Auch Milena und Dennis Meyer nutzten am Sonnabend die Gelegenheit, noch einmal im La Vie an der Cramerstraße einzukehren. Ab diesem Montag bleibt nicht nur die Delmenhorster Shisha-Bar, sondern die gesamte Gastronomie coronabedingt geschlossen. (INGO MöLLERS)

Sonnabendabend, kurz nach 20 Uhr. Das „La Vie“ an der Cramerstraße ist gut gefüllt. Einzelgänger oder Pärchen sitzen in den Lounge-Ecken der Shisha-Bar und geben sich dem Genuss der Wasserpfeifen hin. Dass wir uns mitten in der Corona-Pandemie befinden, merkt man kaum. Auch weil sich alle, Gäste wie Personal, an die Vorgaben halten. Wer durch den Raum geht, der trägt einen Mund-Nasen-Schutz. Überall wird auf Abstand geachtet.

Um so unverständlicher ist es für die Anwesenden, dass dies der vorletzte Abend sein wird, an dem man in der Bar vom Alltag abschalten kann. Mit dem heutigen Montag gelten in Delmenhorst, wie in der ganzen Bundesrepublik, die neuen Corona-Vorschriften. Gastronomiebetriebe bleiben geschlossen.

Vorschriften, über die Bar-Leiter Andree Pröhl nur den Kopf schütteln kann. Pröhl hatte in der vergangenen Woche gemeinsam mit anderen Gastronomen vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg einen Eilantrag erwirkt, mit dem die bis dahin geltende Sperrstundenverfügung aufgehoben wurde. Doch angesichts der neuen Verordnungen blieb es ein kurzfristiger Erfolg.

„Wenn sie sich die neue Verordnung durchlesen, dann hat sich an der Argumentation der Behörden nichts geändert“, kritisiert Pröhl. Wie auch seine Gastrokollegen ist er der festen Überzeugung, dass die Gastronomie bessere Möglichkeiten biete, um die zweite Corona-Welle zu brechen. „Wir zum Beispiel hatten in unsere Shisha-Bar bislang keine nachvollziehbaren Corona-Infektionen.“ Zudem habe das Unternehmen in den vergangenen Wochen mehr als 30 000 Euro in eine neue und effektive Lüftungsanlage investiert. Auch andere Gastronomen hätten viel für den Corona-Schutz getan. „Trotzdem bekommen wir den Lockdown.“ Und wer glaube, dass die Menschen jetzt, da die Kneipen, Bars und Restaurants geschlossen hätten, brav alleine zu Hause bleiben würden, der irre, meint Pröhl. „Die, die bislang in die Gastronomie gegangen sind, die werden nicht zu Hause bleiben.“ Ebenso wenig, wie sie nach der Sperrstunde der Gastronomie den Heimweg angetreten hätten.

Auch unter den Gästen herrscht Unverständnis über den erneuten Lockdown. „Das ist nicht nachvollziehbar, weil die hier im La Vie wirklich alles gemacht haben, um das Infektionsrisiko zu minimieren;“ sagt einer der Gäste, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Zudem werde besonders die Shisha-Bar permanent überwacht. “Hier gibt es freitags und sonnabends regelmäßig Kontrollen.“

Neue Klage in Vorbereitung

Andree Pröhl will am Montag erneut eine Klage gegen die dann geltenden Vorschriften einreichen. Auch, weil es im OVG-Urteil der vergangene Woche keinerlei Anzeichen dafür gab, das die Gastronomie für die explodierenden Infektionszahlen verantwortlich ist.

Mit dem neuen Lockdown hadert auch Stefan Thuns, Wirt der Brasserie in Wildeshausen. Das Bistro lud am Sonntagabend noch zu einem „Resteverzehr“, dann ist auch dort die Tür für vier Wochen abgeschlossen. Thuns glaubt allerdings nicht, das der Lockdown nur bis Ende November dauert. „Ich rechnet damit, dass das bis Mitte Dezember geht. Vielleicht dürfen wir dann noch den Rest vom Weihnachtsgeschäft mitnehmen.“ Aber auch daran zweifelt Thuns, denn viele Weihnachtsfeiern seien schon jetzt abgesagt. „Da wird dann wohl im Privaten gefeiert, ohne jegliche Corona-Kontrolle.“ Für das Wochenende hatte er nur noch die nötigsten Zutaten eingekauft.

Stefan Timm, der seine Frau am Sonnabendabend in der Brasserie zum Essen eingeladen hatte, kann den Lockdown ebenfalls nicht nachvollziehen: "Die Gastronomen n Wildeshausen haben wirklich alles gemacht, was gefordert wurde.“ Frank Stauga, Inhaber des Alten Amtshauses, habe sogar noch 15 000 Euro in neue Hütten investiert, damit die Gästen in der kühleren Jahreszeit draußen warm und geschützt sitzen können. „Das ist so, als wenn dir deine Mutter sagt, du räumst jetzt die nächsten zwei Wochen täglich dein Zimmer auf. Und am Ende bekommst Du doch Stubenarrest“, findet Timm.

Das empfindet auch Andree Pröhl aus dem „La Vie“ so: „Wir haben schon vorher unsere Verantwortung bewiesen. Aber das ist jetzt der erhobene Zeigefinder mit der Aussage ‚Ihr macht jetzt erst mal zu‘.“ Auch er glaubt nicht, dass die komplette Gastronomie nach dem 30. November wieder öffnet. „Gerade wir Shisha-Bars waren die ersten, die schließen mussten, und die letzten, die wieder öffnen durften.“

Sollten Pröhl und seine Kollegen abermals vor Gericht siegen, dann sieht der Barkeeper ein weiteres Problem auf sich zukommen. „Wenn Politik und Verwaltung Vorschriften erlassen, die von den Gerichten regelmäßig kassiert werden, dann schwindet die Akzeptanz in der Gesellschaft.“