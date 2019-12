Nach fünfeinhalb Jahren ist Schluss: Markus Hansen verlässt zum 1. Februar den Schützenhof. (Kristina Bumb)

Im Ganderkeseer Schützenhof am Habbrügger Weg gibt es erneut Bewegung. Nach fünfeinhalb Jahren dreht Wirt Markus Hansen dort Ende Januar den Zapfhahn zu. Der 55-Jährige und seine Lebensgefährtin Michaela Beradinelli wollen sich beruflich verändern und ein Speiserestaurant im Harz übernehmen.

Es sei an der Zeit, „sich zu verkleinern“, erklärt Hansen. Gerade die großen Veranstaltungen mit 100 Gästen und mehr sowie der Thekenbetrieb bis in die frühen Morgenstunden würden eine Menge Energie erfordern. Seine neue Wirkungsstätte habe er auf Vermittlung seiner Brauerei gefunden. Der bisherige Betreiber könne das gut eingeführte Restaurant, das mitten in einem Touristengebiet liege, aus Krankheitsgründen nicht fortführen. Gleichwohl werde er die Zeit in Ganderkesee in guter Erinnerung behalten. So verfüge der Schützenhof über einen guten Gästestamm, und auch an die zahlreichen Partys denkt Hansen gern zurück.

Für die Verantwortlichen des Schützenvereins Ganderkesee beginnt nun die erneute Suche nach einem Nachfolger, die sich zumindest in den vergangenen elf Jahren nicht immer einfach gestaltet hat – seit die langjährige Pächterin Elke Flügge die Gaststätte zum 1. Februar 2009 übergeben hatte. Mit ihrer Nachfolgerin gab es schnell Differenzen, und der Vorstand löste den Vertrag bereits zum 1. November 2009 wieder auf. Ein bereit stehender Gastronom aus Brake, der den Schützenhof zum 1. Januar 2010 übernehmen sollte, sprang von selbst wieder ab, sodass ab 1. Februar 2010 die engagierte Wirtin Renate Zidella drei Jahre lang die Gaststätte führte.

Mit ihrem Nachfolger Werner Lindemann, der zum 1. Februar 2013 übernahm, gab es erneut Stress: Nachdem dieser offenbar einige Pachtzahlungen schuldig geblieben war und weitere Vorwürfe gegen ihn erhoben wurden, sprach der Verein Anfang Februar eine fristlose Kündigung aus. Daraufhin folgte ein Rechtsstreit und eine wochenlange Posse, die im Austausch von Schlössern und einer mehrfach geplatzten Schlüsselübergabe gipfelte.

Zum 1. Juli 2014 kam dann der aus Krefeld stammende Gastronom Markus Hansen, der den Schützenhof seitdem wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt hat. Dass die Chemie zwischen Wirt und Vereinsführung offenbar stimmte, belegt auch die Tatsache, dass Hansen den Pachtvertrag 2017 um drei weitere Jahre verlängert hat. Damals wurde die Vereinbarung auch um die Luftgewehrhalle ergänzt. „Markus Hansen hat den Schützenhof neu belebt. Wir sind sehr zufrieden und haben ein großes Interesse an Kontinuität“, hatte der stellvertretende Vorsitzende Konrad Lübbe anlässlich der Verlängerung erklärt.

Sebastian Berkahn, Vorsitzender des Schützenvereins Ganderkesee, ist dennoch zuversichtlich, in absehbarer Zeit einen Nachfolger präsentieren zu können – auch wenn das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum 1. Februar nicht klappen werde. So hoffen die Verantwortlichen, zumindest bis zum Schützenfest im Juni einen neuen Pächter gefunden zu haben. Einen Zeitdruck sieht der Vereinsvorsitzende aber selbst dann nicht. „Zur Not können wir das Schützenfest auch in Eigenregie stemmen. Das erfordert zwar mehr Planung und einen größeren Einsatz aller Beteiligten, aber das haben wir 2014 schließlich auch schon einmal geschafft“, sagt er mit Blick auf die Vergangenheit.

Nach dem Auszug Hansens werde man das Gebäude auch hinsichtlich seines baulichen Zustands gründlich in Augenschein nehmen. „Das ist eine alte Immobilie, da müssen sicherlich ein paar Schönheitsreparaturen gemacht werden“, kündigte Berkahn an, ohne zum jetzigen Zeitpunkt bereits Einzelheiten zu nennen.

Gastronomen, die Interesse haben, den Schützenhof Ganderkesee als Pächter zu übernehmen, können sich bei Sebastian Berkahn unter der Telefonnummer 01 74 / 7 57 96 67 melden. Markus Hansen möchte derweil Inventar aus seinem Besitz veräußern. Im Angebot sind unter anderem Geschirr, Besteck, Blumenkübel, ein Zaun – und ein Imbisswagen. Er ist telefonisch unter der Rufnummer 0 42 22 / 9 47 63 23 zu erreichen.