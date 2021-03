Wechsel an der Spitze des Ganderkeseer Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen: Udo Heinen, der als Bürgermeisterkandidat ins Rennen geht, hat den Vorsitz verabredungsgemäß an Carola Hüttenmüller übergeben. (Die Grünen)

Der Ganderkeseer Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen hat einen neuen Vorstand: Vorsitzende ist jetzt die Bookholzbergerin Carola Hüttenmüller, stellvertretende Vorsitzende bleiben Anika Hoffmann und Jens Volbert. Bei der turnusgemäßen Neuwahl wählten die Mitglieder Hüttenmüller als Nachfolgerin von Udo Heinen, der verabredungsgemäß nicht zur Wiederwahl antrat, da er als gemeinsamer Kandidat von SPD und Grünen für das Bürgermeisteramt antritt und dabei auch überparteiliche Ziele verfolgt.

„Ich freue mich sehr, dass Carola Hüttenmüller als engagierte Frau mit klaren Vorstellungen für eine klimafreundlichere Welt und starkem Engagement für eine Verbesserung der sozialen Absicherungen in unserer Gemeinde einstimmig zur Vorsitzende gewählt wurde. Sie wird den Ortsverband in unserer Gemeinde Ganderkesee viele neue grüne Impulse geben“, kommentierte der bisherige Vorsitzende Udo Heinen. Als Bilanz seiner zweijährigen Zeit als Vorsitzender des Ortsverbands hob er zwei Aspekte hervor: zum einem die sehr erfreuliche Mitgliederentwicklung mit einem Anstieg von rund 35 Prozent sowie vielen engagierten Personen. Zum anderen das Ergebnis der Europawahl 2019, als die Grünen in vielen örtlichen Wahllokalen die 30-Prozent-Marke knackten und sie seither „eine viel gewichtigere politische Kraft in Ganderkesee“ darstellen, insbesondere auch bei den jüngeren Wählern.

Carola Hüttenmüller lebt seit rund 30 Jahren in der Gemeinde Ganderkesee, ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Nach ihrer Basisausbildung als examinierte Altenpflegerin lernte sie Land und Leute durch ihre pflegerische Arbeit in der ambulanten Krankenpflege kennen. Nach einem Studium im Pflegemanagement baute sie ab 1996 in Bremen einen ambulanten Pflegedienst auf und arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Zurück in Ganderkesee war sie ab 2008 Pflegeberaterin im Oldenburger Land, das Büro war beim Ambulanten Pflegedienst im Ganderkeseer Ärztehaus angegliedert. Seit 2018 ist sie für das IT-Familienunternehmen tätig. Zusätzlich erhielt die Pflege engster Angehöriger oberste Priorität. In der Mittelalter-Szene ist sie zudem als eine Hälfte des Duos „Die Hyttis“ bekannt. Gemeinsam mit ihrem Gatten Andreas zieht sie seit vielen Jahren mit Dudelsack und Trommel über die Märkte.