Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies stellte sich auf dem BUND-Hof Wendbüdel in Prinzhöfte auch der Diskussion mit rund 70 Landwirten aus dem Landkreis Oldenburg (Siemer)

Prinzhöfte. Prominenten Besuch gab es am Mittwochmittag auf dem BUND-Hof im Wendbüddel in der Gemeinde Prinzhöfte. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies kam während seiner diesjährigen Sommerreise zu einer Stippvisite vorbei. Wulf Carius vom BUND, Mitbegründer des Hofes, Betriebsleiter Christoph Overesch und Heiner Baumgarten, Vorsitzender des BUND Niedersachsen, begrüßten den Minister. Doch auch gut 70 Landwirte mit ihren Traktoren nutzen die Gelegenheit, den Minister zum wiederholten Male auf die Probleme der Landwirtschaft aufmerksam zu machen.

Zunächst ließ sich Lies jedoch über die Auswirkungen der extensiven Bewirtschaftung von Grünland informieren, die der BUND seit 2002 auf dem Hof durchführt. Die Hofstelle liegt auf dem Geestrücken, eingegrenzt von Delme und Hunte. Als das Delmetal vor Jahrzehnten zum FFH-Gebiet erklärt wurde, lohnte sich die Bewirtschaftung für die ansässigen Landwirte nicht mehr. Der Landkreis Oldenburg kaufte damals große Teile der Flächen und lies diese brach liegen. „Durch den Wildwuchs entstand eine Ökobrache, eine Artenvielfalt war damals nicht mehr vorhanden“, erzählte Carius.

Der BUND pachtete die Flächen vom Landkreis, 2002 wurde die alte Hofstelle mit Gebäuden aus dem Jahr 1750 erworben und als Stützpunkt genutzt. Insgesamt bewirtschafte der BUND jetzt rund 140 Hektar Flächen. Denn neben dem „Mittleren Delmetal“ kamen auch die Bornhorster Wiesen in Oldenburg hinzu. Auch dort lohnte sich für die angestammten Landwirte eine Bewirtschaftung nicht mehr. Die Stadt Oldenburg fragte beim BUND an. Der jahrelange Einsatz der Naturschutzorganisation mit ihren zahlreichen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern zeigt inzwischen große Erfolge, erfuhr der Minister. Die ehemals verwilderten artenarmen Wiesen wurden in artenreiche, bunt blühende Mähwiesen verwandelt, die zunächst von Wulf Carius und seit Anfang 2019 von Christoph Overesch regelmäßig gemäht werden. Eine besondere Herausforderung für Mensch und Maschine. Denn vor allem die Bornhorster Wiesen mit zahlreichen Feuchtstellen sind kein leichtes Terrain. Durch die späte Maht eignet sich der Grünschnitt zudem nur noch bedingt als Futter. Er wird zum großen Teil in der hofeigenen Trockenfermentierungsanlage in Biogas verwandelt.

Einsatz für Artenvielfalt

Trotz des Einsatzes des BUND gibt es niedersachsenweit immer weniger artenreiches Feuchtgrünland. Die Bewirtschaftung ist aufwendig und ökonomisch wenig lohnend. „Wir haben mit dem Niedersächsischen Weg eine Allianz zwischen Politik, Naturschutz und Landwirtschaft geschmiedet und uns verpflichtet, konkrete Maßnahmen für einen verbesserten Natur-, Arten- und Gewässerschutz umzusetzen. Die notwendigen Schritte und Maßnahmen werden gemeinsam diskutiert und verbindlich festgelegt und dann als Gesetze verabschiedet“, sagte Lies.

Mit dem Niedersächsischen Weg haben erstmals in der Bundesrepublik Landwirtschaft, Naturschutz und Politik vereinbart, konkrete Maßnahmen für einen verbesserten Natur-, Arten- und Gewässerschutz umzusetzen. Unterzeichner sind Ministerpräsident Stephan Weil, Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast, Umweltminister Olaf Lies, Albert Schulte to Brinke, Präsident des Landvolks Niedersachsen, Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Holger Buschmann, Vorsitzender des NABU Niedersachsen, und Heiner Baumgarten, Vorsitzender des BUND Niedersachsen. Der NABU hatte allerdings schon vorher ein Volksbegehren initiiert. Gemeinsam mit anderen Umweltschutzverbänden und den Grünen will der NABU das Niedersächsische Naturschutzrecht zum Wohl der Artenvielfalt zu ändern.

Das Ausscheren des NABU aus der Vereinbarung sorgt vor allem bei den Landwirten für Unmut. Gut 70 von ihnen waren mit ihren Traktoren zum BUND-Hof gekommen. „Der NABU setzt die Politik und die Landwirte mit diesem Volksbegehren unter Druck“, sagte Jan Bernd Stolle, einer der Sprecher der Landwirte. Sie organisieren ihren Protest mittlerweile eigenständig. „Wir fühlen uns vom Bauernverband nicht mehr vertreten.“ Die Landwirte sehen sich mit immer neuen Reglementierungen konfrontiert.

„Unseren Hof gibt es seit 300 Jahren. Ich kann meinen Kindern aber nicht empfehlen, den Hof zu übernehmen“, erklärte der Großenkneter Landwirt. Erst sei die neue Düngeverordnung eingeführt worden. Mit den Vorgaben aus dem Niedersächsischen Weg kommen nun neue Einschränkungen hinzu. So soll es breitere Gewässerrandstreifen, also Uferbereiche von Gräben und Flüssen, geben, auf denen keine Pflanzenschutzmittel oder Dünger aufgebracht werden dürfen. Olaf Lies versuchte, der Kritik der Landwirte sachlich zu begegnen. Mit wenig Erfolg. „Die Politik wird mit diesen Verordnungen in die Geschichte eingehen, dass sie die Landwirtschaft vor die Wand fährt“, war sich Stolle sicher.