Das Organisationsteam des "Hammer Sommers an der Hunte" in Wildeshausen. (Ilias Subjanto)

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen „Hammer Sommer an der Hunte“. Gemeint ist damit nicht die Hitzewelle in Zeiten des Klimawandels, sondern die Jugendveranstaltung in Wildeshausen, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Für die Organisation zuständig ist erneut der Arbeitskreis Jugend und Sucht im Präventionsrat der Stadt Wildeshausen.

Im vergangenen Jahr leitete der „Hammer Sommer an der Hunte“ das Kulturevent „Huntesommer“ auf der Burgwiese ein. „Da ist unser 'Hammer Sommer' leider ein wenig untergegangen“, sagt Maria Rüschendorf von der Fachstelle für Suchtprävention. Dieses Jahr finde die Jugendveranstaltung losgelöst vom „Huntesommer“ statt, erklärt die Diplom-Pädagogin. Und während der „Hammer Sommer“ 2018 noch eine reine Musikveranstaltung war, gibt es diesmal ein neues Konzept, das auch eine anschließende Party im Burgpark vorsieht.

Parcours mit Wettbewerbscharakter

Von 16.30 bis 19 Uhr kündigt Anouschka Wittkopf, Mitglied des Organisationsteams, einen Parcours mit Wettbewerbscharakter und allerlei Aktivitäten an: Unter anderem Torwandschießen, Luftgitarre spielen, Sackhüpfen, Knotenlösen, Kopfstand auf einem Buch, Pantomime, Limbo, Seilspringen und Melodien gurgeln. „An jeder Station kann man Punkte sammeln, für die es am Ende Preise gibt“, sagt die Realschulabsolventin.

Den Siegern winken dann Gutscheine etwa für den Besuch eines Escape Rooms, einer Lasertag-Arena oder eines Kinofilms. Möglich machen die Gewinne unter anderem der Präventionsrat Wildeshausen und die Landessparkasse zu Oldenburg, die die Veranstaltung sponsern.

Neben dem Parcours warten weitere Attraktionen auf die Jugendlichen, beispielsweise Graffiti sprayen. „Hierfür richten wir extra Stellwände her“, sagt Rüschendorf. Unter Anleitung erfahrener Graffitikünstler können die Jugendlichen sich dort kreativ verwirklichen. Daneben wartet die Präventionsveranstaltung mit weiteren kreativen Programmpunkten auf, etwa einem Stand, an dem man sich Airbrush-Tattoos verpassen lassen kann. Beim „Upcycling“ werden Abfallprodukte oder scheinbar nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt.

Musik und Tanz

Ab 18.30 Uhr beginnt der musikalische Part des „Hammer Sommers“, wenn die Wildeshauser Punk- und Alternativerock-Band Five Minorities aufspielt. Außerdem wird die Tanzgruppe des Sportclubs Wildeshausen performen, und DJ Myrenz aus Cloppenburg wird für Stimmung sorgen. Musikfreunde können sich dann auf einen Mix aus Progressive und Deep House, Black, Russian und Charts freuen. „Mit dem DJ wollen wir auch ältere Jugendliche ansprechen“, erklärt Wittkopf. An einer Cocktailbar werden alkoholfreie Getränke angeboten, an verschiedenen Imbissstationen kann man sich zum Selbstkostenpreis etwas zu essen kaufen.

Im vergangenen Jahr hätten sich die Veranstalter eine etwas größere Resonanz gewünscht. „Der Zeitpunkt war schwierig“, bedauert Rüschendorf. Es habe geregnet, die Fußball-WM habe stattgefunden und es habe noch parallel Abifeiern gegeben. Nun wurde der Veranstaltungstermin auf einen Zeitpunkt nach den Sommerferien gelegt. „Die Zahl von 150 Teilnehmern, die 2018 da waren, wollen wir auf jeden Fall übertreffen“, gibt die Diplom-Pädagogin die Zielrichtung vor.

Um möglichst viele Jugendliche zu erreichen, soll die Veranstaltung an den Wildeshauser Schulen breit beworben werden. Stattfinden soll der „Hammer Sommer an der Hunte“ auf jeden Fall – bei schlechtem Wetter wäre ein Umzug ins Jugendzentrum „Jott Zett“ geplant. „Natürlich hoffen wir auf sommerliches Wetter“, sagt Rüschendorf.

Der „Hammer Sommer an der Hunte“ findet am Freitag, 30. August, zwischen 16.30 und 22 Uhr auf der Wildeshauser Burgwiese statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, alle Aktivitäten sind kostenfrei.