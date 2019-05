Nach einer schweren Gehirnblutung inklusive Schlaganfall im Jahr 2011 hat sich der ehemalige Kreativ-Unternehmer Hans Münch langsam wieder ins Leben zurückgekämpft. (Ingo Moellers)

„Am 15. August werde ich acht Jahre alt“, sagt Hans Münch. Die Ganderkeseer kennen ihn als umtriebigen Kreativ-Unternehmer. Er war Fotograf, Filmdramaturg, Medienproduzent für Industrie und Institutionen, Gestalter von Büchern, Präsentationen und Eventdesigner. Dass er seine Sache gut gemacht hat, zeigen etliche Auszeichnungen – darunter ein Deutscher Wirtschaftsfilmpreis. Doch an jenem 15. August 2011 ging plötzlich das Licht aus.

Gegen Mitternacht wurde Hans Münch ohnmächtig, die Ärztin in der Klinik diagnostizierte eine schwere Gehirnblutung. Bereits am Morgen wurde er in Bremerhaven notoperiert. Acht Stunden dauerte der Eingriff, während dem Münch zudem noch einen Schlaganfall erlitt. Drei Wochen lag der damals 61-Jährige danach im Koma. Schon in der Nacht hatte die Stationsärztin zu seiner Frau Charlotte gesagt: „Gehen Sie davon aus, dass er es nicht schaffen wird.“ Es war sehr, sehr knapp. Doch Hans Münch schaffte es.

Aufgewacht in Waldklinik

Am 6. September ist er in der Waldklinik in Jesteburg aufgewacht: „Ich dachte, ich wäre in Frankreich und es wäre Frühling“, erinnert er sich. Einige Körperteile, vor allem die rechte Hand, waren gelähmt, hinzu kamen erhebliche Sprach- und Verständnisstörungen. „Meine Frau versuchte mir klarzumachen, dass mich meine Töchter Rebecca und Anna in den nächsten Tagen besuchen wollten. ‚Wer soll das denn sein?‘, fragte ich. Meine Frau sagte: ‚Deine Töchter.‘ Ich wollte nicht glauben, dass ich Kinder hatte. ‚Du hast fünf Töchter‘, sagte sie. Ich sagte ‚Quatsch‘“, erzählt Münch.

Er erzählt von Träumen, wie sie Menschen, die an der Schwelle zum Tod standen, schon häufiger berichtet haben. Dass er von oben auf sein Krankenhausbett herabsehen konnte. Die Versuchung, den sanften Farben zu folgen, sei groß gewesen, aber immer war da auch der Wille, zurückzugehen. „Ich bin selber schuld, dass mir das passiert ist“, sagt Münch im Nachhinein. „Ich habe mich einfach übernommen. Ich wollte die Firma retten und habe mir dabei immer mehr Arbeit eingehandelt.“

Pionier der Dia-Shows

Sein beruflicher Werdegang begann im Jahr 1968 mit einem Chemie-Studium, ehe er 1971 – sehr zum Unwillen seiner Familie – auf das Fach Fotografie umsattelte. „Doch das war gut für die Firma“, sagt Münch heute. 1975 gründete er das Unternehmen Crea in Bremen und sorgte bundesweit mit Dia-Shows für Aufsehen. „Das war damals das Allerneuste. Es gab in Deutschland nur vier Leute, die das konnten“, erinnert er sich. So standen die großen Kunden Schlange, unter anderem der Bremer Senat, BMW und zahllose andere Firmen. 1997 baute er an der Birkenallee in Ganderkesee einen Aufsehen erregenden Geschäftssitz inklusive Tonstudio. „Ein großer Fehler“, wie Hans Münch im Rückblick sagt. „In Bremen hatte ich noch Zeit genug für mich selbst. Ich habe freitags die Tür abgeschlossen und am Abend mit meinen Freunden Musik gemacht.“ Als die Firma weiter wuchs, habe er „rund um die Uhr nur noch gearbeitet“. Einzig im Libanon, seinem geliebten Rückzugsort, sei er ein bisschen zur Ruhe gekommen. Dort hatte Münch etwa zehn Jahre lang die fotografischen Exklusiv-Rechte an der berühmten Jeita-Grotte.

2005 Insolvenz angemeldet

Doch irgendwann war auch die Wachstumsphase vorbei, 2005 musste Crea Insolvenz anmelden. Die Folge waren 1,5 Millionen Euro Schulden. Um die zu begleichen, hat Münch nicht nur das Haus an der Birkenallee verkauft, sondern auch sämtliche Rücklagen, inklusive der Rentenversicherung aufgebraucht. Aber: Sechs Jahre später war er schuldenfrei.

