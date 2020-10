Simon Grommisch leitet die Leitstelle der Polizeidirektion Oldenburg. (Ingo Möllers)

Mit viel gutem Willen könnte man es als „verwählt“ oder vielleicht noch als dummen Streich betiteln, wenn jemand die 110 auf seinem Telefon wählt, um eine Pizza zu bestellen oder ein Taxi zu ordern. So etwas passiert wirklich, wie Simon Grommisch, Leiter der Leitstelle der Polizeidirektion Oldenburg erzählt. Er berichtet fast mit einem Lächeln im Gesicht darüber, doch er betont, wie ärgerlich und töricht solche Anrufe sind. „Schließlich sollen die Leitungen für echte Notfälle freigehalten werden“, sagt er. Und was ist ein echter Notfall? „Tja, das ist schwierig zu beantworten“, sagt Grommisch und führt aus: „Ein Notfall beziehungsweise eine bedrohliche Situation fühlt sich für jeden Menschen anders an. Im Zweifel gilt natürlich immer: 110 wählen. Aber eine Pizza- oder Taxibestellung haben damit nichts zu tun.“

Was für Notrufe im Laufe eines Tages in der Leitstelle eingehen, konnte am Donnerstag von jedem mitverfolgt werden. Einen ganzen Tag lang veranstaltete die Leitstelle den Tag des Notrufs. In den sozialen Medien, vorrangig auf Facebook, Instagram und Twitter, gaben die Mitarbeiter der Bevölkerung einen Einblick in ihre Arbeit „hinter den Kulissen“. Denn meist nehme die Öffentlichkeit die Polizei erst wahr, wenn der Streifenwagen mit Blaulicht und Sirene um die Ecke kommt.

„Aber unsere eigentliche Arbeit beginnt ja schon vorher“, sagt Grommisch. „Am Tag des Notrufs wollen wir diese Arbeit vom Beginn eines Einsatzes bis zum Eintreffen des Streifenwagens vor Ort einmal transparent darstellen“, ergänzt er. Denn trifft der Notruf ein, folgen direkt gleich mehrere Schritte, die gleichzeitig geschehen. Während der Notrufannehmer noch mit dem Anrufer spricht und nach einer Checkliste die nötigen Informationen abfragt, bekommt der Einsatzkoordinator bereits die wichtigsten Fakten und kann schon die nötigen Einsatzkräfte auf den Weg schicken. „So erscheint der Streifenwagen sehr schnell vor Ort“, erklärt Grommisch.

Zum zweiten Mal fand der Tag des Notrufs nun statt – aufgrund vieler positiver Rückmeldungen auf die Premiere im Vorjahr. Und auch dieses Mal könne ein zufriedenstellendes Fazit gezogen werden: „Allein auf Facebook sind uns 17 000 Menschen gefolgt. Über 1000 Interaktionen gab es auf der Plattform. Auf Twitter hatten wir 34 Tweets plus die darauffolgenden Interaktionen. Dort haben wir 600 Likes bekommen“, erzählt Grommisch, und weiter: „Wir haben viele Nachrichten erhalten, dass wir so einen Tag wieder machen sollen. Und natürlich ist es für uns wichtig, die sozialen Medien als Kanal weiter zu forcieren.“

Für einen Tag war die Arbeit der Leitstelle live in den sozialen Medien mitzuverfolgen. (Fotos: Ingo Möllers)

Auf dem Gebiet sei die Polizei auch schon recht aktiv. Jede Polizeiinspektion habe ihren eigenen Twitterkanal, einzelnen Dienststellen und Polizisten könne man beispielsweise auf Instagram folgen. „Und auch wir als Leitstelle machen intern und extern schon recht viel. Aber wir arbeiten hier auch sehr im Hintergrund und sind für die Öffentlichkeit nicht unbedingt sichtbar. Deshalb ist es wichtig, auch mal wie am Tag des Notrufs unsere Arbeit noch einmal verstärkt transparent darzustellen“, meint Grommisch.

In Zeiten, in denen die Polizei beispielsweise im Rahmen von Rassismusvorwürfen oder unverhältnismäßigem Einsatz von Gewalt regelmäßig in der Kritik steht, könnte man den Tag des Notrufs auch als Tag der Imagepflege sehen. Grommisch schränkt das ein: „Natürlich freuen wir uns über positive Resonanz, aber auch für Kritik sind wir offen. Aber die Imagepflege ist gar nicht das vorrangige Ziel dieses Tages“, betont er. „Es geht in erster Linie darum, darzustellen, was wir hier eigentlich machen“, fügt er hinzu. Ausgerechnet an diesem Tag des Notrufs erlebten die Mitarbeiter der Leitstelle einen ruhigen Dienst: ein freilaufender Hund, ein älterer Autofahrer, der Gas und Bremse verwechselte und einen Unfall verursachte, sowie eine Waffe, die auf ominösem Wege den Besitzer wechselte, gehörten zu den herausragendsten Ereignissen.

Die Leitstelle der Polizeidirektion Oldenburg entstand im Jahr 2012 aus einem Zusammenschluss der sieben Leitstellen der Polizeiinspektionen Oldenburg Stadt/Ammerland, Wilhelmshaven/Friesland, Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Cuxhaven, Cloppenburg/Vechta, Verden/Osterholz und Diepholz. Es kommen dort von knapp 1,7 Millionen Menschen aus der Region polizeiliche Notrufe ein. Im Schnitt erfolgen daraus rund 700 Polizeieinsätze am Tag. Etwa 130 Mitarbeiter besetzen die Arbeitsplätze der Leitstelle im Schichtsystem rund um die Uhr. Die Leitstelle der Polizeidirektion Oldenburg ist Teil der Kooperativen Großleitstelle Oldenburger Land, zu der auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst gehören. Sie alle nutzen ein gemeinsames Einsatzleitsystem, das eine schnelle Kommunikation gewährleistet.