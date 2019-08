Nachdem Einbrecher einen Geldautomaten gestohlen hatten, entsorgten sie ihr Fluchtfahrzeug im Maisacker an der Straße Föhreneck. (Helga Berger)

Spektakulärer Einbruch in die Raiffeisenbank Schierbrok. Das Geldinstitut lässt sich gerade ein neues Bankgebäude bauen, das schon in rund sechs Wochen bezogen werden soll, und wickelt deshalb vorübergehend die Geldgeschäfte in einer kleinen Holzunterkunft ab. Das haben in der Nacht zum Montag unbekannte Täter eiskalt ausgenutzt. Zwischen 3.15 Uhr und 4.35 Uhr durchbrachen sie mit einem von einer Baustoffhandlung in Hoykenkamp gestohlenen Radlader die hölzerne Außenwand und zogen mithilfe eines Stahlseils den für die Kunden installierten Geldautomaten ins Freie. Laut Delmenhorster Kriminalpolizei transportierten die Ganoven anschließend den 800 Kilogramm schweren Bargeldspender, in dem sich gut 10 000 Mark befanden, auf der Schaufel des Radladers über die Bahnschienen hinweg zum 400 Meter entfernten Schierbroker Mühlenweg. Dort luden sie den Geldautomaten auf einen von einem silbergrauen VW Passat gezogenen Anhänger um und verschwanden. VW Passat und Anhänger waren bereits vier Wochen zuvor in der Gemeinde Ganderkesee entwendet worden. Erst in dem Moment, als der Geldausgabeautomat durch das riesige Loch nach draußen gezogen wurde, war bei der Polizei Alarm ausgelöst worden. Sie leitete sofort eine Großfahndung ein, jedoch vergebens – die Täter konnten entkommen. Der Radlader wurde kurze Zeit später mit laufendem Motor in einem Maisfeld an der Straße Föhreneck gefunden, und am nächsten Tag entdeckte die Polizei gegen 14 Uhr in einem Maisfeld in Mönchshof auch das Fluchtfahrzeug mitsamt Anhänger. Der Schaden an dem provisorischen Bankgebäude aus Holz wird auf rund 300 000 Mark geschätzt. (30. August 1994)



Seit drei Jahren bietet der Delmenhorster Verkehrsverein Rundgänge und Rundfahrten durch die Stadt an – und die Nachfrage steigt und steigt. „In dieser Saison haben bereits mehr als 500 Personen an einer Besichtigungstour teilgenommen“, sagt Claudia Körner-Reuter, die Geschäftsführerin des Verkehrsvereins. Passend zu der wachsenden Nachfrage haben die Gästeführerinnen jetzt ein neues Outfit bekommen. Statt der bisherigen Kombination aus grauem Flanellrock und Hahnentritt-Blazer tragen die Gästeführerinnen von nun an einen blauen Rock, dazu einen karierten Blazer und eine Bluse mit Emblem. Als kleines i-Tüpfelchen dienen Tücher mit dem geschwungenen D für Delmenhorst. Wie die vorherige Bekleidung ist auch diese Kombination vom Delmenhorster Damenmodennäher Delmod spendiert worden. Wegen der steigenden Nachfrage ist das Team der Gästeführerinnen jetzt sogar verdoppelt worden: Außer Heide Braun, Hanna Fischer und Ute Stolper, die seit Anfang an dabei sind, führen jetzt auch Ingrid Linden-Kuhlbert, Frauke Frese und Hannelore Barneföhr durch die Stadt. (24. August 1994)



Die Polizei in Stadt und Land geht seit gut sechs Wochen neue Wege, um die Zahl der Unfälle aufgrund zu hoher Geschwindigkeit zu reduzieren: Sie kündigt wöchentlich einige ausgesuchte Radarüberwachungsstellen an. Wie es scheint mit Erfolg. An unangekündigten Messstellen wurde mitunter weiter kräftig aufs Gaspedal gedrückt, während es an den durch die Zeitungslektüre bekannten Stellen nur selten „blitzte“. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Aktion schon in der monatlichen Unfallbilanz bemerkbar gemacht. So ereigneten sich im Regierungsbezirk Weser-Ems im Ferien- und Reisemonat Juli zwar noch 4960 Verkehrsunfälle, aber immerhin 157 weniger als im Juni. (25. August 1994)



