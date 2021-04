Der Hasbruch erfreut sich bei Besuchern nach wie vor großer Beliebtheit. Die Hasbruch-Freunde mit ihrem Vorsitzenden Heiko Ackermann (vorn) informieren Besucher deshalb auch in diesem Jahr über die Regeln innerhalb des Naturschutzgebiets. (TAMMO ERNST)

Aufgrund der positiven Resonanz auf die Informationsstände, die die Gesellschaft der Freunde des Hasbruch im vergangenen Jahr angeboten hatte, hat der Verein beschlossen, daran auch in diesem Jahr anzuknüpfen. Und diesen Sonntag haben die Aktiven zum Saisonauftakt erklärt. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr bringen sie Waldbesuchern, die den Zugang am Forsthaus in Vielstedt benutzen, die Besonderheiten des Hasbruch näher und erklären zugleich die im Naturschutzgebiet geltenden Verhaltensregeln. Weitere Termine für die coronagerecht in Zweierteams durchgeführten Informationsstände sind am 16. Mai und am 13. Juni geplant.

„Die Hasbruch-Gesellschaft empfiehlt im gegenwärtigen Frühling und bei dem tollen Wetter ausdrücklich einen Besuch des Hasbruch. Das frische Grün von Büschen und Bäumen sowie die enorme Gesangsaktivität der Vogelwelt sind derzeit ein echtes Erlebnis. Letztmalig sind an diesem Wochenende noch die Teppiche der blühenden Buschwindröschen zu bewundern“, erklärt Vereinsvorsitzender Heiko Ackermann.

Mit den weiterhin sehr eingeschränkten Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in Zeiten des Coronavirus würden volle Parkplätze signalisieren, dass weiterhin zahlreiche Besucher aus der näheren und auch der weiteren Umgebung den Wald anfahren. So ist es den Hasbruch-Freunden auch ein Anliegen, in den Gesprächen neben Tipps zu den schönsten Wander- und Fahrradrouten auch die schwierige Situation des Besuchs von täglich über 1000 Gästen zu verdeutlichen.

So führt der Besucherdruck aus Sicht des Vereins dazu, dass die naturverträgliche Nutzung des Waldes während der aktuellen Brut- und Setzzeit, in der beispielsweise Feuersalamander wanderungsaktiv sind, akut gefährdet ist. „Wir bitten alle Besucher des Hasbruch, zum Schutz der einzigartigen Naturschönheit und der teilweise sehr seltenen Tier- und Pflanzenarten sich die an den Waldeingängen ausgehängten Hinweise der Landesforsten vor dem Betreten des Waldes kurz anzuschauen und sich danach zu verhalten. Diese Rücksichtnahme hilft nicht nur der Natur, sondern bringt allen Waldbesuchern auch in der Zukunft ein noch schöneres Naturerlebnis“, erklärt Heiko Ackermann.