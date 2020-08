Die Pfarrei St. Marien hat eine Spendenaktion für Opfer in Beirut ins Leben gerufen. (MARWAN NAAMANI/dpa)

Die Explosion in Beirut hat vergangene Woche Tausende Opfer gefordert und über 300 000 Menschen obdachlos gemacht. Auch Helfer der Caritas und der Malteser leisten an Ort und Stelle direkte Hilfe. Zur Unterstützung dieser internationalen kirchlichen Hilfsorganisationen ruft die katholische Pfarrei St. Marien am kommenden Wochenende zu einer Sonderkollekte auf. Spenden können in den Gottesdiensten in Delmenhorst und Ganderkesee abgegeben werden. Zahlreiche Verletzte werden im Krankenhaus der Malteser versorgt, das im Zentrum von Beirut liegt. Es fehlt an Medikamenten und technischem Gerät. Fensterscheiben des Krankenhauses sind geborsten, Hygienemaßnahmen fast unmöglich einzuhalten. Es wurde begonnen, vor allem ältere Menschen zu unterstützen. „Wir ziehen alle medizinischen Kapazitäten, die wir im Libanon haben, in Beirut zusammen,“ sagt Clemens Mirbach, Länderkoordinator bei Malteser International.