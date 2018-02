Impressionen aus dem Stadion Delmenhorst Heimat des SV Altas (Janina Rahn)

Ausgeblichen, zerkratzt, manche haben sogar tiefe Risse – einige der orangenen Plastikschalen haben ihre beste Zeit offensichtlich hinter sich. Und trotzdem strahlen die Sitzplätze der Tribüne im Delmenhorster Stadion einen gewissen Charme aus. Sie passen einfach in das Bild. Zweifelsohne ist die Sportstätte an der Düsternortstraße in die Jahre gekommen, doch von ihrer Anziehungskraft, die sie auf Sportfans ausübt, hat sie kein Stück eingebüßt. Denn in Zeiten von Superstadien, Unterhaltungswahnsinn und steigender Kommerzialisierung bietet sie etwas ganz Ursprüngliches für Fußballromantiker an: Tradition und Historie. Allein wenn die mit moosbedeckten Holzbalken der Tribüne nur ihre Geschichte erzählen könnten, sie würde wohl von märchenhaften Aufstiegen, tragischen Abstürzen und erfolgreichen Wiederaufbauten handeln. Und ein Name, der dabei immer wieder fallen würde, wäre der des SV Atlas Delmenhorst (SVA).

Weserstadion, Olympiastadion, Delmenhorst

Die Sonne scheint auf den grünen Rasen, hier und da huschen Männer mit knallorangenen Jacken über das Gelände. Lediglich das Zwitschern der Vögel und das Brummen der Autos auf der Hauptstraße stört die Idylle. Nichts, aber auch rein gar nichts, deutet daraufhin, dass sich das Stadion am Wochenende regelmäßig in ein Tollhaus und einen kleinen Fußball-Tempel verwandelt. Sobald der neu gegründete SV Atlas zu einem seiner Spiele in der Oberliga ruft, strömen bis zu 1000 Menschen auf das Gelände. Allerdings ist das nichts im Vergleich zu den Zuschauermassen in den glorreichen Zeiten des SVA Anfang der 70er- und bis in die 90er-Jahre hinein.

Einer, der den Aufschwung des Vereins von Beginn an miterlebte, ist Heinz-Dieter Hasebrink. Er spielte bis 1973 für den Bundesligisten SV Werder Bremen, ehe er nach einem Jahr Pause seine Fußballschuhe für den SVA schnürte. „Bis zu 5000 Zuschauer sind zu den Partien gekommen. Da war richtig Stimmung im Stadion. Wir haben gleich in der ersten Saison dann den Aufstieg geschafft“, erinnert sich der heute 76-Jährige. Er hat im Weserstadion gespielt, lief im Münchner Olympiastadion auf, doch Delmenhorst war immer etwas Besonderes. Noch bevor die Gegner überhaupt auf dem Platz standen, hätten sie bereits Muffensausen gehabt. Hasebrink: „Je enger ein Stadion, desto mehr schwappt die Stimmung von den Zuschauerrängen auf das Feld über. Es hat auch einen gewissen Mythos, wenn man auf den Platz läuft und sich dafür durch die ganzen Zuschauer schlängeln muss.“

1999 war Schluss

Ein reines, typisches Fußballstadion ist die Anlage an der Düsternortstraße wahrlich nicht. Eine gewöhnliche Tartanbahn trennt Rasen und Stehplätze beziehungsweise Tribüne voneinander. Und was vielerorts für einen Stimmungsabfall sorgt, stört in Delmenhorst niemanden. Wenn 11 000 Fans wie bei dem Aufstiegsspiel gegen den VfR Neumünster im Jahr 1976 auf der Anlage sind, verwandelt sie sich so oder so in einen Hexenkessel. „Es wurde extra eine Stahlrohrtribüne aufgebaut. Das bleibt in Erinnerung. Man kommt rein und bekommt eine Gänsehaut. Selbst ich, der in größeren Stadien gespielt hat“, sagt Hasebrink. Was die im Jahr 1931 gebaute Anlage letztlich so auszeichnet? Der ehemalige Bundesligaprofi und Delmenhorster Publikumsliebling denkt einen Moment nach. Und seine Antwort passt irgendwie in das Bild, dass das Stadion heute noch abgibt. Hasebrink: „Es war der Zusammenhalt: Wir sind Atlas. Man hat sich geduzt, die Zuschauer klopften uns auf die Schulter. Bei Werder gab es das nicht, dafür war es dort zu groß.“

