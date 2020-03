Der Awo-Bezirksverband unterhält in Delmenhorst unter anderem die Heilpädagogische Tagesstätte. (TAMMO ERNST)

Armutsbekämpfung beginnt bei guter Arbeit für die eigenen Mitarbeiter. Davon ist Harald Groth, Vorsitzender des Bezirksverbands Weser-Ems der Arbeiterwohlfahrt (Awo), überzeugt. Seine Organisation ist auch in Delmenhorst mit zahlreichen Einrichtungen vertreten. Daher setze sich die Awo auf Bezirksebene konsequent für eine tarifliche Entlohnung ein.

Über einen längeren Zeitraum hinweg sei dies nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) allerdings unmöglich gewesen, erläutert Groth. Schließlich könnten Wohlfahrtsverbände ihrer Aufgabenstellung in vielen Bereichen, etwa in der Pflege, nur dann nachkommen, wenn sie ihre Kosten über den Abschluss von Tagessätzen zum Beispiel mit Krankenkassen ausgleichen können. Im Jahre 2000 habe das BSG entschieden, dass Tarifentlohnungen nicht problemlos in die Tagessätze eingerechnet werden konnten. Die Folge war, dass häufig private Einrichtungen, die sich um eine angemessene Bezahlung ihrer Beschäftigten nicht so stark kümmerten, bei Ausschreibungen immer öfter den Zuschlag erhielten.

Erst zehn Jahre später habe das BSG diese Fehlentwicklung wieder korrigiert. Inzwischen gebe es für die Pflege auf Bezirksebene wieder einen Tarifvertrag, der auch die Ausbildungssituation umfasse. Groth geht davon aus, dass es noch in diesem Jahr zu einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung dieses Tarifvertrages komme. Dann seien alle Anbieter an diesen Standard gebunden. Für das Personal gäbe es dann flächendeckend ordentlich regulierte Arbeitsverhältnisse, bei der Befristungen begründet sein müssten, Arbeitszeit und Urlaub ebenso geregelt seien wie Bezahlung und Betriebsrente. Am Beispiel von Kindertagesstätten macht Groth den gravierenden Unterschied deutlich: „Wir haben ungefähr eine Lohnquote von 75 Prozent, andere sind stolz auf 50 Prozent.“

Als wesentliche Sektoren, auf denen sich auf kommunaler Ebene die Armutsrealität darstellen, zugleich aber auch bekämpfen lasse, benennt Groth die Kindergrundsicherung, das Wohnen, Hartz IV und das Bildungs- und Teilhabepaket. Sein Verband führe derzeit eine Langzeitstudie mit speziellem Bezug auf Kinderarmut durch, in der auch einige Untersuchungspersonen aus Delmenhorst stammen. Zwischenergebnisse weisen danach wenig überraschend nach, das Kinderreiche und Alleinerziehende ebenso wie Migranten besonders von Armut betroffen seien. Eine weitere vorläufige Erkenntnis: Armut ist vererbbar.

Auch auf der Basis solcher Studien, sagt Groth, komme inzwischen in der Politik der Gedanke an eine Kindergrundsicherung gut an. Dieses „kulturelle Existenzminimum“ müsse nach seiner Einschätzung bei zirka 600 Euro liegen. Durch ständige politische Lobbyarbeit, für die sein Verband stehe, nähere man sich in Deutschland inzwischen einer solchen Grundsicherung. „Dies wäre ein Meilenstein, um Kinderarmut wesentlich zu beheben“, ist Groth überzeugt. Auch extreme bürokratische Hürden, die heute manche Hilfe massiv erschwerten, würden dann fallen.

