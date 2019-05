Ein Buch über die Pflanzen und Tiere in Ganderkesee haben Klaus Handke, Hartwig Lambracht und Pia Handke (von links) jetzt herausgegeben. Das freut auch Michael Müller, Vorsitzender des Fuhrenkamp Schutzvereins (rechts). Der Verein hat das Projekt finanziert. (INGO MöLLERS)

„Achtung: Das Grüne Heupferd ist sehr bissig“, sagt Klaus Handke vom Fuhrenkamp Schutzverein. Dabei handelt es sich aber keineswegs um einen Vierbeiner mit Vorliebe für gemähtes Gras aus den Beständen des Reitervereins Ganderkesee, sondern um eine in der Gemeinde weit verbreitete Heuschreckenart. Gemeinsam mit seiner Frau Pia und mit Hartmut Lambracht hat er die wichtigsten Tiere und Pflanzen, die in der Gemeinde vorkommen, in einem kleinen Buch zusammengefasst. „Wir wüssten nicht, dass es Vergleichbares mit einem so konkreten lokalen Bezug in der näheren Umgebung gibt“, sagen die Autoren über das Werk, das sich sowohl als Bestimmungsbuch als auch als Lesebuch eignet.

Das Ziel war, charakteristische Beispiele aus der Flora und der Fauna vorzustellen, die sich in der Gemeinde Ganderkesee auch gut beobachten lassen. „Etwa 95 Prozent der Arten kann man auch ganz realistisch erleben – von populären Tieren wie dem Feldhasen oder dem Rotkehlchen bis hin zu Besonderheiten wie dem Eremit oder dem Moorfrosch“, sagt Handke. Wobei er mit dem Moorfrosch gleich sein persönliches Lieblingstier nennt: „Es ist schon extrem faszinierend zu beobachten, wenn Moorfrösche im Frühjahr im Liebestaumel leuchtend blau werden“, erklärt er.

Mit dem Buch leiste der Verein vor allem einen Beitrag zur Umweltbildung, betont Michael Müller, Vorsitzender des Fuhrenkamp-Schutzvereins. „Denn nur was man kennt, kann man auch schützen“, fügt Hartwig Lambracht hinzu. Das Buch wende sich ausdrücklich an interessierte Laien und soll Lust machen auf mehr. Die Textbeiträge umfassen nicht nur biologische Aspekte, sondern stellen anhand von Kartenmaterial auch immer einen konkreten Bezug zur Gemeinde her. So lässt sich überblicken, in welchen Ortsteilen die entsprechenden Tiere und Pflanzen anzutreffen und gut zu beobachten sind. Aber auch mögliche Gefährdungsursachen werden natürlich thematisiert. Das Buch ist nach einzelnen Kategorien – Säugetiere, Vögel, Reptilien und Lurche, Insekten und Pflanzen – übersichtlich rubriziert. Innerhalb der Rubriken sind die einzelnen Arten alphabetisch sortiert. „Das war schon ein Mega-Projekt“, sagt Lambracht, der sich verantwortlich um die Gestaltung gekümmert hat.

Hasbruch spielt wichtige Rolle

Natürlich spielt der Hasbruch in diesem Zusammenhang eine besonders wichtige Rolle. „Dort gibt es etwa den Kleinen Eisvogel sowie Feuersalamander, die sonst im Nordwesten doch sehr selten sind“, erklärt Handke. Aber auch ein nach ökologischen Kriterien gepflegter Garten biete Lebensraum für viele hundert Arten. So schätzt er, dass sich in seinem eigenen Garten allein 300 bis 400 verschiedene Käferarten tummeln. Hinzu kämen 26 verschiedene Tagfalter (Schmetterlinge) oder 23 unterschiedliche Libellen. „In Ganderkesee sind die Strukturen noch verhältnismäßig gut“, sagt der Ökologe. Auch die Krebsschere, die im heimischen Teich wächst, sei nicht mehr allzu häufig anzutreffen. Gleiches gelte für den Klappertopf, eine nach Ansicht Handkes „fantastische Insektenpflanze“. Doch auch sie verschwinde immer mehr von den Wiesen, weil meist viel zu früh gemäht werde.

Andere Arten hätten dagegen deutliche Zuwächse zu verzeichnen. Die Wespenspinne etwa habe es vor 20 Jahren in Norddeutschland noch nicht gegeben. Heute finde man sie an bestimmten Stellen zu Hunderten. „Das hat eindeutig mit der Erwärmung zu tun“, sagt Handke. Und auch die Ringelnatter und der Rotmilan seien inzwischen wieder vor Ort anzutreffen. Die Bestände von Maikäfern und Fledermäusen sowie einigen Greifvögeln würden sich langsam erholen, seitdem das frühere Insektizid DDT, das bereits seit den 1970er Jahren verboten ist, weitgehend aus der Umwelt verschwunden sei. „Die verschwindende Artenvielfalt war aber nicht unser Thema“, betont Lambracht mit Blick auf das Buch. „Es geht eher um das Prinzip: Freut euch an dem, was ihr seht.“

Erhältlich ist das Buch "Tiere und Pflanzen in Ganderkesee" in den Bürgerbüros im Rathaus und in Bookholzberg, bei Schreibwaren Stöber sowie in der Buchhandlung Lesen & mehr in Hude. Es kostet eine Schutzgebühr von fünf Euro.