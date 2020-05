Mehr als sechs Millionen D-Mark hat der Bau des Zentralen Omnibus-bahnhofs, kurz: ZOB, gekostet. 135 Meter lang, elf Meter breit und 4,25 Meter hoch ist der Verkehrsknotenpunkt der Delbus. Damit wurde damals die Verbindung von Bus und Bahn in Delmenhorst massiv verbessert, um Pendlern mehr Service zu bieten. (Ingo Möllers)

Der Delmenhorster Busbahnhof ist fertig. Seine Maße: 135 Meter lang, elf Meter breit und 4,25 Meter hoch. Eingeweiht wird die mehr als sechs Millionen Mark teure Stahlkonstruktion zwar schon am Freitag, 26. Mai, aber erst zwei Tage später, mit Beginn des Sommerfahrplans, fahren die Busse dann auch tatsächlich über den neuen Verkehrsknotenpunkt vor dem Delmenhorster Bahnhof. Bis zum Spätherbst müssen die Fahrgäste allerdings noch ein bisschen Baustelle in Kauf nehmen, aber dann soll auch das ebenfalls am Busbahnhof entstehende Service-Haus der Delbus bezugsfertig sein. Mit Inbetriebnahme der neuen Nahverkehrsdrehscheibe werden nur noch neun Buslinien durch die Stadt fahren. Die bisherigen Delmenhorster Liniennummern 210 bis 216 gibt es dann nicht mehr. Für die Fahrgäste bleibt aber alles beim Alten, denn die bisherigen Strecken werden – einige dann unter einer neuen Liniennummer – auch weiterhin bedient. Den Fahrgästen verspricht die Delbus eine Reihe von Verbesserungen. So fahren die Busse künftig alle von einem Stadtrand über den Busbahnhof zum anderen Stadtrand. Keine Linie endet mehr in der Innenstadt, dafür werden die Gebiete Ströhen, Lessingstraße/Friedhof, Gewerbegebiet Schlachthof, Annenheide und Brendel-Süd besser erschlossen. Der neue Busbahnhof ist von A bis L mit zwölf Haltebuchten bestückt. Jede Linie hat ihren eigenen Haltepunkt. Die An- und Abfahrten sind so terminiert, dass die Fahrgäste zügig in andere Buslinien umsteigen können. Auch der Zugbahnhof wird in das neue System einbezogen. Dort soll künftig eine elektronisch gesteuerte Informationstafel die Abfahrtszeiten und Haltebuchten der nächsten Buslinien, aber auch die der Zuganschlüsse aufzeigen. Wer künftig aus Bremen ankommt, hat binnen fünf bis zehn Minuten Anschluss an einen Bus. Damit sollen vor allem den vielen Berufspendlern – in Delmenhorst sind es täglich 14 000 Aus- und 7000 Einpendler – der Bus- und Zugverkehr schmackhaft gemacht werden. (19. Mai 1995)



Um Trinkwasser braucht sich Delmenhorst keine Gedanken zu machen, es ist ausreichend vorhanden. Nach Angaben der Stadt reichen die Kapazitäten der beiden Wasserwerke in der Graft und in Annenheide zur Deckung des Bedarfs aller Menschen in der Stadt problemlos aus. In der Graft können die Stadtwerke jährlich vier Millionen und in Annenheide bis zu sechs Millionen Kubikmeter Trinkwasser fördern. So viel wird aber gar nicht mehr benötigt, denn der Jahresverbrauch in Delmenhorst ist deutlich gesunken, er liegt bei 4,3 Millionen Kubikmetern jährlich. Was aber nicht allein an sparsamen Bürgern liegt, sondern am Konkurs der Wollkämmerei, die viel Wasser verbrauchte. Deshalb soll die höchstmögliche Fördermenge in Annenheide jetzt auf vier Millionen Kubikmeter zurückgefahren werden. (19. Mai 1995)



Soll in Delmenhorst getestet werden, welche Auswirkungen die Schließung von Postfilialen haben? Das jedenfalls vermuten Oberbürgermeister Jürgen Thölke und Oberstadtdirektor Norbert Boese. Denn nach ihren Informationen sei bisher noch in keiner großen oder mittleren deutschen Stadt mit der Schließung von Postfilialen begonnen worden. Nur eine Ausnahme gibt es: Delmenhorst. Nun soll im Sommer auch noch das Postamt an der Düsternortstraße geschlossen und dafür eine Postagentur eingerichtet werden. Thölke und Boese hoffen, das noch verhindern zu können, und haben einen Brief nach Bonn an den Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Post AG, Klaus Zumwinkel, geschrieben. Darin heißt es: „Diese Planung ist sowohl im Stadtrat als auch in der Bevölkerung auf große Ablehnung gestoßen, da dieses Postamt in einem Stadtteil liegt, in dem viele Personen wohnen, die auf Dienstleistungen der Post in zumutbarer Entfernung angewiesen sind.“ (19. Mai 1995)



Zum ersten Mal wurde in Delmenhorst ein Selbsthilfetag veranstaltet. Er fand auf dem Bismarckplatz und rund um den Rathausbrunnen statt und war von Werner Bohlmann, Vorsitzender des Arbeitskreises Delmenhorster Selbsthilfegruppen, und Ulrich Gödel, Leiter der Selbsthilfe-Kontaktstelle des Gesundheitsamtes, vorbereitet worden. Viele Selbsthilfegruppen sowie im Selbsthilfebereich tätige Institutionen und sogar Gäste aus Delmenhorsts Partnerstadt Eberswalde nahmen daran teil und informierten die interessierten Besucher über ihre Arbeit und auch über ihre Probleme. (22. Mai 1995)



Weit mehr als 100 Delmenhorster Bürger beteiligten sich an einer Protestaktion gegen die geplante Trasse der neuen Bundesstraße 212, die nach derzeitigem Stand einmal durch die Ortsteile Deich- und Sandhausen führen könnte. Zu der Aktion hatte die Interessengemeinschaft „B 212-freies Deich- und Sandhausen“ aufgerufen. Während eines Rundgangs erläuterten Vertreter der Interessengemeinschaft die verschiedenen Planungsvarianten und installierten an drei Stellen großflächige Schilder, die auf den Bürgerprotest aufmerksam machen sollen. Das größte Schild steht beim Waldorfkindergarten gegenüber dem Domizil des Delmenhorster Fischereivereins. Es trägt die Aufschrift „Dorfidyll statt Truckgewühl“. (22. Mai 1995)



Die Experten stehen vor einem Rätsel: Fast alle Gewässer im Landkreis Oldenburg weisen einen zu hohen Eisengehalt auf. Deshalb sei zurzeit eine ansteigende „Verockerung“ – eine ockerfarbene Verfärbung der Gewässer – zu beobachten, wie Diplom-Biologe Peter Suhrhoff dem Kreis-Umweltausschuss berichtete. Der Eintrag von Eisen in Bäche, Flüsse, Gräben oder Kanäle sei messtechnisch schlecht zu überprüfen, schädige die im Wasser lebenden Tiere aber nachhaltig, denn das Eisen setze sich auf den Kiemen ab, greife die Organismen an und erschwere die Sauerstoffzufuhr. Die Ursache für die Verockerung sei noch nicht bekannt, man vermute aber Auswaschungen durch Vertiefen oder Begradigen der Gewässer. (17. Mai 1995)