Inzwischen lebt er mietfrei im Haus seiner Eltern in Delmenhorst. Vor ihrem Tod hatte ihm seine Mutter dort das lebenslange Wohnrecht eingeräumt. Die Anregung dazu hatte Hans' Bruder Eckhard gegeben – gegen den Widerstand der drei anderen Geschwister. Geblieben sind 290 Euro Rente im Monat, sodass er auf Grundsicherung angewiesen ist. Aber er hat erkannt: „Geld ist nicht wichtig. Wichtig ist, Ideen zu haben und Schönheit zu empfinden.“ Und er ist fest entschlossen, künftig wieder ohne die Unterstützung des Sozialamtes über die Runden zu kommen. Deshalb will er jetzt wieder langsam anfangen, Webseiten zu gestalten. In Peter Mienert, der unter anderem das Mittelalterliche Gedrängel in Hengsterholz organisiert, hat er einen ersten Kunden gefunden (siehe www.peter-mienert.de). Und weil er anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben, helfen möchte, hat er die Webseite www.neuer-sinn-des-lebens.de initiiert.

"Gehirn bleibt immer jung"

„Das Gehirn bleibt immer jung und ist in der Lage, bis ans Ende des Lebens zu lernen“, sagt der 69-Jährige. Aber es brauche jahrelang, um einen neuen Weg zu finden. So habe er neu lernen müssen, zu schreiben. Und dann, quasi über Nacht, sei die Erinnerung gekommen, Englisch sprechen zu können. Teilweise sind Worte und Bezeichnungen auch heute noch ein Problem, und Hans Münch hilft sich mit Umschreibungen: Wenn ihm das Wort Frankfurt nicht einfällt, sagt er: „Die Stadt, in der so viele Flugzeuge starten und landen.“

Münch, der gemeinsam mit Johann Böhmann, dem ehemaligen Chefarzt der Delmenhorster Kinderklinik, ja auch das K6-Zentrum für Gesundheitsförderung initiiert hatte, lebt extrem gesund, backt sein Brot selbst, verzichtet komplett auf Zucker und Fleisch und pflegt seinen Kräutergarten auf der Terrasse. „Ich brauche keine Medikamente mehr“, berichtet er stolz. „80 Prozent derer, denen das passiert, geben auf“, sagt Münch. Er steigt stattdessen auf sein Dreirad. 6000 Kilometer legt er damit im Jahr inzwischen zurück.

Aktives künstlerisches Duo

2011 lernte er in einer Reha-Maßnahme Künstler Heiner Geldmacher kennen, ebenfalls einst erfolgreicher Geschäftsmann, der bereits 2000 einen Schlaganfall hatte. Im Jahr darauf beschlossen sie, gemeinsam zu arbeiten, auch wenn es drei Jahre dauern sollte, bis Hans Münch wieder in der Lage war, seine Kamera zu bedienen und mit der rechten Hand zu tragen. „Ein unglaubliche Gefühl“, beschreibt er den Moment. Inzwischen ist eine große Zahl gemeinsamer Arbeiten entstanden. 2017 zeigten Münch und Geldmacher eine Libanon-Ausstellung in der Volkshochschule Delmenhorst. Und ab August 2019 sind dort Arbeiten zu sehen, die in der Region entstanden sind. Das Prinzip ist immer das gleiche: Münch fotografiert ein Motiv, Geldmacher macht daraus ein Gemälde. Und dann gibt es noch die malerisch bearbeiteten Fotografien.

Wie in früheren Zeiten

Seiner Frau Charlotte, die er erst am 30. August 2010, also ein knappes Jahr vor dem Schlaganfall, auf Langeoog geheiratet hatte, ist er „unendlich dankbar, dass sie mein Leben gerettet hat.“ Das veränderte Leben hatte die Beziehung extrem belastet, sodass sie sich 2015 trennten. Denn auch der Prozess bis zur Erkenntnis, dass das „alte Leben“ unwiderruflich nicht mehr wiederkehren wird, sei extrem schmerzhaft gewesen. Eine bereits vereinbarte Scheidung haben die beiden aber kurzfristig doch noch abgesagt. Weil sie feststellten, „dass wir doch zusammengehören“, wie Münch berichtet. Inzwischen lebt das Paar zwar räumlich getrennt, trifft sich aber mindestens alle zwei Wochen. Und Charlotte, Autorin, und Hans planen gemeinsame Projekte: etwa im Wohnmobil durch Europa zu fahren, um – wie in früheren Zeiten – verschiedene Ideen in Wort und Bild umzusetzen.

Hans Münch hat Frieden mit sich und der Welt geschlossen: „Ich möchte mich nur noch an die schönen Dinge erinnern“, sagt er. „Ich glaube, dass es wichtig für mich war, dass sich mein Leben komplett verändert hat. Ich habe nicht nur die Chance, neu zu leben, sondern einen neuen Sinn zu finden. Und den neuen Sinn zu erkennen und anzunehmen, ist eine große Aufgabe.“