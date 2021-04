Die Helfer werden im September dafür sorgen, dass an den Wahltagen alles reibungslos verläuft. Nach der Schließung des Wahllokals werden sie die Stimmen der Delmenhorster auszählen. (Ingo Möllers)

In diesem Jahr werden die Stifte auf Delmenhorsts Wahlzettel glühen: Insgesamt vier Wahlen stehen nämlich an. Damit wird 2021 für Delmenhorster Wahlberechtigte zum Superwahljahr. Sie können über den Stadtrat, den Ortsrat Hasbergen, die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeister und den Bundestag mitentscheiden. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, sucht die Stadt nun 600 freiwillige Wahlhelfer für den 12. und 26. September.

Am ersten Termin steht die Wahl des Stadtrats, Ortsrats und des Oberbürgermeisters an. Am 26. September folgt dann die Bundestagswahl und eventuell eine Stichwahl unter den Oberbürgermeisterkandidaten, falls es am 12. September keine mehrheitliche Entscheidung geben sollte. Darüber hinaus ist an diesem Tag auch die Wahl des Seniorenbeirats vorgesehen.

Die Aufgaben der Wahlhelfer umfassen die Ausgabe der Stimmzettel und das Kontrollieren des Wählerverzeichnisses. Anschließend folgt natürlich die Auszählung der abgegebenen Stimmen und das damit verbundene Ermitteln des Wahlergebnisses im Wahlbezirk. Als Entschädigung für den Arbeitsaufwand erhalten die Helfer 35 Euro. Die Wahllokale werden an den beiden Tagen von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben. In zwei Schichten werden die Wahlhelfer dort für jeweils fünf Stunden benötigt. Nach Schließung der Wahllokale zählen beide Schichten gemeinsam die Stimmen aus.

Auf Delmenhorst verteilt gibt es insgesamt 51 Wahllokale. Die Stadt bemüht sich, die Wünsche nach dem Einsatzort in Wohnnähe zu erfüllen. Das wird allerdings nicht in jedem Fall möglich sein, weshalb Interessierte auch angeben sollten, ob sie flexibel und mobil einsetzbar sind.

Alle Bürger, die auch wahlberechtigt sind, können sich als Wahlhelfer engagieren. In Bezug auf die Bundestagswahl bedeutet dies, dass Helfer volljährig und im Besitz einer deutschen Staatsbürgerschaft sein müssen. Zudem muss diese Person mindestens drei Monate in Niedersachsen oder der Bundesrepublik wohnen. Bei den Kommunalwahlen unterscheiden sich die Vorgaben allerdings: Dort können bereits Bürger ab 16 Jahren als Wahlhelfer agieren. Auch eine deutsche Staatsbürgerschaft ist dafür nicht zwingend notwendig. Es reicht, wenn sie Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union sind. Interessierte können sich telefonisch unter 04221/992361 und per E-Mail an wahlen@delmenhorst.de beim Wahlbüro anmelden.

Zur Wahl des Oberbürgermeisters kandidieren Petra Gerlach (CDU/Grüne), Funda Gür (SPD), Bettina Oestermann (Delmenhorster Liste), Murat Kalmis (FDP), Thomas Kuhnke (Freie Wähler), Joschka Kuty (Die Partei), Manuel Paschke (Linke), Andreas Nuß (parteilos), Ufuk Cakit (parteilos) und Jaroslaw Poljak (AfD). Der amtierende Oberbürgermeister Axel Jahnz wird nicht wieder zur Wahl antreten. Er ist seit 2014 im Amt.

Zur Sache

Reingelegt!

Mit einem Aprilscherz hat der Sender Radio 90vier am vergangenen Donnerstag, 1. April, für ordentlich Verwirrung gesorgt. Auf den sozialen Netzwerken des Senders wurde verkündet, dass sich Delmenhorsts amtierender Oberbürgermeister Axel Jahnz doch noch ein weiteres Mal zur Wahl aufstellen lässt. Er soll seinen „Rücktritt vom Rücktritt“ verkündet haben. Das stimmt natürlich nicht. Jahnz bleibt dabei, dass er sein Amt ab September niederlegen und für einen Nachfolger freimachen möchte.