Diskretion wird groß geschrieben im neu gestalteten Bürgerbüro im Ganderkeseer Rathaus. Der mächtige Tresen im Eingangsbereich dient vor allem der ersten Orientierung. Die meisten Amtsgeschäfte werden fortan hinter verschlossenen Türen erledigt. Auf unserem Bild "bedient" Bürgerbüro-Mitarbeiter Rainer Willms (links) den Ersten Gemeinderat Matthias Meyer und Christian Badberg, Fachdienstleiter Interner Service. (Janina Rahn)

Ganderkesee. Rainer Willms, Mitarbeiter des Bürgerbüros und „Empfangschef“ im Ganderkeseer Rathaus, hat seinen Arbeitsplatz am Montag erstmals aus einer völlig neuen Perspektive erlebt. Denn im neugestalteten Rathaus-Foyer ist er für die Besucher ab sofort deutlich präsenter zu erleben als bisher. Im Eingangsbereich, wo sich bislang nur eine geflieste leere Fläche befand, dominiert nun ein rundlich geschwungener Empfangstresen, der weit in den Raum hinein ragt. Im Zuge der dreiwöchigen Umbauarbeiten wurde auch die Beleuchtung erneuert. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten hat auch das Provisorium ein Ende: Bürger, die im Rathaus etwas zu erledigen haben, können ab sofort wieder den Haupteingang benutzen, und auch die Kfz-Zulassung ist ab sofort wieder geöffnet.

„Die Umsetzung war gar nicht so ganz einfach, weil fünf Gewerke fast zeitgleich arbeiten mussten. Das war zeitweilig ein ziemliches Gewusel und die Betriebe mussten sich gut untereinander absprechen“, erklärte Rainer Loog, Fachdienstleiter Gebäudeservice. Dennoch hätten die allermeisten Kunden für die Unannehmlichkeiten während der Bauphase Verständnis gezeigt. „Beschwerden gab es so gut wie gar keine“, bestätigte Gemeindesprecher Hauke Gruhn.

Erster Gemeinderat Matthias Meyer erläuterte noch einmal die Verbesserungen, die der neue Eingangsbereich mit sich bringt: „Der erste Anlaufpunkt für den Bürger sollte freundlich und offen gestaltet sein. Und das haben wir mit dieser Umsetzung erreicht.“ Das Bürgerbüro sei nicht nur deutlich heller geworden, sondern nun auch barrierefrei erreichbar. Um mehr Licht in diesem Bereich zu schaffen, sind unter anderem auch die bislang recht dunklen Backsteinwände hell verkleidet worden.

Ebenfalls neu ist der Wartebereich, der sich nicht mehr im Foyer befindet, sondern in zwei ehemaligen Büroräumen direkt rechts neben der Treppe im Lichthof. Waren die Wartezonen für Bürgerbüro und Soziale Hilfen bislang voneinander getrennt, so gibt es ab sofort nur noch einen zentralen Wartebereich. Mit Blick auf die mitunter längeren Wartezeiten bei der Kfz-Zulassung warb Meyer dafür, sich vorher online einen Termin zu reservieren. Der Wunschtermin müsse mindestens zwölf Stunden im Voraus liegen und könne maximal 14 Tage vorab gebucht werden.

Viel Technik im Einsatz

Mit der Umgestaltung haben die Mitarbeiter in den vorderen Büros auch neue Schreibtische erhalten. „Die alte Möblierung stammte noch aus dem Jahr 1996“, erklärte Christian Badberg, Fachdienstleiter Interner Service. Und gerade im Bürgerbüro seien die erforderlichen technischen Anforderungen ziemlich hoch. So würden dort zahlreiche elektronische Geräte – von Pass- und Kartenlesern bis hin zu Fingerabdruckscanner zum Einsatz kommen.

Am Ende wird die Maßnahme aber wieder deutlich teurer geworden sein als ursprünglich veranschlagt: Loog rechnete am Montag damit, dass die Gemeinde am Ende inklusive Planungskosten bei etwa 140 000 Euro landen werde. Ursprünglich waren einmal 88 000 Euro veranschlagt, zwischenzeitlich war auch von 70 000 Euro die Rede gewesen.

"Das Ergebnis ist mit dem ursprünglichen Vorhaben aus dem Jahr 2012 nicht mehr zu vergleichen", verdeutlichte Gemeindesprecher Hauke Gruhn, dass sich im Laufe der Zeit auch die Planung noch einmal verändert habe. Den Entwurf, der jetzt zur Ausführung kam, hat das Sandkruger Büro Labrenz & Labrenz im vergangenen Jahr entwickelt.

„Von der allerersten Idee bis zur Fertigstellung hat es zwar lange gedauert. Aber dafür haben wir jetzt auch eine richtig gute Lösung – hoffentlich für die nächsten 25 Jahre“, kommentierte Matthias Meyer, der in dem Umbau „ein klares Zeichen für mehr Bürgerfreundlichkeit“ sieht.