So soll es sein: Auf dem Ganderkeseer Marktplatz hat das Coronavirus keine Chance, sich zu verbreiten. (INGO MÖLLERS)

Januar

Das beliebte Weihnachtsbaum-Schredderfest, auch bekannt als „KNUTschen“, fällt dem verordneten Lockdown zum Opfer. Timo Vetter, Vorsitzender der Werbegemeinschaft „Gantermarkt“, regt daraufhin an, aus der Not eine Tugend zu machen und die Gemeinde als Vorbild in Sachen Abstandhaltung zu positionieren. Zahlreiche Geschäfte und öffentliche Einrichtungen wie das Rathaus beteiligen sich an der Kampagne „Hier wird nicht geknutscht“ unter der Schirmherrschaft der Bürgermeisterin und weisen mit Postern und Aufklebern darauf hin. Außerdem entwickelt Vetter einen mit Schultergurt zu tragenden Reifen, dessen Durchmesser von 1,50 Meter automatisch den Abstand zu anderen Mitbürgern garantiert.

Februar

Auch das Argument, dass Pappnasen ja zumindest schon mal eine halbe Mund-Nasen-Bedeckung darstellen, kann den großen Faschingsumzug um den Ring 2021 nicht retten. Nach dem Vorbild des Nikolaus-Umzugs sorgen wieder einmal die Landwirte für Ersatz und ziehen spontan in einem Konvoi mit dekorierten Treckern, Faschingsschlagern und kurzfristig akquiriertem Wurfmaterial durch den Ort. Um die Abstände am Straßenrand zu wahren, haben die Organisatoren die traditionelle Zugstrecke um den Ring auf etwa 20 Kilometer ausgedehnt, sodass der Faschingsumzug erstmals auch durch die Außenbezirke rollt. „Eine tolle Aktion“, findet GGV-Präsident Thomas Tesch. „ Auf diese Weise gewinnen wir viele neue Faschingsfreunde, sogar in Bookholzberg.“ Das Wetter ist am Faschingssonnabend (13. Februar) übrigens traumhaft.

März

Weil die Impfungen Wirkung zeigen und sich die Corona-Infektionszahlen endlich stabilisieren, darf das Saunahuus wieder öffnen. Um einer neuerlichen Verbreitung des Virus entgegen zu wirken, schreibt das Land Niedersachsen in der aktuellen Allgemeinverfügung jedoch vor, dass während des Saunagangs ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Saunahuus-Chef Henry Peukert bietet daraufhin aromatisierte Schutzmasken in den Duftnoten der beliebtesten Saunaaufgüsse Eukalyptus, Lavendel und „Karibik“ an, die sich schnell zum Verkaufsschlager entwickeln.

April

Nachdem die Faschingsaktiven auf ihre Saison komplett verzichten mussten, gibt Präsident Thomas Tesch bekannt, dass die GGV als Wählervereinigung bei der Kommunalwahl im September antreten werde. Als Bürgermeisterkandidat soll Prinz Timo II. (Hüneke) ins Rennen gehen. „Was im Februar 2019 schon gut geklappt hat, kriegen wir die restlichen 51-einhalb Wochen des Jahres auch hin“, wirbt er mit seiner Verwaltungserfahrung. Wichtigstes Wahlziel: das uneingeschränkte Recht auf Fasching unabhängig von viralen Spaßbremsen.

Mai

Am Rande des Pfingstturniers des Reitervereins Ganderkesee bringt Bürgermeisterkandidat Frank Lenk die Idee auf, eine Galopprennbahn in der Gemeinde zu errichten. Das Innere des Gevierts solle dabei als insektenfreundliche Blühfläche gestaltet werden. Die nötige Expertise für Betrieb und Vermarktung bringe er mit. „Das eröffnet völlig neue Dimensionen für unseren Verein“, kommentiert RV-Vorsitzender Ihno Goldenstein – auch die Verantwortlichen von Nabu und Fuhrenkamp Schutzverein sind begeistert.

Juni

Noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie beginnt in Schönemoor die Schützenfestsaison. Um die neuen Majestäten zu ermitteln, dürfen die Teilnehmer immer nur einzeln die Schießstände betreten. Auch auf Festzelte müssen die Vereine noch verzichten. Auf dem Festplatz gilt ein Einbahnstraßensystem, das die Besucher in einer festgelegten Reihenfolge an Bierstand, Bratwurstbude und den Geschäften der Schausteller vorbeiführt. Die Proklamationen erfolgen per Live-Übertragung auf Youtube. „Das ist zwar nicht das, was wir uns wünschen, aber besser als nichts“, findet Heino Brackhahn, Präsident des Ganderkeseer Schützenbundes.

