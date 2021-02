Im Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr wird am Mittwoch über die Neupflasterung der Moltkestraße beraten. Während die Grünen eine Wiederverwendung des Kopfsteinpflasters fordern, spricht sich die Stadtverwaltung für die kostengünstigere Lösung mit einer Asphaltdecke aus. (INGO MÖLLERS)

Eine Sanierung der Moltkestraße taucht seit rund 15 Jahren regelmäßig als Wunsch der Stadtverwaltung im Haushalt auf. Bisher wurde die Reparatur immer wieder zurückgestellt. In seiner kommenden Sitzung wird der Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr erneut beraten, strittig ist vor allem, ob der Straßenbelag erhalten werden kann.

Die Moltkestraße gilt in Bezug auf ihre Pflasterung als die älteste noch erhaltene Straße in Delmenhorst. Sie wurde im Jahr 1936 mit Kopfsteinpflaster ausgelegt, damit ist sie in ihrer Form einzigartig. Daran will die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen weiter festhalten. Die Kommunalpolitiker diskutieren am Mittwoch einen Antrag, wonach bei der Sanierung das historische Kopfsteinpflaster erhalten werden soll.

Kopfsteinpflaster gilt unter Fachleuten als absolut konkurrenzlos zu jedem anderen Straßenbelag, argumentieren die Grünen. Die vermutlich höheren Sanierungskosten hätten sich in wenigen Jahren durch die Nachhaltigkeit des Materials amortisiert. Das sei ein sehr wichtiges Argument, auch im Hinblick auf die nachkommenden Generationen. Eventuell in Jahren nötige Reparaturen könnten in überschaubaren Teilsanierungen erfolgen, ein weiterer Vorteil, den dieser Belag biete.

Die Grünen wissen auch die Anwohner hinter sich. „Eine überwältigende Mehrheit befürwortet den Erhalt der Straße in ihrer historisch einzigartigen Form“, sagen die Grünen. Vorgestellt worden war den Anwohnern als Alternative zum bestehenden Pflaster eine Asphaltierung der Straße. 23 Anwohner votierten daraufhin für den Erhalt des Kopfsteinpflasters, nur drei waren dagegen, drei andere haben kundgetan, dass ihnen die Frage „egal“ sei. Gleichzeitig wurde auch ein Meinungsbild zur Bepflanzung der Straße erfragt. Dass an der Moltkestraße künftig kleinwüchsige Laubbäume stehen sollen, befürworteten 15 Anwohner, 13 sprachen sich dagegen aus. In der Fragestellung war formuliert worden, dass mit der Anpflanzung eine ökologische Aufwertung einhergehe und für die Straße „sicher eine wohnlichere Atmosphäre“ entstehen werde.

Bei der Bürgerbefragung ging es auch um das Thema Parkraum. Im Falle zusätzlicher Baumpflanzungen würde ein Viertel der Parkplätze entfallen. Einer solchen Reduzierung stimmten 18 Anwohner zu, elf sprachen sich dagegen aus. Bei der Frage, ob sich die Anwohner die Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung vorstellen können, widersprach eine Mehrheit. Acht Haushalte sprechen sich dafür aus, die Moltkestraße nur noch aus Richtung Arthur-Fitger-Straße befahren zu dürfen, 19 votierten dagegen.

Bei der Stadtverwaltung herrschen Bedenken gegen einen Erhalt des Kopfsteinpflasters vor. Die Ausbauplanung der Moltkestraße orientiere sich am Ausbau der Parkstraße und bezüglich der Nebenanlagen an denen von Bismarckstraße und Arthur-Fitger-Straße, heißt es in einer Sitzungsvorlage. Auf den Gehwegen soll das vorhandene Kleinpflaster der Moltkestraße als Trennstreifen zum Bord der Fahrbahn und als Streifen zu den Privatgrundstücken Wiederverwendung finden, sodass die Gehwegplatten als durchgehendes Band parallel zum Fahrbahnrand verlaufen. Die unterschiedlichen Vor- und Rücksprünge an den Grundstücksgrenzen würden mit dem Natursteinkleinpflasterstreifen ausgeglichen und so optisch abgefangen.

Bei dem vorhandenen Kleinpflaster auf der Fahrbahn der Moltkestraße handele es sich im ersten Abschnitt ab der Cramerstraße um roten Porphyr, ab der Einmündung Humboldtstraße wechselt das Material in Basalt. Die Größen und Dimensionen schwanken dabei sehr stark und sind offenbar in unterschiedlichen Chargen verbaut worden. Die Dicke der Steine beträgt acht bis neun Zentimeter. Auch sind neben halbwegs rechteckigen Steinen eine große Anzahl an trapezförmigen und unregelmäßig geformten Steinen auszumachen. Viele Steine seien gerissen, für eine Wiederverwendung kämen bestenfalls 50 Prozent in Betracht.

Die Mehrkosten für das Verlegen eines neu zu liefernden, einfach behauenen Natursteinpflasters betragen nach Ansicht der Verwaltung im Vergleich zu Asphalt- oder Betonsteinsteinpflasterbefestigungen mindestens 70 Euro pro Quadratmeter. Die Preise würden je nach Materialauswahl und Oberflächenbearbeitung sehr stark variieren und sind nach oben hin nicht begrenzt.

Für 1600 Quadratmeter Fahrbahn- und Parkflächen sei deshalb mit Mehrkosten von mindestens 112.000 Euro zu rechnen. Aus Lärmschutzgründen wird, immer unter Berücksichtigung der Griffigkeit, eine hohe Qualität in der Oberflächenbearbeitung erforderlich sein, die weitere zusätzliche Kosten verursache. „Diese Mehraufwendungen sind in den bisherigen Haushaltsansätzen nicht enthalten und müssten im Zuge der Ausführungsplanung konkretisiert werden“, begründet die Verwaltung die Ablehnung des Antrags der Grünen.