Der Awo-Bezirksverband unterhält in Delmenhorst unter anderem eine Heilpädagogische Tagesstätte und einen Sprachheilkindergarten. Die Arbeit laufe in Kooperation mit dem städtischen Jugendhilfeträger hoch professionell ab. In Fallkonferenzen werden spezielle Förderbedarfe für die betroffenen Kinder und Jugendlichen ermittelt und sichergestellt. Auch dabei gelte, dass es einen erheblichen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund gebe. Wie auch in den vom Kreisverband geführten Kitas gelte, dass eine exzellente Integrationsarbeit geleistet werde. Allerdings haben laut Groth auch Kinder deutscher Herkunft einen ähnlichen Bedarf, dies sei milieubezogen. Zugleich lobt er: „Koordiniert durch die Stadt klappt die Sprachförderung hier gut.“

Mehr Sorgen bereitet ihm die Wohnungssituation in Delmenhorst; es gebe eine wachsende Obdachlosigkeit. Es gebe kaum Sozialmietwohnungen, also solche, auf die öffentliche Träger den ersten Zugriff haben, um nach sozialen Gesichtspunkten Mietverträge abzuschließen. Lange habe die Politik geglaubt, es reiche aus, bezahlbaren Wohnraum vorweisen zu können. Doch bei knapper werdenden Angeboten sei es notwendig, auch über die Zuweisung entscheiden zu können. Sein Verband werbe massiv für die Neuschaffung solcher Sozialmietwohnungen, auch in mittleren Städten wie Delmenhorst. Sein Bezirksverband verfüge in der Stadt noch über einige Wohnungen. Doch das reiche natürlich nicht. Gegenwärtig wird in der Stadt über einen Wohnungsmarktbericht diskutiert, in dem unter anderem geklärt werden soll, wie viele solcher Wohnungen in Delmenhorst erforderlich wären. Es wäre wichtig, erklärt Groth, dass nicht Fehlbelegungen weiter begünstigt werden, sondern vielmehr bestehende Belegungsrechte verlängert würden. „Wir brauchen funktionierende Wohnungsämter“, appelliert er. Dabei verkenne er nicht, dass teilweise auch in der Politik Sozialwohnungen diskreditiert werden, da manche „Neubürger in Zuzug“ nicht von allen geschätzt würden.

Ernstliche Sorge bereite ihm die Situation in der Pflege. Im Grunde sei man inzwischen auf dem Stand wie vor Einführung der Pflegeversicherung. Verbesserungen seien dringend vonnöten. So müsse zum Beispiel die Behandlungspflege in Pflegeheimen über den Pflegesatz abgedeckt sein und die Bewohner nicht zusätzlich belasten. Sinnvoll wäre es, die Kostenrisiken der Pflege umzukehren, weg von den Betroffenen und ihren Familien, hin zu den Sozialversicherungsträgern.

Um Armut und Diskriminierung im Alter zu verhindern, plädiert Groth massiv für eine Solidarrente, die ohne „Bedürfnisprüferei“ oberhalb des Existenzminimums liegen sollte. Damit könnte die Grundsicherung im Alter, die gerade noch ein Leben am Existenzminimum ermöglicht, weitgehend der Vergangenheit angehören.

Zu einer echten Verschärfung des Armutsrisikos hätten auch die Hartz-IV-Regelungen beigetragen. „Wir haben den frühen Absturz aus der Arbeitslosenversicherung durch die Hartz-IV-Regelungen nach einem Jahr nie mitgetragen“, macht Groth deutlich. Nun komme es darauf an, „sukzessive“ diese diskriminierenden Regeln aufzuheben und speziell Schwerstvermittelbare besonders zu fördern. „Ausbildung, Bildung und Fortbildung sind Schlüsselbegriffe der Armutsbekämpfung“, lautet Harald Groths Credo.

In Delmenhorst leben besonders viele Menschen, die als arm gelten. Sie bekommen ihr Geld vom Jobcenter oder der Staat unterstützt sie auf andere Weise. In unseren neuen Reihe „Arm in Delmenhorst“ beschäftigen wir uns mit dem Phänomen und nähern uns dem Thema. In einem ersten Schritt haben wir deswegen mit denjenigen gesprochen, die sich professionell um arme Menschen kümmern und ihnen helfen: den Wohlfahrtsverbänden.