Philip Janssen und Jan Frerichs von der Firma Toma Holzbau (von links) erneuern derzeit den Oberbau der alten Knüppelholzbrücke, inklusive der Tragbalken. (INGO MöLLERS)

Lange Zeit gab es gleich mehrere Baustellen im Huder Klosterbezirk, die abgearbeitet werden mussten. Mit der abgeschlossenen Sanierung der Klosterruine und dem neuen Zaun drumherum sowie dem neuen Eingangsbereich des Klostermuseums hat sich mittlerweile viel getan, um diesen besonderen touristischen Anziehungspunkt in der Region wieder im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Auch das marode Geländer der Brücke an der Klostermühle wurde erneuert. Und jetzt wird auch das leidige Thema der lange Zeit wegen massiver Schäden gesperrten „Hochzeitsbrücke“ über den Huder Bach bald der Vergangenheit angehören.

Der Oberbau der urigen Knüppelholzbrücke, die ein beliebtes Fotomotiv ist, wird erneuert. „Eins zu eins“, sagt Philip Janssen von der Firma Toma Holzbau aus Hude. Die alte Brücke werde mit neuem Holz wieder aufgebaut. Das sei eine spannende Aufgabe. Schon Ende der Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Brücke über die Berne, wie der Huder Bach offiziell heißt, war schon länger marode. Es gab immer wieder Diskussionen über die Kosten. Die Huder Fachbereichsleiterin Martina Schneider geht jetzt davon aus, dass die Sanierung mit dem Haushaltsansatz von rund 106.000 Euro auf jeden Fall zu erledigen ist, inklusive der Nebenkosten.

Die alten Pfosten sind laut Gutachten noch in einem passablen Zustand. Beim Abbruch des Oberbaus wurde allerdings festgestellt, dass die Tragbalken, die eigentlich bleiben sollten, durch den jahrelangen Kontakt zum Erdreich an ihren Enden vermodert waren. Sie wurden ebenfalls ersetzt und auf ein solides Fundament gelegt.

Bald ist es also wieder möglich, Fotos von und auf der Brücke zu machen. Hudes „Gute Stube“ wird bis zum Sommer wieder sehr ansehnlich sein. Auch im Bereich der ehemaligen Schule und der alten Küsterei wird sich nach den Plänen von Philipp Verpoorten, der die Gebäude erworben hat, in nächster Zeit einiges zum Positiven entwickeln. Was noch fehlt, ist das Ende der Corona-Beschränkungen, damit die Klosterschänke endlich wieder öffnen kann.

Neuer Parkplatz für den Klosterbezirk

Ebenfalls schon seit Jahren wird über einen neuen Parkplatz an der Kirchstraße diskutiert. Die zusätzlichen Stellplätze sollen in erster Linie den Besuchern des Klosterbezirks zugutekommen. Doch auch hier kommt nun Bewegung in die Sache. Bis Ende Juni 2021 soll der Plan umgesetzt werden. Die Ausschreibung ist erfolgt und auch schon abgeschlossen, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Der Auftrag soll vergeben werden, sobald der Zuwendungsbescheid aus dem europäischen Leader-Programm vorliegt. Die Gemeinde rechnet laut Fachbereichsleiterin Martina Schneider mit einem Zuschuss von bis zu 100.000 Euro aus dem Leader-Topf. Die lokale Leader-Aktionsgruppe hat nach Angaben des Wirtschaftsförderers Roland Arndt für den Antrag ihr Okay gegeben.

Die Gesamtkosten liegen laut Martina Schneider bei rund 220.000 Euro, nachdem der Plan noch einmal deutlich abgespeckt wurde. Insgesamt 41 Autostellplätze sollen auf dem Areal entstehen, darunter zwei Behinderten-Parkplätze. Zudem wird eine Haltestelle für maximal zwei Busse gebaut. Die Vorrichtungen für Elektro-Ladesäulen, die später geplant sind, sind ebenfalls vorgesehen. Die Beleuchtung wird den Lampen im Klosterbezirk angepasst. Denkmalschutz, Gutsverwaltung, Klosterfreunde und Naturschutzbehörde seien in die Planungen eingebunden gewesen, sagt Saskia Hartmann von der Verwaltung. Es habe auch eine Prospektion auf Bodendenkmäler stattgefunden, die keine Auffälligkeiten gezeigt habe. Eine passende Bepflanzung sei vorgesehen. Es sei sehr auf ein stimmiges Gesamtkonzept geachtet worden.

Die Befestigung der Zufahrten und Parkplätze soll mit ganz feinem Schotter erfolgen. Dies sei ein wassergebundener Belag. Nur der Bussteig und der Fußweg zum Übergang Kirchstraße sollen gepflastert werden.