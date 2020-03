Bei einer Theater-Fortbildung haben sich Martina Minkner, Betreiberin des Gruseleums in Hooksiel (links), und Martina Brünjes von der Geschichtenschmiede Bürstel kennengelernt. Als gemeinsames Projekt ist dabei ein Grusel-Krimödien-Dinner entstanden. Premiere soll – sofern Covid-19 es zulässt – in der Halloween-Zeit sein. (fr)

Ganderkesee-Bürstel. Das Gruseleum ist das Reich der Hexe Esmeralda. Zentraler Anlaufpunkt ist das aufwendig ausgestatte Spukcafé, in dem die Gäste in historischem Mobiliar an einer langen Tafel Platz nehmen können. Und im Obergeschoss des Hauses jagt eine stationäre Geisterbahn den Besuchern Schauer über den Rücken. Erfinderin der Hexe Esmeralda ist Gruseleum-Betreiberin Martina Minkner, die eine kleine ehemalige Kirche in Hooksiel zum stationären Gruselkabinett umgebaut hat.

Während eines Ausbildungswochenendes zur Spiel- und Theaterpädagogin hat Martina Minkner nun Martina Brünjes von der Geschichtenschmiede Bürstel kennengelernt. Schnell entstand die Idee, dass die Ganderkeseer Autorin ein Gruseltheaterstück für das „Gruseleum“ schreiben könnte. Einige Telefonate, E-Mails und Whats-Apps später stand der Plan für ein „Grusel-Krimödien-Dinner“, sodass am vergangenen Sonnabend – selbstverständlich unter Einhaltung aller coronabedingten Vorgaben – eine erste Ortsbesichtigung zur Planung in Hooksiel stattfinden konnte.

Das „Grusel-Krimödien-Dinner-Theaterstück“ ist nicht nur für Martina Brünjes, sondern auch für das Gruseleum etwas völlig Neues. „Bislang gab es dort zwar Grusel-Dinner, die waren aber rein improvisiert“, erzählt Brünjes. Nun solle der Abend erstmals eine feste Handlung und einen roten Faden bekommen. „Wir werden kein Horrorstück produzieren, sondern wollen den Zuschauern einen wohligen Schauer des Gruselns bieten“, beschreibt die Autorin ihre Aufgabe. Es solle zwar „in der Magengegend kribbeln“, aber keine Ängste verursachen. Denn schließlich sollen die Besucher beim Theater auch noch etwas essen. Dabei schwebt Brünjes vor, das Stück interaktiv anzulegen und die Zuschauer mit in die Handlung einzubeziehen. „Die Räumlichkeiten eignen sich einfach dafür, dass man die Gruppe auch mal mit durchs Haus führt“, sagt sie. Bis zur Begegnung mit Martina Minkner sei auch ihr im Übrigen das Gruseleum nicht bekannt gewesen.

Genau wie Martina Brünjes verfügt auch Minkner über reichlich Theatererfahrung. So ist sie nicht nur eine begeisterte Schauspielerin, sondern war 17 Jahre lang als Regisseurin der Theatergruppe „Die Friesenspieler“ tätig – ehe sie sich entschloss, mit dem Gruseleum ein etwas anderes Theater zu machen. „Das Gruseleum hat Besucher und Gäste aus allen Regionen und aus allen Altersgruppen“, erklärt die Betreiberin. Die Hauptzielgruppe seien Familien, darüber hinaus biete das Haus aber auch Möglichkeiten, um Junggesellenabschiede, Betriebsfeiern sowie Geburtstage für Kinder und Teenager zu feiern.

Dass das Coronavirus den Betrieb des Gruseleums ausgerechnet im Jahr des fünfjährigen Bestehens teilweise lahmlegt, schmerzt die 51-Jährige sehr. „Das ist ein Desaster für uns als Kleinunternehmen, wo wir doch wie so viele andere auf Saison und Urlauber angewiesen sind“, erklärt sie. Doch sie ist fest entschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen, um für die Zeit nach dem Virus gewappnet zu sein. So entstand dann auch die Idee zu dem Grusel-Dinner.

Derweil wirbelt das Coronavirus auch die Terminplanung von Martina Brünjes gehörig durcheinander. Was aus den beiden plattdeutschen Jugendstücken wird, die sie gerade in Delmenhorst und in Wilhelmshaven vorbereitet, steht derzeit in den Sternen. "Bei den Jungs un Deerns vom Niederdeutschen Theater Delmenhorst haben wir in der vergangenen Woche begonnen, online zu proben. Das läuft so gut, dass wir das fortsetzen werden, und ich überlege darüber hinaus, auch mit der Gruppe in Wilhelmshaven so zu verfahren. Denn noch haben die Beteiligten die Hoffnungen, dass die Premiere im Juni statfinden kann, nicht aufgegeben.

Weiterhin ist Martina Brünjes neben dem Hamburger Regisseur Frank Düwel als Regieassistentin bei der Freilichtbühne in Dangast tätigt. Das Stück „Der Fischer und seine Frau“ aus der Feder des Regisseurs soll dort im August starten. „Die Schauspieler und das Team arbeiten derzeit im Homeoffice“, erzählt die Ganderkeseerin. Auch dort gebe es Überlegungen, zunächst online zu proben. Und vor diesem Hintergrund sei die Anfrage aus Hooksiel geradezu vom Himmel gefallen: „Das passt einfach perfekt“, kommentiert sie. Die Premiere soll – soweit Covid-19 es zulässt – in der Halloween-Zeit über die Bühne gehen.