Auf dem alten Rangierbahnhof in Heidkrug war die tote Frau im November in einer Garage gefunden worden. Sie starb in Folge von schweren Misshandlungen. (INGO MÖLLERS)

Nach dem Mord an einer Obdachlosen, die Anfang November auf dem alten Rangierbahnhof am Winterweg in Delmenhorst gefunden worden war, hat das Amtsgericht Oldenburg nun einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes aus niedrigen Beweggründen erlassen. Tatverdächtiger ist laut Staatsanwaltschaft Oldenburg der 29 Jahre alte Lebensgefährte der 51-jährigen Frau.

Die Mordkommission der Polizei Delmenhorst kam bei ihren Ermittlungen zu dem Schluss, dass der Mann seine Partnern aus Eifersucht gewaltsam tötete. Der 29-Jährige habe etwa gegenüber zwei Zeugen Täterwissen offenbar, außerdem habe er gegenüber einem der beiden sogar die Tat eingeräumt haben, heißt es. Er war übrigens von der Polizei unmittelbar nach der Tat als Verdächtiger in festgenommen worden, vorerst aber wieder frei gelassen worden, weil sich der Verdacht nicht erhärten ließ.

Der Mann befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Im Rahmen der Haftbefehlsverkündung hat er sich zu den Vorwürfen bislang noch nicht geäußert. Sollte er wegen Mordes verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe. Weitere Details konnte die Staatsanwaltschaft aufgrund der noch andauernden Ermittlungen derzeit noch nicht bekannt geben.

Wie berichtet, hatte die 51-Jährige im November auf dem Gelände des Rangierbahnhofs in einer Garage gehaust, vorher hatte sie in einem der beiden Wollepark-Wohnblöcke gelebt, die wegen der Gas- und Wassersperre durch die Stadtwerke geräumt werden mussten. Ihr jetzt festgenommener Freund hatte die Tote laut damaligem Polizeibericht in der Garage entdeckt und die Polizei alarmiert. Sie war schwer misshandelt worden und hatte dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass sie starb.