Für ein bis zwei Tag schließen die Kitas in Harpstedt, weil deren Mitarbeiter diese Woche geimpft werden. (Caroline Seidel/dpa)

Dass die Erzieher in den Kindertagesstätten endlich geimpft werden können, freut Harpstedts Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse. In dieser Woche erhalten die Mitarbeiter, die eine Impfung möchten, ihre erste Dosis des Herstellers Astra-Zeneca. Die Folge: Die Samtgemeinde schließt die Einrichtungen vorsorglich nach der Impfung – was wiederum bei einigen Eltern auf Unverständnis stößt.

Wöbse erklärt die Gründe für die Vorgehensweise: „Beim Impfstoff von Astra-Zeneca hat sich gezeigt, dass durchaus starke Reaktionen auftreten und die Geimpften ein, eher aber zwei Tage nicht arbeiten können.“ Auch wolle man den Eltern durch die frühzeitige Bekanntgabe der Schließung eine Planbarkeit geben. „Wenn wir morgens anrufen und die Schließung mitteilen, müssen die Eltern sehr spontan reagieren“, sagt Wöbse. Da aber absehbar sei, dass eine Betreuung der Kinder kurz nach der Impfung nicht möglich sei, wolle man dies den Eltern ersparen.

Auch andere Varianten habe man durchdacht, so beispielsweise erst die eine Hälfte der Mitarbeiter zu impfen und später die andere Hälfte. „Aber selbst dann könnten wir die Betreuung nicht aufrecht erhalten. Die Mitarbeiter würden nicht ausreichen, um die Gruppen zu beaufsichtigen“, erklärt Wöbse weiter. Zudem wollte man die Impfwilligen nicht vertrösten. „Ich möchte keinen bitten, mit der Impfung zu warten“, merkt der Samtgemeindebürgermeister an. Gewünscht hätte man sich in der Samtgemeinde natürlich eine Impfung am Freitagnachmittag, sodass die Einrichtungen nicht schließen müssen, wenn ein Großteil der insgesamt rund 70 Mitarbeiter geimpft wird. „Dafür gibt es aber keine Kapazitäten bei den Impfteams. Deswegen sind die Termine unter der Woche verteilt“, erklärt Wöbse.

Verständnis für Eltern

Der Samtgemeindebürgermeister hat Verständnis für die Eltern, die nun erneut gefordert sind. „Sie leiden seit Beginn der Corona-Pandemie mit am meisten“, weiß er. Umso mehr freue er sich, dass ein Großteil positiv auf die Impfung in den Kitas reagiert: „Die Eltern wissen auch, dass durch die Impfung die Ansteckungsgefahr sinkt und die Sicherheit in den Einrichtungen steigt.“

Eine Notbetreuung kann es während der Schließtage nicht geben, denn auch hierfür wäre nicht genügend Personal da. „Wir wollen die Gruppen ja auch nicht mischen. Es gibt nur einige wenige Gruppen, bei denen die Betreuung zu halten ist. Dort wollen sich Mitarbeiter entweder nicht impfen lassen oder waren früher schon infiziert“, erklärt Wöbse. Er hofft, dass nicht bald wieder eine reine Notbetreuung aufgrund der steigenden Inzidenz im Landkreis Oldenburg droht.

Eine Erstattung der Krippengebühren sei derweil nicht möglich. „Bei einer Schließung von ein bis zwei Tagen gibt es dazu keine Regelung“, fügt der Samtgemeindebürgermeister hinzu.