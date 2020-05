Auf dem Grundstück auf der Annenheider Straße könnte sich die Zech-Gruppe sehr gut Wohnbebauung vorstellen. (INGO MÖLLERS)

Der Titel des Antrags von FDP-Ratsherr Murat Kalmis klingt erst einmal unspektakulär: "Projekt ‚Hertie‘“. Es geht natürlich einmal mehr darum, dass bei der Kaufhaus-Ruine in der Fußgängerzone endlich etwas passieren muss. An dem Punkt gibt es sicherlich auch keine zwei Meinungen. Aufhorchen lässt dagegen aber, was in dem Antrag noch steht. Man muss ihn bis zum Schluss lesen: "Südlich der Annenheider Straße liegt das Betriebsgelände der Zech Service GmbH. Dieses Grundstück muss die Zech Service GmbH aus Platzgründen aufgeben. Es ist zu klein.

Eine weitere gewerbliche Nutzung dürfte schwierig sein. Die Zech Service GmbH hat vorgeschlagen, für dieses Grundstück eine Änderung des Bebauungsplans vorzunehmen und dort allgemeines Wohnen auszuweisen. Die damit verbundene Wertverbesserung wird ein Äquivalent darstellen können." Dazu muss man wissen, dass die Deutsche Immobilien Holding (DIH), die für die Hertie-Revitalisierung die erste Projektentwicklungsgesellschaft gegründet hat, ebenfalls ein Teil der großen Zech-Gruppe aus Bremen ist.

Und die schlägt vor: Sollten wir in Annenheide bauen dürfen, profitiert davon das Hertie-Projekt, weil dann mehr Geld in die Wiederbelebung fließen kann, als jetzt vorgesehen. „Sollte die Prüfung zu einem positiven Ergebnis führen und durch die Rechtskraft eines solchen Bebauungsplans dieses Äquivalent sichergestellt sein, ist der Investor zu verpflichten, unverzüglich die Realisierung des Umbaus ‚Hertie‘ gemäß den vertraglichen Regelungen voranzubringen“, schreibt Kalmis in seinem Antrag weiter.

Mehr Geld nötig

Die Idee klingt schlüssig: Der Investor benötigt für Hertie mehr Geld als bisher geplant, weil die Fördermittel wahrscheinlich gar nicht oder wenn nur deutlich reduzierter als bisher erhofft fließen werden, sodass sich der Investor das Geld an anderer Stelle beschaffen möchte. Da die Fläche jetzt schon gewerblich genutzt wird, würde ein neues Baugebiet an der Stelle auch den Vorteil haben, dass keine neue Fläche überbaut, also versiegelt, wird, und es nicht zur Kollision mit den Zielen der Klimamusterstadt käme.

Hinter der DIH steckt Werner Uhde, der mit dieser Annenheide-Idee auch schon in mehreren Ratsfraktionen vorstellig geworden ist. Allerdings hat er nicht überall offene Türen eingerannt. Und zudem stößt der Vorschlag auch durchaus auf rechtliche Bedenken. So soll Oberbürgermeister Axel Jahnz in einem nicht öffentlichen interfraktionellen Gespräch Murat Kalmis auch darauf hingewiesen haben, dass es sich dabei um ein unzulässiges Kopplungsgeschäft handelt, sagt ein Ratsmitglied. Kalmis sieht in der Option aber wohl eher ein Angebot, dem Investor dabei zu helfen, Hertie irgendwie in Gang zu bringen.

"Herr Uhde war auch in unserer Fraktion und hat dieses Gedankenspiel vorgestellt", sagt CDU-Fraktionschef Kristof Ogonovski auf Nachfrage. "Aber die Bebauung in Annenheide ist nicht der Hauptaspekt für uns. Wir schauen zuerst auf Hertie." Soll heißen: Dort sollte auch die Priorität des Investors liegen. "In einem zweiten Schritt können wir über den Wunsch, das Gelände in Bauland umzuwandeln, nachdenken." Prinzipiell sei an der Stelle durchaus Wohnbebauung vorstellbar, sagt auch Bettina Oestermann, Vorsitzende der Fraktion SPD & Partner.

Auch weil schon eine Siedlung an das Areal angrenzt. "Wir haben dort auch eine Grundschule und in wenigen Jahren eine Kindertagesstätte, die Infrastruktur ist also vorhanden." Aber beide bringen auch einen anderen Aspekt mit in die Debatte ein: Delmenhorst mangelt es nicht nur an Bauland, sondern auch an Gewerbeflächen. Soll man jetzt eine dieser raren Flächen opfern? Allein dieser Interessenskonflikt spricht dafür, dass die Politik mehrheitlich nicht zu einer schnellen Entscheidung zu bewegen sein wird.

Ratspolitiker werten Vorschlag als Erpressung

Andere Ratspolitiker werten Uhdes Vorschlag eher als Erpressungsversuch: Bei Hertie geht es nur weiter, wenn Zech sein Bauland bekommt. Nur, gibt einer mit Blick auf die weit verflochtene Zech-Gruppe zu bedenken: Die DIH werde kaum für die Entwicklung der Annenheider Fläche zur Verfügung stehen. Wenn also eine ganz andere Tochter aus dem Zech-Konzern dort Wohnungen baut, wie soll dann der Mitteltransfer funktionieren, damit Hertie von den in Annenheide erzielten Gewinnen profitiert? Einige Politiker sind skeptisch, ob dieses Versprechen erfüllt wird. Sie befürchten vielmehr, dass da jemand die Notlage der Stadt, ausgelöst durch den schon mehr als zehn Jahre währenden Stillstand bei Hertie, für sich ausnutzen will.

„Wir haben den Antrag gestellt, dass Herr Uhde sich mit der gesamten Politik zusammensetzt und berichtet, was der Sachstand ist. Die Verwaltung ist noch dabei, das zu organisieren“, erzählt Bettina Oestermann, die dieses Gespräch erst einmal abwarten möchte, bevor sie irgendwelche weiteren Anträge auf den Weg bringt. „Das Wichtigste ist aber, dass jetzt langsam etwas passiert“, sagt Ogonovski, der ein bisschen das Miteinander vermisst.

„Zuletzt konnte man den Eindruck gewinnen, dass sich alle gegenseitig den Schwarzen Peter zugeschoben haben.“ Da war dann mal die Politik an Verzögerungen schuld, weil sie keine Parkpalette Am Vorwerk wollte. Dann war es die Verwaltung, die nicht schnell genug Beschlussvorlagen für die Politik geschrieben hat. Oder der Investor selbst, weil er zu lange für die Antworten auf Fragen der Verwaltung benötigte. Ogonovski: „Das ist dem Bürger nicht mehr zu vermitteln.“