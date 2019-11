Herbert (links) und Marcel Dietrich haben ein feines Gespür für den harten Stein. (fotos: Ingo Möllers)

Es war ein trauriger Anlass, der aus Herbert Dietrich das machte, was er heute ist: „Mein Vater ist früh gestorben. Er war Stuckateurmeister und ich wäre das eigentlich auch geworden“, erzählt er. „Aber meine Mutter kaufte für meinen Vater so einen hässlichen Grabstein, dass für mich direkt klar war, dass ich Steinmetz und Bildhauer werde, damit so etwas nicht noch einmal passiert“, ergänzt Dietrich.

Das machte er dann auch. Heute ist er mit seinen fast 68 Jahren eigentlich im Rentenalter und sein Sohn Marcel geht die letzten Schritte zur Übernahme der Herbert Dietrich GmbH – oder wie das Unternehmen auch bekannt ist: Grabmale Dietrich. Die Grabmale bilden neben der Denkmalpflege, Bildhauerei, Landschaftsgestaltung und Restauration sowie dem Bau von Treppen, Fassaden, Fußböden und Küchenplatten den Schwerpunkt. Und Herbert Dietrich wacht darüber, dass die Hinterbliebenen letztlich auch wirklich einen individuell passenden Grabstein bekommen.

Mit 16 Jahren war für Dietrich klar, dass er sich einmal selbstständig machen würde. 1988 war es dann soweit, wenngleich mit bescheidenen Anfängen. „Am Friedhof an der Urneburger Straße hatte ich ein kleines Gebäude und eine Ausstellung. Nach fünf Jahren wurde es zu eng. Ich wollte dort aber nicht anbauen, weil ich nicht in das Bild des Friedhofs eingreifen oder die Ruhe in der Kapelle stören wollte. Also zog ich mit dem Betrieb hier an die Rudolf-Diesel-Straße“, erzählt er.

Dort ist genug Platz, um schöne und passende Grabsteine zu kreieren. Denn die Beratung und Fertigung der Steine machen laut Dietrich 70 Prozent seiner Arbeit aus. Und für die braucht er viel Gefühl, wie er sagt: „Man braucht zum einen ein gutes Gespür für das Material. Man muss den Stein hören und spüren. Nur so wird man eins mit ihm.“ Aber auch im Umgang mit den Hinterbliebenen ist ein feines Gespür notwendig. „Meine eigene Trauer von damals hat mich so feinfühlig gemacht, dass ich den Menschen erkennen und in die Tiefe seiner Seele blicken kann“, sagt Dietrich. So kann er auf die Menschen eingehen und sich ausreichend Zeit nehmen. Denn Zeit sei ein sehr wichtiges Kriterium, damit die Kunden nach und nach und mit jedem weiteren Arbeitsschritt eine Verbindung zu dem Stein aufnehmen können. Das sei wichtig. „Schließlich soll ein Denkmal am Ende auch wirklich ein Denkmal sein“, sagt Dietrich.

Deshalb kommt ihm auch kein Standard ins Haus. Anders als viele andere Betriebe fertigen Dietrich senior und junior alles selbst. „Viele andere sind eigentlich nur noch Händler, die dazu kaufen. Hier können die Kunden die Entwicklung des Steins beobachten und jederzeit Änderungswünsche einbringen“, sagt der Senior.

Die Schrift des Steins kommt nicht aus den Vorlagen des Computers, sondern wird selbst entworfen oder von anderen Quellen inspiriert. Zum Teil gießen Vater und Sohn Bronzeschriften selbst und fahren dafür extra nach Aschaffenburg. Dort entwickeln sie dann eigene Schriften. Die Materialien sind zunehmend heimischer Natur. „Wir wollen den Umweltwahnsinn nicht mitmachen, sondern nachhaltig produzieren“, sagt Dietrich. Sogar ihre Steinmetz-Werkzeuge schmieden sie auf traditionelle Art selbst – und nutzen sie auch „unter anderem, um die alten Arbeitsweisen nachvollziehen zu können“, sagt Dietrich. Ihre Kunden danken so viel Liebe zum Detail durch Mundpropaganda. „Wir werden viel über Empfehlungen weitergereicht“, sagt Dietrich. Und so kommt die Kundschaft aus einem Umkreis von rund 40 Kilometern angereist.

Selbstverständlich betreiben die Dietrichs ein recht trauriges Geschäft, das bestätigen Vater und Sohn. „Man kann die Trauer nur ertragen, wenn man dankbar für die gemeinsame Zeit ist“, sagt der Vater. Und der Sohn ergänzt: „Man bekommt so viele Schicksalsschläge mit – ich habe schon so gut wie alles gehört. Man setzt sich jeden Tag mit dem Thema auseinander. Da hilft es nur, jeden Tag zu genießen und keine Angst vor dem Tod zu haben.“

Trotz der Schwere des Themas war auch für den 30-Jährigen schon früh klar, dass er in die Fußstapfen des Vaters treten würde. Seit seinem fünften Lebensjahr geht er im Familienbetrieb ein und aus und packt mit an. Seine erste Vogeltränke schuf er mit acht Jahren. Nach einigen Praktika machte er eine Ausbildung in Delmenhorst und arbeitete vier Monate in einem schwedischen Steinbruch. „Das war eine richtige Schufterei, aber es war interessant zu sehen, wo und wie die großen Blöcke abgebaut werden“, erinnert er sich.

Aufgrund seiner guten Prüfungsergebnisse in der Lehre – er war Kammersieger und zweiter Landessieger – rief ihn der Direktor der Meisterschule an und legte ihm nahe, seinen Meister zu machen. Gesagt, getan. Und eine Restauratorenausbildung hängte er direkt dran. Und sein Vater zog nach. „Marcel war der jüngste Restaurator, ich war der älteste“, sagt er lachend.

Schließlich landete der Junior im Betrieb des Vaters und inzwischen ist die Übernahme fast abgeschlossen. Der Senior möchte aber weitermachen, solange er kann. „Allerdings möchte ich mir künftig mehr Zeit für die Bildhauerei nehmen“, sagt er. Ein Team von inzwischen fünf Mann plus einer Bürodame macht es möglich.