Jahrzehntelang versetzte der SVA die Besucher des Stadions mit seinen Leistungen in Ekstase, doch die Anlage war auch der Schauplatz für eine der dunkelsten Phasen der hiesigen Sportgeschichte: Nachdem der Sponsor bei Atlas ausgestiegen war, zerbrach der Verein und damit letztlich auch ein Stück des Stadions. Heinz Bußmann verfolgte das letzte Spiel am 16. Mai im Jahr 1999 gegen den SV Werder Bremen III von der Sprecherkabine aus. „Als es vorbei war, spielten wir das Lied ‚Time to say Goodbye‘ ab. Tränen kullerten, die Zuschauer verließen das Stadion mit gesenkten Köpfen“, erinnert Bußmann sich. Dort, wo sich einst Tausende von Menschen getummelt haben, wo der ehemalige deutsche Nationalspieler Gerald Asamoah mit Hannover 96 gespielt hat, herrschte Leere.

Ort für Integration

Selbstverständlich rottete das Stadion nicht vor sich, sondern wurde weiterhin von diversen Vereinen und für Veranstaltungen genutzt. Die Tribüne füllte sich aber nur noch selten – ein Trauerspiel, bis zur Auferstehung des neuen SV Atlas im Jahr 2012. „Wir alten Säcke erinnern uns noch an so unheimlich viel. Wie sich die Menschen in 20er-Reihen aufgestellt haben, wie voll die Kurve war. Oder an die monströse Stehplatztribüne, die sich vor der eigentlichen erhob. Die Zuschauermengen waren einfach gewaltig“, schwelgt Bußmann auch heute noch gerne in Erinnerungen. Mittlerweile sitzt er wieder in der Sprecherkabine bei Spielen und blickt direkt auf die Bühne. Sie lasse zwar jeden Komfort vermissen, und es sei eine Qual, auf die Klos zu kommen, doch sie sorge am Ende mit ihrem geschichtsträchtigen Charme für die besondere Atmosphäre. Bußmann: „Das Stadion sucht seinesgleichen in der Region. Die Anlage ist urig, aber gepflegt und liegt in einer gewissen Idylle.“

Es wäre aber zu einfach und vor allem auch falsch, das Stadion auf einen Ort zu reduzieren, der lediglich Fußballern eine Heimat bietet. In dem sozialen Brennpunktstadtteil Düsternort dient es zur Integration, zur Verständigung. Immerhin nutzen drei weitere Vereine neben dem SVA das Gelände dauerhaft: der SV Tur Abdin, KSV Hicretspor und RW Hürriyet. Außerdem tragen die Fußballerinnen des TV Jahn ihre Spiele hier aus und auch diverse Leichtathleten trainieren im Stadion. Die Vereine verständigen sich untereinander, Klub-Freundschaften sind bereits entstanden. Viel wichtiger aber: Jungen Menschen wird ein Anlaufpunkt geboten. Denn völlig unabhängig vom Alter oder der Nationalität wird auf dem Gelände an der Dünsternortstraße Sport getrieben. Das gilt übrigens auch bei den Spielen – auf der Tribüne sitzen oder stehen alle Menschen nebeneinander.

Nur der Sport zählt

Zwischenzeitlich brachte die Stadt in den oberen Räumen des Stadiongebäudes auch Flüchtlinge unter, gestört hat sich daran niemand. Mit dem „1. Delmenhorster Fußball Welcome-Cup“ in der Halle am Stadion wurden sie begrüßt. Und offensichtlich fanden sie Gefallen an ihrem doch ungewöhnlichen Unterbringungsort. Schließlich hatten sie bei Spielen des SVA praktisch eine Art Logenplatz: Fenster auf, Kopf rausgestreckt und schon konnte die Partie verfolgt und mitgejubelt werden.

Wer das Gelände an der Düsternortstraße letztlich betritt, legt an dem Metalltor seine Herkunft, seine Sozialschicht und alles andere beiseite. Nur der Sport zählt, alles andere ist zumindest für den Moment unwichtig. Woher dieser Geist rührt? Nun, vielleicht hängt es ja mit einem Konzert am 4. Juli 1998 auf dem Gelände zusammen. Die deutsche Nationalelf verlor damals im WM-Viertelfinale gegen Kroatien, die Partie wurde auf einer Großleinwand übertragen. Allzu lange hielt die Trauer allerdings nicht an, denn der Schlagersänger Guildo Horn tröste seine rund 2500 Fans und sorgte wieder für gute Laune. „Nicht vergessen, liebe Delmenhorster: Auch wenn Bertis Buben noch so schlecht spielen, ich habe euch trotzdem lieb“, verkündete er.