Nur mit Maske und immer schön Abstand halten: Die Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung bei der Besichtigung einer möglichen Wohnbaufläche am Bökenbusch in Elmeloh. (Tim Kettler/Gemeinde Ganderkesee)

Für Tim Kettler, den neuen Fachdienstleiter für Bauleit- und Entwicklungsplanung in der Ganderkeseer Gemeindeverwaltung, war es gewiss eine ungewöhnliche Premiere: Beim ersten Ortstermin mit Mitgliedern des Ausschusses für Gemeindeentwicklung sowie Vertretern des Heimat- und Ortsvereins Elmeloh-Almsloh trugen alle Anwesenden Mundschutzmasken und durften sich aufgrund der Abstandsregelung nur auf die Ferne unterhalten. Konkret ging es einmal mehr um das bereits mehrfach diskutierte Vorhaben, die Grünlandflächen zwischen Bökenbusch, Baumstraße, Zum Domskamp und Elmeloher Straße als Baugebiet zu entwickeln.

Ursprünglich hatte die CDU-Fraktion angeregt, in diesem Bereich Wohnbau „in zweiter Reihe“ zu schaffen. Auch Reinhard Siemer, Vorsitzender des Heimat- und Ortsvereins Elmeloh/Almsloh, steht den Plänen sehr aufgeschlossen gegenüber. Er erklärte abermals, dass mit einer Bebauung der ganzen oder von Teilen der Flächen eine Reihe weiterer Vorteile für Elmeloh mitentwickelt werden könnten. Zur naturschutzrechtlichen Einschätzung der Flächen hatte die Gemeindeverwaltung im vergangenen Jahr eine Potenzialeinschätzung beim Umweltplanungsbüro Moritz in Auftrag gegeben. Und dessen Gutachten hatte in der Verwaltung zunächst zu der Empfehlung geführt, lieber erst einmal die Finger von der Fläche zu lassen.

Natureingriff ausgleichen

Die Biologen waren nämlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich bei einem Großteil des Untersuchungsgebietes um „sonstiges feuchtes Extensivgrünland" handelt. Und mit rund sechs Hektar ist die Fläche groß genug, um nach dem Gesetz als geschützter Landschaftsbestandteil zu gelten. Das bedeutet, dass alle Eingriffe, die die Flächen zerstören, beschädigen oder verändern, verboten sind. Und sollte die Gemeinde an dieser Stelle eine Bauleitplanung auf den Weg bringen, müsste sie auch einen entsprechenden Ersatz regeln, das heißt die verloren gehenden Eigenschaften für den Naturhaushalt an anderer Stelle wieder herstellen. Und zwar mindestens im Verhältnis 1:1. Weiterhin befindet sich dort auch eine geschützte Wallhecke, zu der eine Bebauung einen Abstand von mindestens zehn Metern halten müsste. Beim Ortstermin erläuterten auch die Biologen Volker Moritz und Linda Beyer nochmal ihre Einschätzung, warum die Flächen, die zurzeit überwiegend als Weidestandort und zur Heugewinnung genutzt werden, schützenswert sind.

Die Verwaltung empfahl, am Bökenbusch keine Bauleitplanung in Betracht zu ziehen und zunächst andere Entwicklungsmöglichkeiten in Elmeloh zu prüfen, etwa einen Bereich nördlich der Elmeloher Straße/westlich Am Holz. Die Fraktionen verzichteten jedoch auf einen Beschluss und regten stattdessen einen Ortstermin an. Nun werden sie ihre Eindrücke zunächst intern diskutieren, ehe das Thema in einem der nächsten Ausschüsse für Gemeindeentwicklung erneut zur Sprache kommen wird. Vom Tisch ist das Baugebiet Bökenbusch jedenfalls noch nicht.