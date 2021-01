Stabsunteroffiziere Mario Lachmann und Marcel Zierold. (Bundeswehr)

Delmenhorst. 140 Bundeswehrsoldaten, die mit dem Logistikbataillon 161 in der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne Delmenhorst stationiert sind, unterstützen die Hauptstadt Berlin im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Wie die Pressestelle der Bundeswehr mitteilt, war der Dienstbetrieb des Bataillons auch über die Weihnachtsfeiertage nicht gänzlich eingestellt, um reaktionsfähig zu bleiben. Heiligabend kam dann die Alarmierung. Am Montag, 28. Dezember, sind dann um 4 Uhr die Soldaten in Richtung Berlin aufgebrochen.

Ihre Aufgabe besteht nun darin, an den Messehallen bei dem Betrieb einer Impfhotline zu helfen. „Vor Ort nehmen unsere Kameraden unter anderem Anrufe entgegen, vergeben Impftermine, geben Termine ein und führen sonstige administrative/ datenverarbeitende Tätigkeiten durch“, heißt es von der Bundeswehr. Das Logistikbataillon 161 ist pandemiebedingt im Inland aktuell mit 220 Soldaten im Einsatz. Sie helfen auch im Kreis Vechta, in Soest und in Bremen. In Delmenhorst gilt die Unterstützung dem Gesundheitsamt und einem Seniorenheim.