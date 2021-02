Übergeben den Grünkohl kontaktlos an die Kunden: Daniel Pasker (links) und seine Frau Mareike. (Claudia Pasker)

Januar und Februar gehören normalerweise zur Hauptzeit für Kohlfahrten. In diesem Jahr hat der Corona-Lockdown das in doppelter Hinsicht verhindert: durch die Kontaktbeschränkungen und die geschlossene Gastronomie. Die Gaststätte Peter Sander in Wildeshausen versorgt ihre Kundschaft trotzdem weiterhin mit Grünkohl und Pinkel.

Zu vorab festgelegten Sonnabenden kann dort „Grünkohl außer Haus“ bestellt und abgeholt werden. Bei den vier Terminen im November wurden jedes Mal rund 200 Portionen ausgegeben, sagt Daniel Pasker, der gemeinsam mit seiner Familie die Gaststätte Sander betreibt. „Wir sind damit super zufrieden. Das Angebot wird sehr gut angenommen“, berichtet er. Trotzdem sei die Gesamtmenge „lange kein Vergleich“ zum normalen Geschäft. „Die Kohlsaison ist mit Abstand unsere beste Saison“, erklärt Pasker.

Die Grünkohl-Übergabe findet vollständig kontaktlos statt. Gäste bringen ihren eigenen Topf mit und stellen diesen auf ein Tablett. Das Tablett geht in die Küche, wo das Essen abgefüllt wird: Grünkohl, Pinkel- und Kochwürste, Kassler und Speck. „Ohne dass wir den Topf berühren, geht er zurück zum Kunden“, sagt Pasker, der sich über die „grüne Lösung“ freut. „Alles funktioniert komplett ohne Verpackung“, erklärt er. Grünkohl sei das perfekte Ein-Topf-Essen und könne gut wieder aufgewärmt werden. Sie würden überlegen, das Konzept auch nach dem Lockdown beizubehalten.

Die Gaststätte Sander ist auf Gesellschaften ausgelegt. Bis zu 50 Personen feiern dort normalerweise ihre Feste. Die Corona-Krise macht dem Familienbetrieb zu schaffen. „Zum Glück müssen wir keine Miete zahlen“, sagt Pasker. „Die Fixkosten können wir gerade noch durch die Rücklagen decken. Wenn es nicht bald wieder losgeht, wird es für uns schwierig“, fügt er hinzu. Und einen kleinen positiven Aspekt kann Pasker der Pandemie abgewinnen: „Noch nie hatten wir so viel Zeit zusammen als Familie.“

Auch andere Gaststätten im Landkreis Oldenburg wollen die Grünkohlsaison nicht ungenutzt verstreichen lassen. So haben beispielsweise Christian und Yvonne Strackerjan regelkonforme Corona-Kohlfahrten rund ums Vielstedter Bauernhaus in Hude erfunden (wir berichteten). Sonntags können zeitlich versetzt mit genügend Abstand kleine Gruppen aus einem Haushalt plus maximal einer weiteren Person von der Gaststätte aus starten. Dafür gibt es einen Bollerwagen mit Spielen und alkoholfreien Heißgetränken für unterwegs. Danach gibt es eine Kohlmahlzeit heiß und gut verpackt mit nach Hause. (Anmeldung unter 0 44 08 / 3 69 oder per E-Mail an info@vielstedter-bauernhaus.de).

Nicht auf Kohl, sondern auf das mediterrane Lebensgefühl setzt der Nordenholzer Hof. Weil die Sehnsucht nach Reisen und Kulturveranstaltungen bei vielen Menschen – so auch beim Team des Huder Restaurants – groß ist, holt der Nordenholzer Hof am Sonnabend, 6. März, Spanien nach Hude, natürlich coronakonform. Die Küchenparty darf zwar nicht wie ursprünglich geplant stattfinden, dennoch möchte das Team des Nordenholzer Hofes seinen Gästen eine besondere Atmosphäre bei der Abholung der bestellten Speisen bieten. „Das Abholen wird zu einem kleinen musikalischen Trip“, erklärt Sarah Michel, Eventplanerin beim Nordenholzer Hof. Der Huder Musiker Josef Barnickel wird für alle in der Küche Livemusik am Keyboard spielen und DJ Mic die besten Küchenparty-Hits in der großen Stube.

Für den Abend wurde auch ein Hygienekonzept entwickelt. Laut Michel kann jeder Gast in einer gepackten Foodbox sein Menü mit nach Hause nehmen. Unter anderem gibt es eine andalusische Gemüsesuppe, Fleisch vom Ibérico-Schwein, und den traditionellen spanischen Glückskuchen Roscon de Reyes. Auch eine fleischlose Menüfolge sei geplant. Anmeldung für die Küchenparty nimmt der Nordenholzer Hof bis Freitag, 26. Februar, 16 Uhr, telefonisch unter 0 44 08 / 9 84 73 21 oder per E-Mail an info@nordenholzer-hof.de entgegen.