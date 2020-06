Monika Krolikowski sagt über ihr Ehrenamt: „Wir betreiben Erste Hilfe für die Seele, holen die Leute aus der Krise ab und versuchen sie zu stabilisieren.“ (Marcel Colter)

Delmenhorst. In einer Unfall- oder Notsituation ist wohl nichts wichtiger, als schnell kompetente Hilfe zu erhalten. Der Begriff Unfall lässt die Gedanken berechtigterweise um Themen wie die umgehende Versorgung von Verletzten, den schnellen Transport in Krankenhäuser oder die Sicherung von Unfallstellen kreisen. Dabei gerät häufig in Vergessenheit, dass nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche nach so einem Ereignis der Hilfe bedarf, weiß Monika Krolikowski. Sie ist ehrenamtliche Gruppenführerin der hiesigen Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) der Johanniter-Unfall-Hilfe, ein Krisenteam, das sich um die psychischen Belange Bedürftiger sorgt. „Wir betreiben Erste Hilfe für die Seele, holen die Leute aus der Krise ab und versuchen, sie zu stabilisieren“, erklärt Krolikowski. Dafür fährt das Krisenteam zu Unfallstellen oder dorthin, wo große Verluste erlitten und psychische Unterstützung gebraucht wird. „Dabei muss nicht immer ein Gespräch entstehen. Oft reicht es, dass einfach nur jemand da ist“, weiß die erfahrene Seelsorgerin, die im vergangenen Jahr die Leitung der elfköpfigen Krisenstaffel übernommen hat.

Zu den Aufgaben des Krisenteams gehört auch die Notfallseelsorge für Retter und Spezialkräfte, die regelmäßig mit psychisch belastenden Situationen konfrontiert werden. „Nicht nur Unfallpatienten und ihre Angehörigen können ein Trauma erleiden. Auch die Helfer vor Ort brauchen seelische Unterstützung“, betont Krolikowski. Hierfür hat sie die international anerkannte Critical Incident Stress Management (CISM) Methode erlernt. Das ist eine Ausbildung zur Einsatznachsorge, die für die Begleitung von Einsatzkräften, nach besonders traumatischen Fällen, benötigt wird.

Wie wichtig ein solches Hilfsangebot für Helfer ist, zeigte sich zuletzt anhand der großen Nachfrage der neuen telefonischen Seelsorge für Johanniter. Das Angebot wurde wegen der Corona-Pandemie ins Leben gerufen und richtet sich an Mitarbeiter aber auch ehrenamtlich Johanniter. Krolikowski und einige andere PSNV-Helfer sind für die Betreuung von Johannitern aus Niedersachsen uns Bremen zuständig. „Wir haben täglich feste Telefonzeiten und sind auch per E-Mail erreichbar“, erzählt die Helferin, die sich freut, dass das Angebot so gut aufgenommen wurde. „Viele sind froh, im Fall der Fälle jemanden zu haben, an den sie sich wenden können. Uns rufen Leute an, die wegen Corona ihren Job verloren haben oder Helfer, die zum Beispiel mit Senioren arbeiten und große Angst haben, die Krankheit zu verbreiten“, berichtet die erfahrene Seelsorgerin.

Sie kam vor fünf Jahren eher zufällig zu den Johannitern. „Ich habe dort einen Erste Hilfe Kurs absolviert und gemerkt, dass mich dieses Thema sehr interessiert. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie die Ersthilfe für kleine Kinder abläuft“, erzählt die Mutter eines 10-jährigen Sohnes. Als sie damals hörte, dass das evangelische Werk weitere Ausbildungen anbietet, stand für die gebürtige Polin fest, dass sie sich weiter spezialisieren will. „Ich habe dann die Ausbildung zur Sanitätshelferin und später zur Rettungssanitäterin gemacht“, berichtet sie. In ihrer Tätigkeit als Sanitäterin war sie für die Versorgung von Verletzungen und gesundheitlichen Notfällen wie beispielsweise Ohnmachtsanfällen, Schnittverletzungen oder Knochenbrüchen betraut. „Wir stehen beispielsweise mit unserem Zelt auf dem Stadtfest. Dort kümmern wir uns verstärkt um stark alkoholisierte Personen oder um Verletzungen, die bei körperlichen Auseinandersetzung entstanden sind“, berichtet Krolikowski.

Dass vor allem der psychosoziale Bereich ihr liegt, merkt die Seelsorgerin, die auch privat immer ein offenes Ohr für Freunde in schwierigen Situationen hat, schnell: „Wir hatten einmal einen Patienten mit Diabetes, der normalerweise in einer Senioreneinrichtung lebt. Er wurde von seiner Familie abgeholt, doch da gab es eine große Verunsicherung mit dem Insulinspritzen“, erinnert sich die 39-Jährige. Als der Mann apathisch wurde, wurden sie zur Hilfe gerufen. „Dabei ging es nicht nur dem Patienten, sondern auch den Angehörigen schlecht. Ich habe mich lange mit der Ehefrau unterhalten und am Ende gemerkt, wie dankbar sie war und wie wichtig es ist, für diejenigen, die nicht direkt vom Unglücksfall betroffen sind, da zu sein“, sagt Krolikowski. Diese Dankbarkeit, das Vertrauen und die Anerkennung der Leute treiben die Helferin an. „Außerdem habe ich tolle Kollegen und einen netten Chef.“

Nach diesem Ereignis begann sie 2016 ihre Ausbildung zur PSNV-Frau. Etwa 80 Stunden hat die Ausbildung, die mehrtägige Seminare, Praktika und Dienstabende umfasste, in Anspruch genommen. „Im Anschluss habe ich ein Jahr bei der Delmenhorster Notfallseelsorge hospitiert und erfahrene Einsatzkräfte begleitet“, berichtet Krolikowski. Ein umso beeindruckenderer Lebenslauf, wenn man bedenkt, dass all dies rein ehrenamtlich neben ihrer Vollzeittätigkeit bei einem Bauunternehmen geschah. Und dennoch keine Seltenheit, denn gerade der humanitäre Sektor lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Häufig sind es nur wenige Schultern, die viel Arbeit tragen. Als Belastung empfindet Krolikowski ihr Ehrenamt aber keineswegs: „Für mich ist es eine persönliche Weiterentwicklung“, findet sie. Dennoch wünscht sie sich mehr Unterstützung. „Wir investieren unsere freie Zeit, um anderen zu helfen, und das sehr gerne. Um unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen, brauchen wir Spenden, denn die Hilfsmaterialien und die Anschaffung von Equipment sind teuer“, betont sie.

Mittlerweile hat sich Krolikowski zur Fachdozentin für die Ausbildung zum Sanitäter und die psychosoziale Notfallversorgung qualifiziert. Jetzt freut sie sich darauf, die neuen Auszubildenden zu schulen und das PSNV-Team zu verstärken, um in Zukunft noch mehr Bedürftigen beistehen zu können.