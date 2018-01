Der Vorfall ereignete sich in der NordWestBahn zwischen Ganderkesee und Delmenhorst. (dpa)

In der Nordwestbahn zwischen Ganderkesee und Delmenhorst hat am Dienstagabend eine Gruppe Männer eine Zugbegleiterin angepöbelt und bespuckt. Wie die Bundespolizei mitteilt, stieg die Gruppe Männer um 18.20 Uhr in den abfahrbereiten Zug in Ganderkesee ein und blockierte zunächst das Schließen der Türen. Bei der Kontrolle der Fahrscheine stellte sich heraus, dass ein 19-Jähriger kein gültiges Ticket vorweisen konnte. Als die 38 Jahre alte Zugbegleiterin die Personalien aufnahm, wurde der junge Mann zunehmend aggressiv und feindselig. Auch die Begleiter des 19-Jährigen bedrängten die Zugbegleiterin, die zudem noch von dem Schwarzfahrer angespuckt wurde. Mehrere couragierte Bahnfahrer griffen daraufhin ein, um die Zugbegleiterin vor weiteren Übergriffen zu schützen.

Unter Drohungen und sexuellen Beleidigungen gegenüber der Zugbegleiterin verließ die Gruppe am Bahnhof Delmenhorst den Zug. Die 38-Jährige erstattete im Bremer Hauptbahnhof Anzeige bei der Bundespolizei, die nun die Aufnahmen aus dem Zug auswertet. Wegen des ungültigen Fahrscheins sind bereits die Personalien des 19-Jährigen bekannt. Gegen ihn wurden Ermittlungen eingeleitet. Die zuständige Bundespolizei in Oldenburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und der Identität der weiteren Mitfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0441 / 2183 80 zu melden. (wk)