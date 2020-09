In Delmenhorst ist zum ersten Mal ein Seniorenbeirat gewählt worden. Er wird künftig immer dann, wenn Belange der älteren Menschen berührt werden, große Mitsprachemöglichkeiten in den Ausschüssen des Stadtrats erhalten. Mit 314 Stimmen erzielte die frühere SPD-Ratsfrau Irmgard Gillo bei der Wahl das beste Ergebnis aller Kandidatinnen und Kandidaten. SPD und CDU sind in dem neunköpfigen Seniorenbeirat jeweils mit zwei Abgeordneten vertreten, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, VdK und „Anwälte der Senioren in der evangelischen Kirche“ stellen je ein Mitglied. Und als Einzelbewerber hat es auch Onno Onnen in den Beirat geschafft. Insgesamt hatten 75 Frauen und Männer auf elf Listenvorschlägen für das Gremium kandidiert. Dazu kamen drei Einzelbewerber. Von den 15 462 wahlberechtigten Delmenhorster Senioren nahmen 36,6 Prozent an der Wahl teil, was Oberstadtdirektor Norbert Boese mit „überragend“ kommentierte. Gewinnerin der Wahl ist die SPD mit 17,9 Prozent, knapp dahinter folgt die CDU mit 17,1 Prozent. Auf Platz drei landeten mit elf Prozent die „Anwälte der Senioren“ vor dem Caritas-Altenkreis mit zehn Prozent. Auf den weiteren Plätzen: Arbeiterwohlfahrt (9,9 Prozent), VdK (8,8), Einzelbewerber Onno Onnen (5,1), Einzelbewerber Henry Grimm (4,8), Treffpunkt Deichhorst (4,2), Die Grauen (3,9), DGB (3,7), Ehemalige Soldaten und deren Angehörige und Hinterbliebenen (knapp zwei Prozent), Einzelbewerber Hans Pohl (0,9) und Freie Delmenhorster Senioren (0,7). Damit sind folgende Männer und Frauen in den Seniorenbeirat gewählt worden: Irmgard Gillo, Hans-Günter Stasch (beide SPD), Anneliese Blank, Reinhold Zobel (beide CDU), Alfons Pelka (Caritas-Altenkreis), Willi Schramm (Arbeiterwohlfahrt), Hermann Kruse (VdK), Elisabeth Konukiewitz (Anwälte der Senioren in der evangelischen Kirche) und Onno Onnen. (18. September 1995)

Reihenweise durchgerasselt - nie zuvor sei im Handwerk die Durchfallquote bei den Gesellenprüfungen so hoch gewesen wie in diesem Sommer, sagt Hartmut Günnemann, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land. Spitzenreiter sind die Maler und Lackierer. Bei ihnen fielen kürzlich gleich 68 Prozent der Lehrlinge durch die Prüfung. Nicht viel besser sieht es bei den Fleischereifachverkäuferinnen aus, 50 Prozent von ihnen müssen die Gesellenprüfung wiederholen. Von den Friseurinnen und Elektroinstallateuren bestanden jeweils fünf von 14 Prüflingen nicht. Nur bei den Tischlern waren die allermeisten erfolgreich. Dafür hat Günnemann eine Erklärung: „Tischler ist ein Modeberuf“, die Lehrlinge seien überdurchschnittlich motiviert und vorgebildet. Neben vielen Ursachen für die schlechten Prüfungsergebnisse in den anderen Berufen verweist Günnemann vor allem auf die seiner Meinung nach schlechte Vorbildung der Lehrlinge. Viele seien im Rechnen, Schreiben und Lesen schwach, bei anderen mangele es am Sozialverhalten: „Die können zum Teil nicht mal einem Unterrichtstag folgen.“ (13. September 1995)

Das Delmenhorster Hauptpostamt an der Mühlenstraße ist für zweieinhalb Millionen Mark umgebaut worden. Es erinnert jetzt beim Betreten ein wenig an ein Schreibwarengeschäft, denn nach dem neuen Open-Service-Konzept der Post werden in dem neu gestalteten Postamt auch Büromaterial, Tuschkästen und Grußkarten angeboten. Delmenhorst ist nach Wilhelmshaven die zweite niedersächsische Stadt, in der die Post ihr neues Filial-Konzept verwirklicht. Und das sieht keine Schalter hinter Glas mehr vor: Aus ihnen sind offene Universalschalter geworden, an denen auch Pakete abgegeben werden können. Bei der Einweihung des in zweieinhalb Monaten neu gestalteten Postamts gab der Präsident der Direktion Bremen der Deutschen Post AG, Lutz Meyer, auch die Standorte zweier neuer Postagenturen in Delmenhorst bekannt: Eine wird am 30. Oktober im Verbrauchermarkt Inkoop am Brendelweg eröffnet und die andere am selben Tag in der Shell-Tankstelle am Hasporter Damm. (14. September 1995)

Seit Jahresbeginn haben die Delmenhorster Schulleiter mehr Rechte und eine größere Selbstständigkeit bei der Vergabe von Aufträgen zur Instandhaltung ihrer Schulen. Die Budgetierung, wie die Teilverselbstständigung der Schulen in der Sprache der Verwaltung heißt, gibt den Schulleitern auch die Möglichkeit, nicht verbrauchte Gelder auf das nächste Jahr zu übertragen und einzelne Haushaltsansätze gegenseitig deckungsgleich zu machen. Die Neuregelung habe laut Schulleiterkonferenz ein größeres Maß an Transparenz und Mitwirkungsmöglichkeiten gebracht. Einige Firmen müssten sich allerdings erst noch daran gewöhnen, dass jetzt die Schulen als Auftraggeber in Erscheinung treten und deshalb auch eine gewisse Kontrolle ausüben wollen. (14. September 1995)

Längst nicht alle ausländischen Familien in Delmenhorst schicken ihren Nachwuchs in den Kindergarten. Das sollte sich aber ändern, meint der Ratsausschuss für Ausländerfragen und beschloss, eine Informationsbroschüre erarbeiten zu lassen, um den Eltern die Bedeutung des Kindergartenbesuchs für die Sprachentwicklung und soziale Integration ihrer Mädchen und Jungen näherzubringen. Außerdem werde sich der Ausschuss mit einem Stand an der Auftaktveranstaltung zur Woche des ausländischen Mitbürgers beteiligen und dort die Eltern gezielt auf diese Problematik ansprechen. In Delmenhorst stellen die Türken die mit Abstand größte Ausländergruppe. (16. September 1995)

Wer noch weiter in Delmenhorster Geschichten stöbern möchte, kann das im Internet unter www.weser-kurier.de/plus/archiv tun.