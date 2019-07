Bei der Hochzeit nach heidnischem Ritual gab Heilerin Mimi (hinten rechts) Lena und Ralf ihren Segen. (Ingo Möllers)

„Von heute an seid ihr ein gesegnetes Paar. Es beginnt für euch ein neuer Lebensabschnitt.“ Diese Worte auf Lenas und Ralfs Hochzeit hat kein Standesbeamter oder Geistlicher gesprochen, sondern die Heilerin Mimi. Denn Lena und Ralf aus Bremen haben am Sonnabend auf dem Mittelaltermarkt „Camping anno domini“ am Falkensteinsee geheiratet – nach einem besonderen Ritual.

Lena und Ralf sind bereits standesamtlich vermählt, erzählte Organisator Robert Dunkelmann: „Jetzt feiern sie ihre Liebe noch vor den nordischen Göttern.“ Eine solche Hochzeit habe keine feste Zeremonie, verriet Mimi zu Beginn der Hochzeit, zu der alle 25 Lager und die Besucher des Mittelaltermarktes eingeladen waren. „Hier werden nur die Wünsche des Brautpaares berücksichtigt.“

Und so kamen die Brautleute auf Pferden hereingeritten, die an dem Wochenende ansonsten kleine Kinder über das Gelände trugen. Sie gehörten „Ferus saevus Equitem“, den „Wilden, grausamen Reitern“. Dieses Lager von Ulrike Horn und Robert Beeck aus Barver bei Diepholz stellte ein Mongolisches Reitervolk um 1250/1300 dar.mZum Einzug der Brautleute spielte das Duo SoRo aus Oldenburg auf: Sonja Grashorn beherrscht verschiedene Blockflöten und die Schalimu (eine Mischung aus Flöte und Klarinette). Robert Grashorn spielte Laute, und Till Bubner begleitete das Duo als „Dauer-Gastmusiker“ mit seiner Davul, einer Rundtrommel.

Das zweite Lied spielte der zwölfjährige Joris Kulbach auf seinem Hümmelchen. Das ist ein kleiner Dudelsack, der wegen seiner geringen Größe weniger Lungenvolumen erfordert und deswegen für Kinder gut geeignet ist. „Unsere Musiklehrerin hatte mal verschiedene Dudelsackarten in den Unterricht mitgenommen“, erzählte Joris. „Und da ich das Hümmelchen von verschiedenen Mittelaltermärkten her kannte, habe ich sie gebeten, mir Privatunterricht auf dem Instrument zu geben.“ Das ist jetzt drei Jahre her. Sein Lager „De plietsch handwarkers“ hat das Brautpaar auf einem anderen Mittelaltermarkt kennen gelernt. Und da Mimi – die zugleich Brautmutter ist – „Joris‘ größter Fan ist“, hat sie ihn gebeten, bei der Hochzeit zu spielen.

Auch Lenas Tochter Rykia Katharina trug zum Gelingen der Feier bei: Sie überreichte die Hochzeitskerze und las dazu einen langen Text aus der Perspektive der Kerze vor: „Ich bin ein stiller Zeuge im Hause eurer Liebe und wache stets über euch“, hieß es darin.

Unter den Gästen waren auch Seven und Rollo aus Osterholz-Scharmbeck, die selbst zwei Wochen zuvor heidnisch geheiratet hatten: „Das war aber eine ganz private Feier in unserem Garten“, verriet Seven. Und ihr Ehemann Rollo fügte hinzu: „Auf dem Mittelaltermarkt in Diepholz war Lenas und Ralfs Lager direkt neben unserem. Und als wir mitgekriegt haben, dass die beiden auch heidnisch heiraten werden, wollten wir uns das nicht entgehen lassen.“ Und was war der ergreifendste Moment während der Hochzeit für die Braut? „Angesichts der Tatsache, dass meine beste Freundin Lydia gerade neben mir steht, muss ich wohl sagen, dass ihre Rede über mich, mich am meisten bewegt hat“, antwortet Lena lachend.

Doch die Hochzeit war nicht der einzige Rahmenprogrammpunkt des Mittelaltermarktes in Falkenburg. Rycerz Reiner zeigte sowohl, welche akrobatischen Kunststücke er mit Feuer vollbringen kann, als auch, dass er der Kunst des Feuerspuckens mächtig ist. Neben Fechttraining und sogar einer Schlacht versprachen die Veranstalter zudemeine „Folterstrafe“. So hatten sie einen Missetäter ausgemacht, der ihnen zufolge nicht nett zu den Damen gewesen sei und alles Fleisch aufgegessen habe. Grund genug ihn am Sonntag nach allen Regeln der Kunst zu teeren und zu federn: „Wir werden ihn bis auf die Unterhose ausziehen, mit Sirup beschmieren, mit Federn überschütten und so über den Marktplatz jagen“, sagte Dunkelmann, blickte kurz auf den regengetränkten Rasen und ergänzte: „Ach ja, das schlechte Wetter könnten wir ihm auch noch in die Schuhe schieben.“