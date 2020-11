Aufgrund von positiv getesteten Mitarbeitern sind alle Bewohner und Beschäftigte des Ernst-Eckert-Hauses auf das Coronavirus getestet worden. Am Donnerstag erhielt die Heimleitung nun die Ergebnisse: Fünf Mitarbeiter und zwölf Bewohner sind positiv getestet worden. Die betroffenen Angestellten wurden umgehend in Quarantäne geschickt. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Bewohner festgelegt. Für den November sind sämtliche Besuche abgesagt, auch solche von externen Dienstleistern wie Krankengymnasten und Friseuren.