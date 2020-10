Junge Familien sollen eine Chance bekommen, in Wildeshausen Grundstücke zu erwerben und auf diesen zu bauen. (Bernd Wüstneck/ dpa)

Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Wildeshausen ist nach wie vor groß. Auch aus diesem Grund weist die Kreisstadt immer neue Baugebiete aus. Die jeweiligen Bauflächen sollen objektiv vergeben werden. Dazu wurde bereits 2013 eine Vergaberichtlinie erlassen. So soll vor allem jungen Familien der Erwerb eines Grundstücks ermöglicht werden. Ein Punktesystem, das sich an sozialen Kriterien wie Kinder, Arbeitsplatz in Wildeshausen oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei Freiwilliger Feuerwehr oder Rettungsdienst orientiert, regelte die Vergabe.

2019 wurde die Richtlinie überarbeitet, weil unter anderem 2018 Unregelmäßigkeiten bei den Grundstücksvergaben auftraten. Käufer hatten sich offenbar unter Angabe falscher Daten mehrere Bauplätze gesichert. Doch auch die danach gültige Richtlinie weist nach Auffassung der SPD im Stadtrat Mängel auf. So wurden in der bisher gültigen Version der Vergaberichtlinie vor allem Bewerber berücksichtigt, die mindestens fünf Jahre oder länger in Wildeshausen lebten. In einem Antrag forderte die SPD, in diesen Vergabepunkt auch die Zeiten einzubeziehen, die jemand zwischenzeitlich in Wildeshausen gewohnt hat. „Ausbildung, Studium, Jobwechsel – die Gründe für eine zwischenzeitliche Ummeldung oder den Wechsel des Erstwohnsitzes können vielseitig sein. Doch tragen genau diese Gründe dazu bei, dass wir in Wildeshausen gut ausgebildete Fachkräfte haben, denen wir eine Perspektive geben wollen und sollten“, schreibt Matthias Kluck (SPD).

Kluck plädierte dafür, die Summe der Jahre, die ein Bewerber in Wildeshausen gewohnt hat, stärker einzubeziehen. Gleichzeitig sollten Zeiten, in denen ein anderer Wohnort gewählt wurde, weniger ins Gewicht fallen. „Somit bekommen auch diejenigen Punkte, die zuvor in Wildeshausen gewohnt und zwecks Weiterbildung oder beruflicher Entwicklung sich zunächst schweren Herzens von unserer Stadt verabschieden mussten“, erklärt er. Ein weiterer Punkt, den die SPD geändert haben wollte, waren die Familiengründungen. „Einige Paare suchen zunächst ein Grundstück und widmen sich anschließend der Familienplanung. Hier sollte eine Begrenzung der Bepunktung auf zwei Kinder vorgenommen werden, um auch ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Familie in Wildeshausen gründen zu können“, schreibt Kluck.

Der Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt diskutierte den SPD-Antrag während der jüngsten Sitzung. Matthias Kück (UWG) hielt den Antrag für Flickwerk, der einige Dinge nicht berücksichtige. In den neuen Baugebieten sollte ein Querschnitt der Gesellschaft abgebildet werden. Kück regte Kontingente an, zu denen Familien, kinderlose Paare, ältere Paare und auch gleichgeschlechtliche Paare gehören sollten. „Diese Kontingente sollte in das Punktesystem eingebaut werden“, sagte Kück. Der UWG-Abgeordnete hatte dabei eine Anregung eines Wildeshauser Bürgers aufgenommen. Dieser wollte sein bisheriges großes Familienwohnhaus veräußern und einen kleineren Bungalow in einem der Neubaugebiete neu bauen. Aufgrund des bisherigen Punktesystems hatte er aber keine Chance, die Kriterien der Vergaberichtlinien zu erfüllen.

Hans Ufferfilge, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt der Stadtverwaltung, sah den Antrag der SPD und auch die Anregungen Kücks kritisch. „Wir dürfen bei der Vergabe der Grundstücke nicht in die ‚Einheimischen‘ Regelung verfallen.“ Und Ufferfilge betonte, dass Politik und Verwaltung nicht alles regeln könnten. Stephan Dieckmann, Fraktionsvorsitzender der SPD, appellierte an seine Ratskolleginnen und Kollegen, den Antrag nicht zu zerreden. Ein Appell, der Erfolg hatte. Einstimmig votierten die Abgeordneten für die, von der SPD eingebrachten, Veränderungen. Sie kommen dann wohl bereits bei der Vergabe der neuen Baugebiete im Bebauungsplan 54.1 „Vor Bargloy“ zum Tragen. Nördlich des Bargloyer Weges sollen bis zu 100 Baugrundstücke entstehen. Gleichzeitig einigte sich der Ausschuss darauf, die von Matthias Kück eingebrachten Anregungen für eine gesellschaftliche Durchmischung der Neubaugebiete bei den künftigen Anpassungen der Vergaberichtlinie zu berücksichtigen.

Die Stadt Wildeshausen hat bei der Anpassung der Richtlinien für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken noch eine weitere Änderung vorgenommen. Künftig kann die Stadt 30 Prozent der in der Regel selbst genutzten Grundstücke frei vergeben. Bislang sind es zehn Prozent. Für den ebenfalls dieser Tage im Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt beackerten Entwurf des Bebauungsplanes 54.1, Teil D-1, bedeutet das, dass die Stadt von den rund 60 Grundstücken 18 nach eigenem Ermessen verkaufen kann. Die anderen 42 werden nach einem Punktesystem veräußert.