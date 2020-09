Kontrolliert gesprengt

Handgranate gefunden

Kerstin Bendix-Karsten

Auf einem Brechplatz für Steine und Abspaltreste in Hatten wurde am Dienstag eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Diese war in einem schlechten Zustand und musste gesprengt werden.