Heimatforscher Hermann Speckmann skizziert in seinem neuen Buch besondere Charaktere, die in den offiziellen Geschichts-Darstellungen keinen Platz finden. Darüber hinaus fordert er, in der Gemeinde Ganderkesee eine Art Archiv einzurichten, um der örtlichen Erinnerungskultur einen Raum zu geben. (Janina Rahn)

Wenn der Ganderkeseer Heimatforscher Hermann Speckmann eine neue Publikation präsentiert, dann mischen sich dort häufig populärwissenschaftliche Erkenntnisse mit Anekdoten, Spekulationen und Gerüchten. So verhält es sich auch mit seinem neuen Buch „Menschen und Berichte aus der Wildeshauser Geest – manches rätselhaft bis gruselig“, das gerade im Oldenburger Isensee-Verlag erschienen ist.

Und auch in diesem Fall freut sich der 82-Jährige am „anarchischen Potenzial“ seiner Recherchen: „Ich kümmere mich gern um die Alltagskultur von unten, die man in den offiziellen historischen Hochglanz-Darstellungen nicht findet“, sagt Speckmann. Und so geht es in dem neuen Buch denn auch schwerpunktmäßig um besondere Charaktere – oder einfach auch um „schräge Typen“.

Als da etwa wären der Welsburger Eberhard, der in der Region als großer Hexenmeister bekannt war, Tweern-Marie, de Hökerfru de bannen kunn, oder der Maler Siegfried Nahrmann, der sich in den Nachkriegsjahren ein kleines Zubrot damit verdiente, dass er Hitler-Porträts an amerikanische Soldaten verkaufte, ehe er 30 Jahre lang Festwagen für den Ganderkeseer Fasching bemalte.

Der Hexenmeister von der Welsburg etwa sei so gefürchtet gewesen, dass bei seiner Beerdigung der Blitz in das frisch ausgehobene Grab eingeschlagen sei und sich daraufhin niemand gefunden habe, der bereit gewesen sei, es wieder zuzuschaufeln, berichtet Speckmann. Und die als Tweern-Marie bekannte Händlerin Marie Bahrs (1864 – 1946) aus Steinkimmen zog nicht nur mit einem Weidenkorb voller Haushaltswaren – Nähgarn, Knöpfe, Nadeln, aber auch Ansichtskarten – über die Dörfer, sondern verfügte eben auch über die Fähigkeit, kranke Tiere zu besprechen oder eben Menschen, die sie geärgert hatten, mit einem Bannspruch an Ort und Stelle festzunageln. „Bannsprüche dienten lange auch als Diebstahlsicherung“, erklärt Speckmann. Da wurde dann mit murmelnden Sprüchen ein Bannkreis um das jeweilige Haus gezogen. Und wenn ein Dieb sich dem Haus näherte, wurde er in eben dieser Schutzzone festgebannt, wobei nicht selten seine Zunge schwarz angelaufen sei. Wie man sich erzählte.

„Es erschreckt mich, wie schnell heutzutage Überlieferungen verloren gehen“, sagt der Heimatforscher. „Vor zehn bis 15 Jahren habe ich noch Leute getroffen, die mir von Tweern-Marie erzählt haben. Das ist heute schon weitgehend verschwunden“, hat er festgestellt.

In dem Buch arbeitet Speckmann aber auch den historisch belegten Mord an Graf Christian in Bergedorf (1192) noch einmal auf, folgt einer Spur, ob der spätere römische Kaiser Tiberius möglicherweise einmal das Oldenburger Land besucht haben könnte, und er gibt den Lebenserinnerungen eines Dötlingers Raum, der von einer entbehrungsreichen Zeit zwischen den 30er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts berichtet.

„Das Buch ist eine Sammlung der Unterlagen, die ich schon vor einiger Zeit fertiggestellt hatte“, erklärt Speckmann. Doch es habe eben einige Zeit gedauert, bis der Druck finanziert gewesen sei. So sehr er sich in diesem Zusammenhang über eine Unterstützung der Kulturstiftung des Landkreises Oldenburg freut, so sehr empört ihn die Absage der Gemeinde Dötlingen, die einen Zuschuss mit Hinweis auf die angeblich „angespannte Haushaltslage“ verweigert hätte.

Um die örtliche Erinnerungskultur in der Gemeinde Ganderkesee zu erhalten, hat sich Speckmann nun mit einem Schreiben an die im Rat vertretenen Fraktionen gewandt. Sein Anliegen: Einen Ort zu schaffen, in dem Bürger alte Akten oder Kartons mit historischen Fotos abgeben können, damit sie für die Nachwelt erhalten bleiben. Denn dass auch innerhalb der Familie der Sinn für die Heimatgeschichte nicht immer besonders ausgeprägt sei, erlebe er auch am eigenen Leibe: „Meine Tochter schmeißt auch alles weg“, sagt er resigniert.

Der erste Anlauf bei der Verwaltung war nicht von Erfolg gekrönt: Zu aufwendig und zu teuer, habe es aus dem Rathaus geheißen. Und die Heimatstube des Orts- und Heimatvereins Ganderkesee in Bürstel sei bereits überlastet, weshalb Speckmann jetzt einen neuen Anlauf über die Fraktionen nimmt. „Es braucht nur einen Raum mit einem Regal. Ehrenamtliche Helfer, die das Material sichten und sortieren, finden sich dann schon“, ist Speckmann überzeugt und verweist etwa auf die Samtgemeinde Harpstedt oder die Gemeinde Visbek, in denen die ehrenamtliche Archivarbeit vorbildlich funktioniere.

Das Buch „Menschen und Berichte aus der Wildeshauser Geest“ ist zum Preis von 14,90 Euro im örtlichen Buchhandel erhältlich.