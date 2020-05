Drei Jahre und sechs Monate muss ein 39-jähriger Delmenhorster ins Gefängnis gehen. So lautet das Urteil des Landgerichts Oldenburg wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln. 22 Fälle hatte die Staatsanwaltschaft Oldenburg in ihrer Anklageschrift aufgelistet. Da der Angeklagte geständig war, konnte die Verhandlung an nur einem Tag über die Bühne gehen. Wegen seiner Drogenprobleme wird der Angeklagte ein einer Entziehungsanstalt untergebracht.

Am 10. Dezember 2019 hatte die Polizei eine Wohnung durchsucht und darin die Drogen gefunden. In dem Zuge hatte sie auch den 39-jährigen Angeklagten festgenommen, zudem den 36 Jahre alten Wohnungseigentümer, der sich ebenfalls zu dem Zeitpunkt in der Wohnung aufhielt. Gegen ihn wird in einem separaten Prozess verhandelt.

Laut Anklageschrift hat der 39-Jährige hauptsächlich mit Marihuana, aber auch mit Kokain und Amphetaminen gedealt. Dabei handelte es sich stets um „nicht geringe Mengen“. Er soll in einem Fall darüber hinaus drei Gramm Marihuana unerlaubt an einen Jugendlichen, der noch keine 18 Jahre alt gewesen ist, abgegeben haben. Zudem fanden die Beamten bei ihm Drogen für den Eigenkonsum. Insgesamt soll er durch den Drogenhandel 37 300 Euro eingenommen haben. Geld in der Höhe wird von ihm eingezogen, zudem trägt er die Kosten des Verfahrens.