Juli

Nachdem Gerd Logemann, Initiator des schon für 2020 geplanten Freiluftspektakels „Der Brudermord“ in Bergedorf, das Projekt auf 2022 verschoben hat, inszeniert Regisseur Markus Weise das Historiendrama zunächst als Puppentheater im Melkhus. Die Figuren des Grafen Christian, seiner Familie und den anderen Protagonisten fertigt in liebevoller Detailarbeit das Werkstattprojekt der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB). „Ich wollte einfach nicht mehr länger warten“, erklärt Weise, der sich extra dafür im Puppenspiel übt und sämtliche 32 Rollen selbst spricht.

August

Angesichts des ungebrochen hohen Besucheransturms im Hasbruch beschließen die Niedersächsischen Landesforsten, den Wald fortan als Naturerlebnisfreizeitpark für Familien zu vermarkten. Ranger bieten verschiedene Themenführungen an, der Bereich um die Jagdhütte wird zum Eventcenter ausgebaut mit waldaffinen Fahrgeschäften – etwa eine Holz-Achterbahn oder ein Autoscooter aus ausgehöhlten Baumstämmen. Im Souvenirshop gibt es Plüsch-Borkenkäfer und Bausätze für Harvester. Die Absicht, die Nabu-Streuobstwiese in einen bewirtschafteten Parkplatz umzuwidmen, sorgt allerdings für große Proteste.

September

Bei der Kommunalwahl am 12. September holt die GGV aus dem Stand 11,11 Prozent der Stimmen. Fraktionsvorsitzender im neuen Gemeinderat wird als geübter Redner der Baron von Ganterteich. Er fällt in seinen Diskussionsbeiträgen allerdings immer wieder durch wenig schmeichelhafte Kommentare über die Nachbarstadt Delmenhorst auf. Von Ganterteich schließt jede seiner Wortmeldungen mit dem Satz: „Dies ist Bashing und kein Karneval.“

Oktober

Nach endlosen Diskussionen wird der Schulweg für die Kinder in Schierbrok endlich sicherer – und zwar sehr viel sicherer: Da sich Politik, Elternschaft und Verwaltung bis zuletzt nicht auf einen Standort für eine Fußgängerampel an der Bahnhofstraße einigen konnten, werden nun zwei Ampeln gebaut, eine in Höhe des Buswendeplatzes und eine direkt an der Kreuzung, etwa 50 Meter weiter. Während die Gemeinde die Anlage in Höhe des Buswendeplatzes finanziert, haben die Eltern das Geld für die Ampel an der Kreuzung über eine Crowdfunding-Aktion gesammelt. „In zwei Wochen hatten wir die nötigen Mittel zusammen“, erklärt ein Sprecher des Elternrats. „Durch die intelligente Schaltung stört die Doppelampel den Verkehrsfluss kaum“, versichert Sabine Finke, Fachdienstleiterin Verkehr.

November

Schneller als erwartet kann das Bahnhofsgebäude, in dem Brandstifter im Oktober 2019 einen beträchtlichen Schaden anrichteten, wieder gastronomisch genutzt werden. Im November eröffnet eine besonders bei Jugendlichen beliebte international agierende Schnellrestaurant-Kette mit Wurzeln in den USA. „Wir hatten den Standort Ganderkesee schon lange auf dem Zettel, bislang fehlte es aber immer an einer geeigneten Immobilie“, erklärt ein Sprecher. Er freue sich, dass das Konzept, das die Verantwortlichen bereits im Januar eingereicht haben, die Gemeindeverwaltung überzeugt habe.

Dezember

Dank der eisernen Disziplin der Ganderkeseer Bevölkerung in Sachen Abstandhaltung ist das Coronavirus nur noch eine ferne Erinnerung. Die Gemeinde wird mit dem „Physical-Distancing-Award“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgezeichnet. Als besonders vorbildlich hob die Jury insbesondere die eindrucksvoll entvölkerten Bereiche des Marktplatzes und des Festplatzes an der Raiffeisenstraße hervor. Für die Entwicklung der Abstandsreifen erhält Timo Vetter die Karl-Lauterbach-Medaille in Gold.