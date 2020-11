Nach einem solchen Hinweis suchen Fahrer von E-Autos in Delmenhorst bisher vergebens. (Björn Hake)

Die selbsternannte Klimamusterstadt Delmenhorst hat seit nunmehr einem Jahr ein Elektromobilitätskonzept, in dem der Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur als „wesentlicher und prioritärer Bestandteil“ benannt ist. Ladesäulen auf öffentlichen Parkplätzen sucht man aber immer noch vergebens. Die Ratspolitik hat aber in den Fachausschüssen ihre Beratungen für die konkreten Rahmenbedingungen einer öffentlichen Ladeinfrastruktur abgeschlossen. Wenn der Stadtrat am Dienstag, 17. November, seine Zustimmung gibt, können die Ladesäulen endlich kommen.

Bei zwei Gegenstimmen sprach sich der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit in seiner jüngsten Sitzung für die Beschlussvorlage der Verwaltung aus. Darin ist festgelegt, dass auf Parkplätzen mit mehr als 30 Plätzen fünf Prozent der Plätze für Elektrofahrzeuge mit einer Ladesäule reserviert werden sollen. Weil die entsprechenden Anlagen immer über zwei Anschlussmöglichkeiten verfügen, beträgt das Minimum an reservierten Plätzen zwei. Bei Parkplätzen mit weniger als 30 Plätzen und Parkstreifen besteht die Möglichkeit, in einem Antrag an die Stadtverwaltung den Bedarf für eine Ladesäule anzumelden. Nach einer Abwägungsentscheidung können dann auch dort entsprechende Plätze für Elektrofahrzeuge reserviert werden.

Überprüfung nach zwei Jahren

Der Stadtrat würde mit seinem Beschluss die Sondernutzungssatzung ergänzen. Für einen Zeitraum von drei Jahren will die Stadt auf Extragebühren der Parkplatzbetreiber für Ladesäulen verzichten. Nach zwei Jahren soll dann überprüft werden, ob der Bedarf an Ladesäulen im öffentlichen Raum gedeckt ist. In diesem Punkt korrigierte der Ausschuss nach einem Hinweis von Ratsfrau Marianne Huismann (Grüne) einen Fehler in der Beschlussvorlage. Dort war von einer Überprüfung nach drei Jahren die Rede. Ansonsten kam es zu keinerlei Debatte.

Ob sich die Kommunalpolitiker bei diesem Thema ein weiteres Mal so schweigsam zeigen werden, kann die Öffentlichkeit am Dienstag verfolgen. Im Commedia-Zentrum tagt der Umweltausschuss gemeinsam mit dem Planungsausschuss. Ab 17 Uhr geht es auch um einen Antrag von CDU und Grünen, die fordern, die Installation von Ladestationen auf Privatgrund zu bezuschussen. Die Verwaltung verweist aber auf ein ähnliches Programm des Bundes, für das bald Anträge eingereicht werden können. Auch aufgrund der hohen Arbeitsbelastung in der Corona-Krise rät die Verwaltung davon ab, ein kommunales Förderprogramm aufzulegen.