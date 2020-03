Im Commedia findet am 14. und 15. März die erste Delmenhorster Designmesse "Herzensdinge" statt. (Meetcon)

Delmenhorst. Dinge selber herzustellen, wird bei vielen Menschen immer beliebter. Egal ob es sich dabei um selbst genähte Kleidungsstücke oder auch eigens produzierte Seife handelt. Wer vielleicht nicht das Händchen dafür hat, solche Dinge selbst zu machen, aber trotzdem gerne handgemachte Unikate hätte, der dürfte bei der Messe „Herzensdinge“ gut aufgehoben sein, die am kommenden Wochenende, 14. und 15. März, erstmals in Delmenhorst stattfindet.

„Das Hauptaugenmerk liegt vor allem auf Design“, erzählt Lara Möller vom Veranstalter Meetcon. Bei der Messe seien ausschließlich Aussteller da, die Dinge auch selbst produzieren. Insgesamt rund 60 Aussteller werden sich bei der Messe im Commedia-Veranstaltungszentrum auf der Nordwolle präsentieren. Neben Dingen wie selbst genähter Kleidung für Kinder und Erwachsene oder auch selbstgemachtem Schmuck wird es dort auch Dinge wie Karten, gerahmte Bilder, Deko-Artikel oder kleinere Möbelstücke bis hin zu Konfitüren, Senf oder Gewürze geben. Aber auch außergewöhnlichere Dinge wie etwa „Air Plants“ (Pflanzen, die mittels Halterungen in der Luft aufgehängt werden können) gibt es zu entdecken.

Auch Upcycling ein Thema

Oft spielt bei den jungen Labels, Künstlern und Designern, die statt Stangenware lieber auf Individualität und Kreativität setzen, auch der Nachhaltigkeitsgedanke eine Rolle. So gibt es gleich mehrere Anbieter, die Upcycling-Produkte wie Taschen oder auch wiederverwendbare Kosmetikpads verkaufen.

Die Besucher können bei dem Designmarkt aber auch selber aktiv werden. Für Kreative bietet die Manufaktur am Emmaplatz aus Bremen, die sich seit Jahren der Aufarbeitung von alten, unansehnlichen und aussortierten Möbeln widmet, Mitmach-Aktionen an. Dafür gibt das Manufaktur-Team auf der Messe eine kurze Einführung in die Arbeit mit Kreidefarben und zeigt an einem kleinen Möbelstück, wie schnell die Bearbeitung mit Kreidefarben geht und sich ein altes, unansehnliches Teil in kurzer Zeit wieder in ein Schmuckstück verändern lässt.

Anschließend können die Besucher auch selbst vor Ort Holzbretter mit Kreidefarben bearbeiten, mit Schablonen und unterschiedlichen Wachsen bearbeiten. Die Bretter können anschließend als Garderoben, Schlüsselbretter oder einfach als Bild genutzt werden. Die Bearbeitung dauert etwa 30 Minuten und kostet pro Brett ab fünf Euro Materialpauschale. Haken für Schlüsselbretter können am Stand erworben werden.

Und natürlich gibt es auch Kulinarisches für Zwischendurch: Die Delmenhorster Delme-Werkstätten werden beim Designmarkt eine Café-Ecke einrichten, außerdem wird der Foodtruck „Ruths Pötte“ vor Ort sein.

Die neue Messe soll übrigens auch trotz der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern aufgrund des Corona-Virus abzusagen, wie geplant über die Bühne gehen. „Wenn das Gesundheitsamt in Delmenhorst deswegen etwas verordnen würde, würden wir natürlich entsprechend handeln“, erklärt Lara Möller vom Veranstalter Meetcon. Bisher sei das aber nicht der Fall. Und da es auch keine Absagen von Ausstellern gegeben hat, steht dem Designmarkt nichts im Wege.

Dafür will man auch auf der Messe noch mehr auf Hygiene achten als ohnehin schon. Dafür werde in den WCs Hygiene-Mittel bereitgestellt. „Ansonsten kann man die Besucher nur bitten, wenn sie sich krank fühlen, leider lieber zu Hause zu bleiben“, sagt Möller.

Dass es die „Herzensdinge“, die bereits fünf Mal in Braunschweig stattgefunden haben, nun auch in Delmenhorst gibt, hängt auch mit der Handmade-Messe zusammen, die Meetcon bereits seit einigen Jahren auf dem Nordwolle-Gelände veranstaltet. „Wir kennen Delmenhorst ja schon ganz gut“, erklärt Möller. Deswegen sei die Suche nach neuen Ausstellungsorten für den Designmarkt auch schnell auf Delmenhorst gefallen.

Die Delmenhorster Handmade, die sonst immer im Herbst stattfindet, fällt in diesem Jahr übrigens aus. Grund ist eine Konkurrenzveranstaltung, die auf denselben Termin fällt. „Das ist von den Besuchern her nicht das Problem“, sagt Möller. Aber viele der Aussteller seien eben schon anderweitig verplant gewesen.

Wenn die „Herzensdinge“ gut laufen, könnten sich die Veranstalter auch vorstellen, die Messe irgendwann auch noch auszuweiten und wie bei der Handmade vielleicht auch noch weitere Teile des Nordwolle-Geländes für die Veranstaltung zu nutzen.



Der Eintritt zu den „Herzensdingen“ kostet drei Euro. Kinder bis 14 Jahre kommen kostenlos rein. Jeder Besucher erhält außerdem am Eingang ein Tombola-Los und kann mit etwas Glück eine Überraschung der beteiligten Aussteller gewinnen. Der Designmarkt hat am Sonnabend, 14. März, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 15. März, von 11 bis 17 Uhr geöffnet.