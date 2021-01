Der VdK-Ortsverband Ganderkesee bietet seinen Mitgliedern Hilfe bei der Corona-Impfung an. „Sollten einige Mitglieder über 80 Jahre keine Hilfe seitens Verwandtschaft, Bekanntenkreis oder Nachbarn erhalten, stehen Mitglieder bereit, um die Betroffenen zu den Impfzentren in Delmenhorst oder Wildeshausen zu begleiten“, kündigt Vorsitzender Dieter Strodthoff an. Nach seinen Informationen sollen sich auch Ganderkeseer in Delmenhorst impfen lassen können, sie müssten dies nur bei der Terminvergabe angeben. Das VdK-Angebot beschränke sich aber auf die Mitglieder des Ortsverbandes Ganderkesee. Weiterhin empfiehlt Strodthoff, dass es ratsam sei, die Hotline für die Terminvergabe wegen vermutlicher Überlastung erst einige Tage nach dem 28. Januar anzurufen. Für die weitere Koordination sollten sich Interessenten mit Heike Schwarting unter Telefon 0 42 22 / 36 00 oder Dieter Strodthoff, Telefon 0 42 22 / 22 72, in Verbindung setzen.

Weiterhin teilt der VdK Ortsverband mit, dass bis Ende Februar sämtliche Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Der Vorstand stehe aber schon in den Startlöchern und werde seinen Mitgliedern und Gästen auch 2021 wieder Kaffeefahrten und Tagesausflüge anbieten. Auch eine Spargelfahrt ist wieder geplant. „Wir hoffen sehr, dass ab April/Mai wieder Fahrten und Veranstaltungen stattfinden können“, erklärt Strodthoff.