Delmenhorst. Nach einer Messerstecherei am Sonnabend, 12. Mai, hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg nun Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen gestellt. Wie die Staatsanwaltschaft zusammen mit der Polizei mitteilt, war es an besagtem Tag gegen 17 Uhr in der Delmenhorster Innenstadt zu Streitigkeiten gekommen. In deren Verlauf zog schließlich der 19-Jährige ein Messer und stach mehrfach auf seinen 18-jährigen Kontrahenten ein.

Mehrere Messerangriffe konnte das Opfer dabei selbst abwehren, wurde aber letztlich durch einen Stich am Oberarm verletzt. Der 19-Jährige flüchtete zunächst. Aber noch während das Opfer im Beisein seiner Begleiter auf die hinzugerufene Polizei wartete, kam der Angreifer zurück und versuchte wiederholt, auf den 18-Jährigen einzustechen. Ein unbeteiligter 23 Jahre alter Mann konnte den zweiten Angriff gegen das bereits verletzte Opfer abwehren, erlitt dabei aber selbst leichte Verletzungen, heißt es.

Noch am selben Abend konnte die Polizei den Tatverdächtigen in der City festnehmen. Der zweite Angriff des Mannes wurde seitens der Staatsanwaltschaft dahingehend bewertet, dass der Mann seine Tat vollenden, das Opfer schwer verletzen, wenn nicht gar töten wollte. An diesem Mittwoch verkündete nun ein Richter des Amtsgerichts Oldenburg den Haftbefehl, der 19-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.