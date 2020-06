Zwei Findlinge der "Visbeker Braut" wurden beschädigt. (Christina Steinacker)

Wildeshausen. Bislang unbekannter Täter haben in zwei Findlinge eines Großsteingrabes in Wildeshausen Symbole beziehungsweise Runen geritzt und die Steine damit beschädigt. Der Polizei zufolge ereignete sich die Tat im Zeitraum von Montag, 1. Juni, 12 Uhr, bis Montag, 22. Juni. Betroffen seien Findlinge des Großsteingrabs „Visbeker Braut“ an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Rufnummer 0 44 31 / 94 10 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.