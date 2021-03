Aufgrund einer Vollsperrung der Marktstraße werden die Buslinien 201, 202, 203, 204, 205, 206, 212, 213, 216 und 218 in der Zeit von kommendem Montag, 29. März, bis voraussichtlich Freitag, 9. April, umgeleitet. Bedingt durch die Vollsperrung entfallen bei den Linien 201, 204, 205, 212 und 213 in stadtauswärtiger Richtung die Haltestellen

„Post“ – „Markt“ – „Parkstraße“ – „Arthur-Fitger-Straße“ und „Max-Planck-Straße. Für die Linien 202, 203, 206, 216 und 218 entfällt in beiden Richtungen die Haltestelle „Markt“. Die Haltestelle „Post“ wird in die Ludwig-Kaufmann-Straße verlegt.