In den Buchhandlungen stapeln sich schon die Schulbücher und andere Materialien für den Unterricht – untrüglicher Hinweis darauf, dass bald die Sommerferien vorüber sind. Am 1. September beginnt wieder der Unterricht, was einige Pennäler eher weniger begeistern dürfte. 840 Delmenhorster Mädchen und Jungen hingegen werden mit Spannung dem Schulbeginn entgegenfiebern. Sie sind die neuen Abc-Schützen der Stadt und werden am 3. September eingeschult. (25. August 1994)



Erleichterung in Wildeshausen und Harpstedt: Nicht der Pfingstmontag, sondern der Buß- und Bettag soll vom nächsten Jahr an in Niedersachsen wie in allen anderen Bundesländern bis auf Sachsen zur Finanzierung der Pflegeversicherung herangezogen und als Feiertag gestrichen werden. Damit können auch weiterhin über Pfingsten Gildefest und Bürgerschützenfest ungekürzt gefeiert werden. Dass die Wahl auf den Buß- und Bettag gefallen ist, begründete Niedersachsens Innenminister Gerhard Glogowski damit, dass die anderen kirchlichen Feiertage einen „deutlich höheren liturgischen Rang“ hätten, während der Wegfall des Bußtages im November die Reisebranche kaum treffe. Landrat Hermann Bokelmann hatte in Sachen Pfingstmontag bereits im vergangenen Jahr den Ministerpräsidenten Gerhard Schröder angeschrieben und darauf hingewiesen, dass die Wildeshauser und Harpstedter bereits seit Jahrhunderten über Pfingsten ihre Feste feiern – sogar dann, wenn die Grafen von Hoya, der Großherzog von Oldenburg oder der König von Hannover die Feiern verboten hatten. (25. August 1994)



Vor großer Zuschauerkulisse und musikalisch umrahmt vom Heeresmusikkorps 100 aus Münster haben 302 Rekruten in der Adelheider Feldwebel-Lilienthal-Kaserne das Feierliche Gelöbnis abgelegt. Die Ansprache hielt der Kommandeur des Beobachtungsartilleriebataillons 113, Oberstleutnant Werner Robers. An die Vereidigung schloss sich ein Tag der offenen Tür an, sodass sich die Angehörigen einmal den künftigen „Zweitwohnsitz“ der jungen Soldaten ansehen konnten. (26. August 1994)



Giftschlangen aus fünf Kontinenten, Riesenschlangen, Nattern, aber auch Echsen, Skorpione und seltene Riesenspinnen waren am Wochenende in der Delmeburg zu sehen, darunter auch eine fünf Meter lange Netzpython, die neun Meter lang werden kann und damit die längste Riesenschlange der Erde ist. All die ausgestellten Tiere gehören dem Vorsitzenden der Deutschen Terrariengemeinschaft, Dieter Happ. Zu den Reptilien, Skorpionen und Spinnen gab es Erklärungen und teilweise auch Videofilme. Dieter Happ ist seit seinem siebten Lebensjahr von Reptilien fasziniert und möchte mit dieser Schau vor allem aufklären. Der Erlös der Ausstellung kommt der Terrariengemeinschaft zugute, die plant, ein Zuchtprogramm für seltene und vom Aussterben bedrohte Pythons zu starten. (27. August 1994)



Wer noch weiter in Nachrichten und Geschichten aus vergangenen Zeiten stöbern möchte, kann das in unserem digitalen Archiv. Dieses ist online unter www.weser-kurier.de/plus/archiv einsehbar.