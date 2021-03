Hier wird gearbeitet: Bauherr des Anbaus für die Kita Zwergnase ist der Flecken Harpstedt. (Gloria Balthazaar)

1,13 Millionen Euro plant der Flecken Harpstedt für Investitionen in diesem Jahr ein. Das geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, der dem Gemeinderat in einer Sitzung am Montag, 8. März, vorgestellt wird. Geplant ist die Sitzung als Hybridveranstaltung. Das heißt, die Ratsmitglieder können sich online dazu schalten, haben aber auch die Möglichkeit, der Sitzung in der Aula der Oberschule zu folgen.

„Auf einer großen Leinwand in der Aula werden wir die online zugeschalteten Teilnehmer sehen“, kündigt Gemeindedirektor Ingo Fichter an. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann das ebenfalls in der Aula tun. „Die Öffentlichkeit kann sich nicht online zuschalten“, erklärt Fichter. Beginn ist um 19 Uhr, es wird ausreichend Platz für Zuhörer zur Verfügung stehen.

Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung: die Vorberatung zum Haushalt 2021. Die Sitzung des gesamten Gemeinderats ersetzt in diesem Jahr die sonst üblichen Sitzungen der Fachausschüsse.

Einige Investitionen sind im Entwurf zu finden – allen voran die Kita Zwergnase mit 550.000 Euro. Der Anbau soll bis September fertig werden, Bauherr ist der Flecken Harpstedt, vermietet wird das Gebäude später an die Samtgemeinde. 100.000 Euro sind für Grunderwerb vorgesehen. „Das ist rein vorsorglich, falls sich eine Chance ergibt. Da gibt es noch nichts Konkretes“, sagt Fichter.

Hinzu kommen der Breitbandausbau, der Ausbau der Hannoverschen Straße/ Am Schützenplatz – die Verlängerung in Richtung Koems-Gelände – sowie das Wohngebiet „Am Schützenplatz“. Für dieses stehen 400.000 Euro im Investitionsplan. Es geht um die Fläche zwischen Moorlandsweg, Am Schützenplatz und Landesstraße. „Wir hoffen, dass wir 2022 wieder Wohnbaugrundstücke anbieten können“, erklärt der Gemeindedirektor Ingo Fichter. Beschlossen werden soll der Haushalt dann in der nächsten Sitzung am 22. März.