kollegen, noch Unbeteiligte. Der Täter ist festgenommen, wir haben unsere Arbeit getan“, sagt Lemke. Dass ein solcher Gewaltausbruch doch noch ein einigermaßen gutes Ende gefunden hat, ist wahrscheinlich dem Glück geschuldet. Gegen den Mann wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.