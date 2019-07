16 Jahre lang lenkte Uwe Cordes als Samtgemeindebürgermeister die Geschicke Harpstedts. Am Freitag ist er im Alter von 68 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. (Ingo Möllers)

Harpstedt. Uwe Cordes, langjähriger Bürgermeister der Samtgemeinde Harpstedt, ist tot. Er starb am späten Freitagabend nach schwerer Krankheit auf der Palliativstation des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg. Cordes war 1998 zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister der Samtgemeinde Harpstedt gewählt worden. 2006 wurde er für weitere acht Jahre gewählt, sodass er das Amt des Verwaltungschefs insgesamt 16 Jahre inne hatte. Zuvor war er von 1981 an 17 Jahre lang Mitarbeiter der Samtgemeindeverwaltung, unter anderem als stellvertretender Bürgermeister und Gemeindedirektor des Fleckens. Zusammengenommen hat er die Geschicke Harpstedts somit mehr als drei Jahrzehnte maßgeblich gestaltet. „Ich habe nie auf die Uhr geguckt, ich war im Prinzip immer präsent“, hatte Cordes anlässlich seiner Verabschiedung aus dem Amt im Oktober 2014 gesagt.

„Für mich ist es eine schockierende Nachricht, dass er so früh gestorben ist. Uwe Cordes hat viel für den Flecken und die Samtgemeinde Harpstedt geleistet, das ist ein schwerer Verlust“, kommentierte der amtierende Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse in einer ersten Stellungnahme. Cordes' großes persönliches politisches Engagement habe er bereits Anfang der 1990er-Jahre erlebt, als man bei der IG Moor gemeinsam dafür gekämpft hat, eine Mülldeponie in Wunderburg zu verhindern.

Zuvor hatte sich Cordes etwa beim Kampf gegen den Lärm von Tieffliegern politisch eingebracht. Und in seiner Zeit als Samtgemeindebürgermeister habe er sich immer auch sehr um die Belange der Mitgliedsgemeinden gekümmert, kommentierte Wöbse. Als weitere Themen, die Cordes sehr am Herzen gelegen hätten, nannte der aktuelle Rathauschef die millionenschwere Entwicklung des Rosenfreibads, die Jugendpflege sowie den Ausbau der Kindertagesstätten: „Da hatten wir schon zu einer Zeit eine gute Struktur, als andere Gemeinden sich darum noch wenig Gedanken gemacht haben.“

Wie sehr Cordes die Kommunalpolitik am Herzen gelegen habe, habe sich auch in seinem kurzen, nur fünfjährigen Ruhestand gezeigt: So hat sich der ehemalige Verwaltungschef bis zuletzt bei den Grünen im Fleckenrat und im Samtgemeinderat sowie bei diversen Vereinen wie dem Harpstedter Turnerbund, dem Geschichtsverein und dem Schulförderverein aktiv eingebracht. „Mein Mitgefühl gilt vor allem seiner Frau Elke Koopmann-Cordes und seiner Familie. Sein Tod reißt eine große Lücke“, erklärte Wöbse.

Geboren wurde Uwe Cordes in Verden, aufgewachsen ist er in Rethem, ehe er 1977 nach Harpstedt umzog. In guter Erinnerung sind ihm vor allem die beiden Kommunalwahlen 1998 und 2006 geblieben. Denn seine Wahl zum Bürgermeister kam nicht wenig überraschend: Mit einer knappen Mehrheit von 46 Stimmen setzte er sich an seinem 46. Geburtstag nach einem erbittert geführten Wahlkampf als parteiloser SPD-Kandidat gegen den damals amtierenden Samtgemeindedirektor – und seinen bisherigen Chef – Dieter Claußen durch. Da sein Gegenspieler ebenfalls noch ein halbes Jahr im Amtshof saß und dort auch Unterstützer hatte, gestaltete sich der Anfang im neuen Amt dann auch alles andere als leicht.

2006 setzte sich Cordes in der entscheidenden Stichwahl mit 54,1 Prozent der Stimmen relativ sicher und deutlich gegen seine CDU-Herausforderin Hiltraud Lindemann (45,9 Prozent) durch. Dennoch gab es auch in der zweiten Wahlperiode zwei heftige Gewitter: Im November 2011 setzte der Rat des Fleckens Cordes als Gemeindedirektor ab. Zu Beginn des Jahres hatte er für Aufregung gesorgt, als er nach einer Alkoholfahrt vorübergehend seinen Führerschein abgeben musste. Die Aufregung legte sich aber schnell. „Meine Autorität im Amt hat darunter nicht gelitten“, befand Cordes bei seiner Verabschiedung, „niemand hat diesen Fehler auch nur andeutungsweise gegen mich verwandt.“

Akzente hat Uwe Cordes auch in der Finanzpolitik gesetzt: So war die Samtgemeinde bereits im Jahr 2001 schuldenfrei – allerdings zugegebenermaßen von einem schon zuvor „überschaubaren“ Kreditniveau. Und halten ließ sich das Plus auf dem Konto bis zum Ende seiner Amtszeit auch nicht.

Landrat Carsten Harings hatte Cordes bei dessen Verabschiedung als „unkonventionell“ und „pragmatisch“ charakterisiert und auf die jederzeit „gute Zusammenarbeit“ verwiesen. Cordes habe lieber mal schnell zum Telefonhörer gegriffen, als umständlich hin- und herzuschreiben, um ein Problem zu lösen. Nur in der Debatte um die Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule habe er die Kreisverwaltung vor den Kopf gestoßen: „Da bist du in einer Kreistagssitzung plötzlich in der Einwohnerfragestunde aufgestanden und hast ganz kritische Fragen gestellt zu einem Erlass – wo auch immer du den her hattest.“ Aber auch das charakterisiert den nicht immer bequemen, aber immer ehrlichen und geradlinigen Politiker Uwe Cordes.

Und auch die Tatsache, dass Harings Werder-Fan ist, Cordes sich aber immer zum Hamburger SV bekannt hat, konnte die gegenseitige Achtung nicht wirklich trüben.