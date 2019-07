Birgit Ortelt von der Realistischen Unfall-Darstellung (RUD) der Johanniter und Notfallsanitäter Klaus-Dieter Berner führen vor, wie in einer Notsituation per Telemedizin ein Facharzt (in diesem Fall der Leitende Arzt operative Intensivmedizin, Ulf Günther) live dazugeschaltet werden kann. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Den ganzen Sonntagabend schon plagen einen Schmerzen, aber jetzt sind sie kaum noch auszuhalten und man entscheidet sich schließlich doch dazu, Hilfe ins Haus zu holen. In dem Fall wählen viele Menschen die 116 117, die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Dank des Einsatzes von Telemedizin muss in einem solchen Fall nicht gleich ein Arzt ausrücken. Stattdessen kommt eine geschulte Gesundheitsfachkraft der Johanniter, ein Notfallsanitäter oder Krankenpfleger, ins Haus, die im Zweifelsfall einen Facharzt aus dem Klinikum Oldenburg per Video live dazuschalten kann. Über die Telemedizin werden außerdem auch gleich die EKG-Werte in Echtzeit übermittelt, ebenso wie die Sauerstoffkonzentration im Blut. Seit ziemlich genau einem Jahr läuft das Telemedizin-Pilotprojekt im ärztlichen Bereitschaftsdienst nun bereits in Delmenhorst, Ganderkesee und Lemwerder. Die bisherige Resonanz ist dabei durchweg positiv, Kritik, dass kein Arzt persönlich ins Haus kommt, gab es nie.

„Die Reaktionen waren durchweg positiv. Den Menschen ist es tatsächlich egal, wenn kein Arzt kommt. Hauptsache ist, dass jemand da ist und ihnen hilft“, erzählt Klaus-Dieter Berner, Beauftragter des Projekts 116 117 bei der Johanniter-Unfall-Hilfe und als Notfallsanitäter einer von den sechs Menschen, die mit der Telemedizin auch im Einsatz vor Ort sind. Aufgefallen dabei ist ihm auch, dass es bei der Versorgung selten um große medizinische Leistungen geht. „Wir machen eher den Berater vor Ort“, erklärt er. Im Bedarfsfall wird dann ein Kollege aus Oldenburg hinzugezogen. „Manchmal reicht da aber auch ein einfacher Anruf. Die Live-Übertragung ist erst die nächste Stufe“, sagt Berner.

Das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. 273 Einsätze gab es im Zeitraum vom 1. August 2018 bis zum 30. Juni 2019 für das Telemedizin-Team. Davon konnten die Notfallsanitäter 42 Prozent eigenständig klären, die Telemedizin kam in 58 Prozent der Fälle zum Einsatz. Der Großteil der Patienten mit 56,8 Prozent konnte dabei vor Ort behandelt werden, lediglich bei rund 32 Prozent war dann doch noch eine Fahrt ins Krankenhaus notwendig. Und weitere elf Prozent der Patienten fallen unter die Kategorie „Selbstfahrer“. „Das heißt, die Patienten haben etwas, was sie von einem Arzt abklären lassen sollten“, erklärt Daniel Overheu, der Projektveranwortliche und Ärztliche Leiter Telemedizin an der Universitätsklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie am Klinikum Oldenburg. Dafür sei dann aber keine sofortige Fahrt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus erforderlich.

Beschwerden hat es in dem ersten Projektjahr keine gegeben, bis auf eine. Und die bezog sich nicht auf die Abwesenheit eines Arztes, sondern kam von einer Kollegin und ging eher um eine unterschiedliche Ansicht über die Notwendigkeit eines Krankentransports.

Oftmals können die Notfallsanitäter auch schneller vor Ort sein als ein Bereitschaftsdienst habender Arzt. Nach maximal zwei Stunden müssen die Helfer da sein. „Aber meistens sind wir weit unter einer Stunde vor Ort“, sagt Berner, der oft auch schon Leuten gegenübergestanden hat, die verwundert über die Schnelligkeit gewesen sind.

Bis Ende 2020 läuft das Projekt Telemedizin jetzt noch. Fraglich ist, wie es danach weiter geht. Die Verantwortlichen wünschen sich jedenfalls, den Einsatz der Telemedizin im Bereitschaftsdienst noch weiter auszubauen und sie nicht nur am Wochenende in der Zeit von 21 Uhr am Freitag bis 7 Uhr am Montag einzusetzen. Außerdem sollte die Telemedizin nicht nur auf die derzeitigen Orte begrenzt sein, sondern flächendeckend eingesetzt werden, um insbesondere im ländlichen Raum dem akuten Ärztemangel auch ein Stück weit entgegenzuwirken.

Das große Problem bei der Fortführung oder gar Ausweitung ist die Finanzierung. Das Pilotprojekt, das von der Universitätsklinik für Anästhesiologie des Klinikums Oldenburg, der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen und der Johanniter-Unfall-Hilfe mit Unterstützung des Josef-Hospitals Delmenhorst und der Berufsfeuerwehr Delmenhorst initiiert wurde, wird derzeit noch durch Fördergelder und Eigenleistungen finanziert. „Auf Dauer muss das eine Leistung innerhalb der Krankenversorgung werden“, sagt Helmut Scherbeitz, Geschäftsführer der Bezirksstelle Oldenburg der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Sprich: Die Krankenkassen müssten die Finanzierung übernehmen. Die würden bislang jedoch wenig Bereitschaft dazu zeigen, weil die Telemedizin noch nicht im Sozialgesetzbuch verankert ist. Zumal der Einsatz der Telemedizin nicht auch zwangsläufig günstiger ist als ein direkter Arztbesuch. „Die Telemedizin ist ein Mittel, um gegen Missstände anzugehen“, sagt Overheu. Dabei dürfe man nicht die reinen Kosten betrachten.