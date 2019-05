Seit 1894 gibt es eine Schule Annenheide, die heute unter dem Namen Knister-Schule firmiert. (INGO MOELLERS)

Mit einem großen Schulfest feierte die Grundschule Annenheide ein denkwürdiges Jubiläum: Vor 100 Jahren hatte der damalige Schulleiter Georg-Dietrich Sprung die Schule eingeweiht – er war übrigens der Großvater des heutigen Ganderkeseer Gemeindedirektors Gerold Sprung. Und der Schulalltag vor 100 Jahren war auch das Motto des Jubiläumsfestes. So trug jedes der 196 Grundschulkinder zur Feier des Tages eine Art Schuluniform. Die Eltern hatten dazu zusammen mit den Schülern eigens Schürzen und Matrosenlatze genäht. Den Eingangsbereich der Schule zierte eine riesige Torte, die eine der Klassen aus Pappe hergestellt hatte. Zu Beginn des Schulfestes wurde auf dem Schulhof ein Maibaum aufgestellt, an dem 196 bunte Bänder hingen – für jedes Schulkind eines (9. Mai 1994).



Mit der Einstellung einer Präventionsbeauftragten zur Kriminalitätsvorbeugung hat Delmenhorst 1987 einen Weg eingeschlagen, der bis dato in der Bundesrepublik einmalig war – und der selbst im Bundeskriminalamt in Wiesbaden für Aufhorchen gesorgt hat. Mit dem Amt wurde damals Marion Allhusen-Siemer betraut. Jetzt will die Stadt einen Schritt weitergehen und die Kriminalitätsvorbeugung auf eine breitere Basis stellen: Ein kriminalpräventiver Rat soll gegründet werden. Darauf verständigten sich während eines gemeinsamen Treffens, zu dem die Stadt eingeladen hatte, Vertreter von Organisationen, Gruppen und Verbänden wie Polizei und Justiz, Gewerkschaften, Kirchen, Parteien, Schulen und Stadtsportbund. Mit einem kriminalpräventiven Rat könne deutlich gemacht werden, erklärte Oberbürgermeister Jürgen Thölke, dass Kriminalitätsvorbeugung nicht allein Sache der Polizei, sondern der ganzen Gesellschaft sei (7. Mai 1994).



Der SPD-Unterbezirk Delmenhorst hat Ulla Lange zu seiner neuen Vorsitzenden gewählt. Sie löst damit Friedrich Hübner ab, der einige Jahre den Unterbezirk geleitet hatte und nun als Schul- und Kulturdezernent in die Delmenhorster Stadtverwaltung gewechselt ist. Gast des Parteitages der Delmenhorster SPD, der auch im Zeichen der bevorstehenden Europawahl stand, war Staatssekretär Wolf Weber, Leiter der Niedersächsischen Staatskanzlei (9. Mai 1994).



Die Tischlerinnung Delmenhorst/Oldenburg-Land hat einen neuen Obermeister. Nach mehr als 25 Jahren hat der Delmenhorster Rudolf Mertsch während der Jahreshauptversammlung der Innung im Haus des Handwerks sein Amt als Obermeister an Hans-Hermann Sandkuhl aus Ganderkesee weitergereicht. Mertsch, der von 1979 bis 1991 auch Kreishandwerksmeister war, hatte als 38-Jähriger im November 1968 die Leitung der Tischlerinnung übernommen. Die Tischlermeister dankten ihm für seinen langjährigen Einsatz mit der Ernennung zum Ehrenobermeister. Vor allem die Fragen der Berufsausbildung hätten Mertsch immer am Herzen gelegen, würdigte der neue Obermeister Sandkuhl die Verdienste und das Engagement seines Vorgängers (5. Mai 1994).



Im Laufe dieses Jahres soll entschieden werden, ob auf den Graftwiesen auch weiterhin kostenlos geparkt werden darf oder nicht. Werbegemeinschaft und Einzelhandelsverband Delmenhorst, die sich grundsätzlich für gebührenfreies Parken einsetzen, haben jetzt eine Umfrage gestartet. Sie verteilten 400 Fragebogen an Betriebe in der Innenstadt und fragten nach dem Verkehrsmittel der Beschäftigten für den Arbeitsweg. Filialketten wurden nicht erfasst. In der Delmenhorster City arbeiten nach Schätzung von Werbegemeinschaft und Einzelhandelsverband 3000 bis 4000 Menschen, und zwar nicht allein in Geschäften, sondern auch in Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien und anderen Dienstleistungsbetrieben. Für insgesamt 1620 Mitarbeiter gab es einen Fragebogenrücklauf. Danach fahren 56 Prozent der Beschäftigten mit dem Auto zur Arbeit, und von diesen 56 Prozent gaben wiederum 44 Prozent an, dass für sie das Auto für den Arbeitsweg auch unverzichtbar sei (7. Mai 1994).



Im Huder Rathaus hat Bürgermeister Gerold Pflug die Ausstellung „Hude – ganz schön tierisch …“ eröffnet. Die Exposition beruht auf einem Wettbewerb, zu dem der Huder Gewerbe- und Verkehrsverein und die Gemeinde aufgerufen hatten. Die Ausschreibung habe eine große Resonanz gehabt, sagte der Huder Bürgermeister, rund 100 Künstler aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern seien dem Aufruf gefolgt. Unter den Bewerbungen hat eine Jury rund 80 Teilnehmer ausgewählt, deren Werke nun bis zum 5. Juni im Klosterort zu sehen sind. Aus der Vielzahl der Arbeiten wird die Jury die besten auswählen und prämieren. Die Preise werden am Schluss der Ausstellung im Rathaus vergeben. Auch die Besucher können einen Preisträger nominieren: Sie haben die Möglichkeit, eine Stimmkarte abzugeben und auf diesem Wege ihren Favoriten für den Publikumspreis zu wählen (9. Mai 1994).



