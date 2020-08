Schützenfeste, Ausflugsfahrten – und nun sogar der Fasching 2021: Das Veranstaltungsprogramm in der Gemeinde Ganderkesee erweist sich coronabedingt als großes Streichkonzert. Die Werbegemeinschaft Gantermarkt ist nun bestrebt, mit dem Herbstmarkt wenigstens einen Akzent im Kalender zu setzen – wenn auch nicht als dreitägige Ortskern-Party, „sondern als verkaufsoffener Sonntag am 20. September“, wie Timo Vetter, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Ganderkesee erklärt.

„Kernzeit ist von 12 bis 17 Uhr, wobei die Schausteller ihre Buden schon eine Stunde früher öffnen“, erläutert Vetter die Planungen. Weil für die Betreiber größerer Fahrgeschäfte der Aufbau-Aufwand zu groß ist, beschränkt sich das Angebot in diesem Bereich auf ein Kinderkarussell. Darüber hinaus werden sich zwischen dem nördlichen und dem südlichen Ende der Rathausstraße vor allem Stammgäste tummeln: die Autohäuser Hoppe und Wührdemann präsentieren ihre Fahrzeuge, es gibt eine Ballwurf-Bude, Süßigkeiten, Crêpes, Schmalzkuchen, einen Fisch-Imbisss sowie Bratwurst und Getränke. Und auch der Nabu wird den Herbstmarkttag nutzen, um Unterschriften für sein nicht ganz unumstrittenes Volksbegehren „Artenschutz jetzt“ zu sammeln. „Mehr ist unter diesen Bedingungen einfach nicht möglich“, sagt Vetter.

Hinfällig ist damit allerdings der Flohmarkt, der seit vielen Jahren am Herbstmarkt-Sonnabend ein Besuchermagnet im Ortskern war. Aber auch da können die Initiatoren die Einhaltung der Corona-Regeln einfach nicht garantieren. So bietet immerhin der Sonntag Gelegenheit, unter den gegebenen Bedingungen auch ohne feste Verabredung Menschen zu treffen.

Knapp zwei Wochen später kommen dann am Sonnabend, 3. Oktober, die Freunde klassischer Musik auf ihre Kosten. Allerdings haben die Veranstalter das Wandelkonzert, das üblicherweise im August im Ortskern stattfindet, in diesem Jahr vom bewährten Format „4x4“ auf „3x3“ reduziert. „Das Kulturhaus Müller und der Saal der Volkshochschule scheiden als Veranstaltungsorte aus, dafür können wir auch den Ratssaal mit nutzen“, erklärt Stefan Lindemann, Vorsitzender des Vereins Rathauskontzerte, die Änderungen. Somit beschränken sich die Spielstätten nun auf Rathaus (Lichthof und Ratssaal) sowie die St. Cyprian- und Corneliuskirche. Neben dem Gitarristen Arvid Graeber werden im Rathaus Mitglieder der Bremer Philharmoniker Werke von Franz Schubert und Sergej Rachmaninow spielen. In der Kirche präsentiert ein Quartett um Kreiskantor Thorsten Ahlrichs Kompositionen des italienischen Frühbarock.

„Jetzt erst recht“, hatte es die stellvertretende Vorsitzende und Schulleiterin des Gymnasiums, Renate Richter, bei der Programmvorstellung auf den Punkt gebracht: „Wir haben von so vielen gehört, wie sehr sie Kulturveranstaltungen vermissen, wir wollten unbedingt auch in diesem Corona-Jahr etwas auf die Beine stellen.“

„Zurzeit arbeiten wir noch an unserem Hygienekonzept“, erklärt Lindemann, der sich darüber freut, dass die Sponsoren auch unter den erschwerten Bedingungen „voll mitgezogen“ hätten. Das Catering zwischen den Konzerten, um das sich auch in desem Jahr wieder der Rotary-Club Ganderkesee und der Inner-Wheel-Club Wildeshausen kümmern, soll deshalb auch vor dem Rathaus und nicht wie sonst auf dem Arp-Schnitger-Platz stattfinden. „Damit sparen wir uns auch aufwendige Absperrmaßnahmen“, nennt Lindemann einen Vorteil. Um möglichen Verzögerungen beim Einlass Rechnung zu tragen, wurde die Pause zwischen den etwa halbstündigen Konzerten von 30 auf 45 Minuten erweitert.

Der Vorverkauf für die 3x3-Konzerte soll Anfang September im Bioladen Kornkraft beginnen. Statt der üblichen 240 Tickets stehen diesmal nur 150 Karten zur Verfügung – 50 pro Spielstätte.

Was aus dem Ganter-Tach (8. November) und dem Weihnachtsmarkt wird, wollen die Verantwortlichen zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Der Rotary-Club hat bereits angekündigt, dass der für den 8. November geplante Bücherbasar auf jeden Fall stattfinden soll – gegebenenfalls auch mit Einbahnstraßenregelung in der Mensa am Steinacker. Ob sich diese Planungen realisieren lassen, dürfte allerdings auch stark davon abhängen, wie sich die bundesweiten Infektionszahlen in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln.